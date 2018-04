Až třetina uchazečů se odmlčí

Zájemci o zaměstnání si mnohdy stěžují na pracovní agentury, že neodpovídají na jejich životopisy nebo jim nedají vědět, pokud při výběru neuspějí. Agentury a zaměstnavatelé jim tyto výtky vracejí. „V posledním půlroce výrazně přibylo uchazečů, kteří bez omluvy nepřijdou na pohovor,“ říká šéfka internetového portálu jobdnes.cz Renata Steinmetzová.

Donedávna se s takovým chováním setkávala výjimečně, v poslední době nepřijde na sjednanou schůzku až třetina zájemců o práci. Snižuje se nezaměstnanost, pracovních nabídek přibývá a uchazečům přestává záležet na dobrých vztazích s personalisty. „Ti si na pohovor vyhradí čas, čekají na dohodnutém místě, mají naplánované další schůzky a uchazeč se prostě nedostaví,“ popisuje Steinmetzová.

Telefon, který nikdo nebere

Porušování základních společenských pravidel se netýká jen nekvalifikovaných pracovních míst. „Stává se to u asistentských pozic, ale třeba i u informatiků,“ tvrdí Lydie Jaroměřská, ředitelka společnosti Personální servis. Uchazeči dokonce někdy schválně nezvedají telefon. „Místo aby nám řekli: ‚Nemáme zájem‘, přestanou úplně komunikovat. Dlouho se jim nemůžeme dovolat, a když to zkusíme z jiného čísla, které nemají uložené v telefonu, vezmou nám to hned,“ přibližuje Jaroměřská.

S agenturami či zaměstnavateli někdy přestanou náhle mluvit i vítězové konkurzu. Domluví se, že nastoupí, občas dokonce podepíší pracovní smlouvu, a následně se odmlčí. Najdou si jinou práci a nechají zaměstnavatele, aby si to po několika dnech čekání sám domyslel. „Stává se to zejména v létě a před Vánocemi. V lepším případě zavolá uchazeč v den nástupu, že si nabídku rozmyslel. V horším případě třeba finguje, že je nemocný,“ popisuje Adéla Humlová, ředitelka personální agentury Axios.

Esemeska nebolí

Neetické chování se uchazečům dlouhodobě nevyplatí. „Pokud někdo nepřijde bez omluvy na sjednanou schůzku, jednou mu to ještě tolerujeme. Podruhé už s ním přestaneme spolupracovat,“ říká Adéla Humlová. Neslušný uchazeč si zároveň ztíží pozici do budoucna. „Nevyřadíme ho z naší databáze. Naopak si ho tam necháme a poznamenáme si, že je neseriózní,“ vysvětluje Adéla Humlová. V případě, že by měl uchazeč zájem o služby agentury někdy příště, bude mít smůlu.

Podobně postupuje většina agentur. Kdo se takto chová pravidelně, může si výrazně ztížit pozici na trhu práce, aniž by to tušil. Agentury si uvědomují, že hledání práce je pro uchazeče emocionálně náročné a že zažívají velký tlak. Přesto se s porušováním etických pravidel nechtějí smířit. „Dnešní technologie vám umožňuje, abyste se omluvili, i když s daným člověkem nemluvíte přímo. Můžete poslat e-mail nebo SMS. Opravdu nechápu, proč s tím má někdo takový problém,“ krčí rameny Lydie Jaroměřská z Personálního servisu.

Nevím, proč jsem tady

Nezodpovědný přístup uchazečů sledují personalisté právě při pohovoru. „Dostatek volných míst způsobuje i to, že se uchazeči chovají neprofesionálně – často přijdou na pohovor a vlastně ani nevědí, na kterou pozici se hlásí,“ říká Renata Steinmetzová z portálu jobdnes. cz. Podle ní k tomu přispívá jednoduchost, se kterou lze posílat životopisy přes internet. Zájemci o práci jich za jedno odpoledne rozešlou několik desítek, aniž se zamyslí, co nabídka obnáší nebo zda se pro ně hodí.

Často zdůrazňovaná pravidla bontonu, neverbální komunikace či oblečení při pohovoru jsou oproti zmíněným etickým prohřeškům jen zanedbatelným detailem. „S nevhodným chováním se setkáváme výjimečně, spíš u lidí, kteří si nejsou sami sebou úplně jisti a snaží se svou nejistotu zakrýt,“ podotýká Lydie Jaroměřská. Adéla Humlová dodává, že formální oblečení není při pohovoru vždy nutnou podmínkou. „Záleží na tom, ve které firmě chcete pracovat. Některé dávají přednost neformálnímu přístupu. Nemá cenu se za každou cenu přetvařovat a přicházet v klasickém černém obleku, pokud v něm do práce nebudete nikdy chodit,“ upřesňuje Humlová.