BA-CA snížila sazbu hypoték na 6,1 procenta, Živnobanka pouze na 6,8 procenta

Pomalu se nám kruh hypotečních bank, které v posledních týdnech zvýhodňovaly nabídky hypoték klientům uzavírá. Dnes se k dosavadní pětici přidala Bank Austria Creditanstalt a Živnobanka.

V současné době působí na českém trhu devět hypotečních bank a již sedm z nich v posledních týdnech přinesly zatraktivnění svých nabídek. Zbývají tedy pouze HypoVereinsbank a ČSOB. V případě těchto dvou hypotečních oddělení je otázkou, kam budou v budoucnu směřovat. Tím mám na mysli možné spojení s hypotečním oddělením jiné banky. Tržní signály jsou v tomto ohledu poměrně zřetelné.

Majordomus již od 6,1 procenta

Podobně jako většina ostatních bank sáhly Bank Austria Creditanstalt a Živnobanka ke snížení sazeb za ponechání všech ostatních poplatků na původní výši. Majordomus je nyní nabízen klientům první bonitní kategorie již za 6,1 procenta. Podobně jako v případě ostatních bank bude méně bonitnímu klientovi nabídnuta sazba vyšší. Bank Austria snižuje úročení i u delších období fixace úrokové sazby. V případě pětiletého období fixace nabízí klientům minimální sazbu 7,05 procenta a u desetiletého fixingu potom 7,4 procenta.

Možnost fixovat úrokovou sazbu na deset let je na našem trhu ojedinělá a nabízí ji pouze Majordomus. S ohledem na současné nízké úrokové sazby se může tato možnost zdát jako velmi atraktivní. Klient by si měl ovšem uvědomit, že desetiletá perioda se nevztahuje na výši státní podpory, kterou lze zafixovat maximálně na pět let. Banka navíc nabízí mj. možnost vybrat si splátkový kalendář s rovnoměrnou, rostoucí nebo klesající výši měsíčních splátek či bezplatnou asistenci hypotečního poradce.

Nové minimální sazby hypotéky Majordomus



Doba fixace 1 rok 5 let 10 let Úroková sazba 6,1% 7,05% 7,4%

Živnobanka k tak dramatickému snížení úrokových sazeb jako Bank Austria Creditanstalt nesáhla, když snížila minimální úrokovou sazbu o 0,7 procentního bodu na současných 6,8 procenta. Nadále sází na maximálně individuální přístup umožňující klientům flexibilní rozhodování jak při samotné realizaci účelu investice, tak v dalším průběhu úvěrového vztahu. Veškeré související služby jako konzultace, poradenství, potvrzení o klientově úvěrové solventnosti, příslib poskytnutí úvěru či jeho zpracování během několika pracovních dnů jsou zahrnuty v základním poplatku za zpracování žádosti, který klient platí jen v případě schválení a poskytnutí úvěru.

Jsou nabídky Bank Austria Creditanstalt a Živnobanky konkurenceschopné nabídce ostatních bank?