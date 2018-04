Babo raď! Hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření?

Potřeba vlastního bydlení zpravidla postihne dříve nebo později každého z nás a v tu chvíli je třeba se rozhodovat o formě financování nemovitosti. Tato potřeba samozřejmě odpadá v případě, že má dotyčná osoba dostatek finančních prostředků a může si vyhlédnutou nemovitost koupit za hotové. Ti, kteří si na nemovitost nestihli našetřit, musí hledat zdroje k financování nemovitostí u hypotečních bank nebo stavebních spořitelen. Rozhodování mezi hypotékou a úvěrem ze stavebního spoření může být velmi obtížné, avšak v případě správné volby může klient hodně ušetřit.

Úvěr ze stavebního spoření lze získat nejdříve až po dvou letech spoření

Poskytování úvěrů ze stavebního spoření je v podstatě hlavním smyslem tohoto produktu, i když v současné době někteří lidé uzavírají smlouvy o stavebním spoření pouze za účelem zhodnocení svých úspor. To však nijak nezpochybňuje zmiňovaný princip stavebního spoření, neboť ti, co pouze spoří, vytvářejí zdroje pro klienty žádající o úvěr.

Úrokové míry úvěrů ze stavebního spoření se v současné době pohybují mezi pěti a šesti procenty a jsou bezkonkurenčně nejvýhodnější na trhu. K získání úvěru ze stavebního spoření je však třeba splnit tři základní podmínky, o kterých někteří lidé neví:

klient musí spořit minimálně 24 měsíců

dosažení požadovaného hodnotícího čísla

minimálně naspořit 40 až 50 procent z cílové částky

Právě první z nutných podmínek bývá velmi často příčinou zklamání klientů, kteří potřebují řešit svoji potřebu bydlení okamžitě a očekávají, že ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření a jednorázovým složením příslušné sumy peněz (tím dojde k dosažení hodnotícího čísla i k dosažení minimálního zůstatku na účtu) získají klasický úvěr ze stavebního spoření.

K získání úvěru ze stavebního spoření je tedy třeba trochu trpělivost a zejména schopnost plánovat na několik let dopředu. Již při podpisu smlouvy si klient volí cílovou částku, jejíž hodnota je určující pro výši získaného úvěru. Kupříkladu chce-li někdo získat úvěr ve výši 600 tisíc je ideální si zvolit cílovou částku jeden milión. Za této situace musí klient naspořit za dva roky minimálně 400 tisíc (součet vkladů, státních podpor a úroků) a dosáhnout příslušného hodnotícího čísla a bude moci získat klasický úvěr ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěry lze získat okamžitě, ale za výrazně vyšší cenu

Pro klienty, kteří potřebují úvěr okamžitě a nesplňují zmiňované podmínky pro přidělení klasického úvěru ze stavebního spoření, nabízejí stavební spořitelny překlenovací úvěry. Tento druh úvěru se někdy nazývá rychlá půjčka či meziúvěr, což možná lépe vystihuje jejich podstatu. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů se pohybují přibližně mezi sedmi a deseti procenty a jsou tedy výrazně vyšší než u klasického úvěru. Při splácení překlenovacího úvěru klient pravidelně dospořuje, aby mohl co nejrychleji přejít na klasický úvěr ze stavebního spoření. Pro klienta je samozřejmě výhodné s ohledem na výrazný rozdíl v úročení, aby přešel na řádný úvěr co nejdříve a z toho důvodu by měl ukládat na svůj účet co možná nejvíce.

Hypotéky jsou náročnější na bonitu, ale rychlejší

Hypotéky jsou obecně považovány za produkt určený k financování finančně náročnějších nemovitostí a v případě investice do rodinného domku či dražšího bytu jsou vhodnější. Jsou bezesporu méně náročné v porovnání s klasickým úvěrem ze stavebního spoření na potřebu počáteční investice. Hypoteční úvěr nesmí ze zákona překročit 70 procent hodnoty zastavené nemovitosti, což znamená, že klient musí mít na hotovosti alespoň 30 procent z pořizovací ceny nemovitosti. V případě klasického úvěru ze stavebního spoření musí klient naspořit minimálně 40 procent a splnit ještě další kritéria. U hypotéky za určitých okolností nemusí mít klient žádný vstupní kapitál. Tak je tomu v případě, že disponuje jinou zástavou jejíž hodnota je vyšší než je pořizovaná nemovitost

Hypotéku lze získat okamžitě, zatímco klasický úvěr až po dvou letech spoření. Hypoteční úvěr však klade mnohem vyšší nároky na bonitu žadatele a obecně platí, že na ni dosáhnou jen lidé s nadprůměrnými příjmy. Stavební spořitelny požadují po klientovi výrazně mírnější požadavky na bonitu klienta. Co se týče úročení, tak hypotéky stojí v současné době někde mezi úrokovým sazbami z klasického a překlenovacího úvěru ze stavebního spoření, když se jejich úročení pohybuje kolem osmi procent. V případě investice do nové nemovitosti má klient navíc nárok na státní příspěvek k hypotečním úvěrům.

Srovnávací tabulka výhod a nevýhod jednotlivých zdrojů financování



Výhody Nevýhody Řádný úvěr úročení 5-6 procent, nízké požadavky na bonitu 2 roky spoření, vklad minimálně 40 procent CČ Překlenovací úvěr rychlost, možnost přechodu na řádný úvěr vysoké úročení Hypoteční úvěr rychlost, u nových nemovitostí štědrá státní podpora velké požadavky na bonitu, vysoké poplatky

Je tedy nadmíru jasné, že v případě investování nemovitostí je třeba plánovat a velmi obezřetně zvažovat nabídky na trhu. Obecně platí, že nejhorší podmínky pro financování svého bydlení mívají nepřipravení klienti. To by si měli uvědomit především mladí lidé, u kterých může vzniknout potřeba bydlet ve vlastním ze dne na den. Právě ti by si měli uzavřít co možná nejdříve smlouvu o stavebním spoření s vyšší cílovou částkou, ze které by mohli v případě potřeby čerpat úvěr o stavebním spoření. Zejména tato skupina lidí na začátku pracovní kariéry může mít vzhledem k jejich nižším příjmům problém získat hypotéku a stavební spoření může být jejich jedinou cestou k vlastnímu bydlení.

Z čeho jste financovali bydlení právě vy? Jaké jsou vaše zkušenosti s hypotékami a s úvěry ze stavebního spoření? Těšíme se na vaše názory.