„Až třetinu peněz zpátky“ od Home Creditu

Spotřebitelský úvěr pod názvem „Až třetinu peněz zpátky“ představila koncem října společnost Home Credit. Úvěr je určen těm, kteří se rozhodnou nakoupit se společností Home Credit na splátky zboží v síti jejích smluvních partnerů, a to až do konce letošního roku. Vánoční úvěrovou nabídku lze sjednat v částkách od 3 do 100 tisíc korun se splatností 9 až 72 měsíců.