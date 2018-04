Autoúvěr od Cetelemu

Je určen jak firmám, tak občanům ČR ve věku 18-65 let s pravidelným příjmem. Stáří vozu v okamžiku pořízení nesmí přesáhnout 12 let (u motocyklů 10 let) a zároveň v době předpokládané splatnosti úvěru nesmí být starší 15 let. Půjčit si lze 25 tis. až 1 mil. Kč, délka splácení je volitelná v rozmezí 12 až 84 měsíců (motocykly max. 72 měsíců).

Klienti navíc, v rámci speciální akce u příležitosti představení nového modelu Dacia Logan, až do 15.5.2007 získají navíc kreditní kartu Aura s limitem 20 tis. korun a s nulovým úrokem po 6 měsíců od jejího obdržení. Nulový úrok se vztahuje na nákup pohonných hmot a náhradních dílů v autosalonu, kde bylo vozidlo zakoupeno. RPSN zvýhodněného úvěru začíná na hodnotě 6,85 %.

Klady

- bez poplatku za vyřízení a správu úvěru

- bez nutnosti zajištění

- uzavření havarijního pojištění k pořizovanému vozidlu je povinné až od hodnoty 300 tis. Kč

- nulová přímá platba (může být až 80 %, standardně dosahuje 10 - 90 %)

Zápory

- speciální nabídka je určena pouze klientům, kteří zakoupí jakýkoliv automobil značky Dacia Logan, a to v termínu od 15.2. do 15.5.2007

- u úvěrů nad 50 tis. korun může být vyžádán OP a podpis partnera žadatele

- výše pojistného u kombinovaného pojištění proti dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvalé invalidity, úmrtí a ztráty zaměstnání činí 6,99 % splátky úvěru; pojištění proti ztrátě zaměstnání lze navíc sjednat pouze do 60 let věku žadatele