AWD Česká republika, s. r. o.

Hodnocení Petra Syrového



Poměrně dobré řešení, které zvládá poradit v základních otázkách: řešení bydlení, řešení důchodu a zajištění. V případě zajištění kryje nejdůležitější rizika, na rozumné pojistné částky a za přijatelnou cenu. Není cílem finančního plánu, aby klient utratil co nejvíce za pojištění. V oblasti rizik vynechává oblast odpovědnosti za škodu a pojištění majetku (domácnost). Nenabízí řešení krátkodobých cílů jako je vybavení domácnosti a auto. Rovněž chybí informace, kam investovat zbývající peníze, které byly na stavebním spoření, Sporoinvestu a běžném účtu. Doporučuje totiž hypotéku na 100 % ceny nemovitosti, tím pádem klientce zbudou její vlastní peníze. (Mají se nechat na těchto produktech i nadále?) V případě financování důchodu zde chybí podrobnější informace o produktech, které se doporučují: Do jakého fondu se doporučuje investovat? Plán obsahuje informaci, že výnos fondu (7 % p. a.) bude nižší než výnos rezerv v životním pojištění (8 %). Plán doporučuje dávat na penzi 50 % do investičního životního pojištění a 50 % do fondů. Přitom fondy bývají výnosnější, protože mají nižší náklady.