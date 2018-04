Bakalářský titul je v praxi žádaný

Bakalářský titul je pro řadu profesí ve všech vyspělých zemích dostačujícím vzděláním. Podle náměstka ministra školství pro vysoké školy Josefa Průši mají právě bakaláři mnohem větší šanci uplatnění než třeba magistři nebo inženýři, kteří jsou vědečtěji zaměřeni. V poslední době se zvyšuje zájem zaměstnavatelů o absolventy tohoto u nás zatím netradičního pojetí vysokoškolského studia. Potvrzují to i údaje úřadů práce a personálních agentur. Bakaláři nacházejí práci v nejrozmanitějších oborech, mimo jiné ve státní správě, obchodě, průmyslu, zdravotnictví, školství.Představitelé některých podniků oslovují vysoké školy s konkrétními návrhy možného obsahu studijních programů. "Spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Pardubickou univerzitou při vytváření bakalářských studijních oborů, ve kterých se připravují i odborníci pro náš provoz," říká Vít Šubert, personální ředitel firmy Unipetrol. "Vzhledem k investicím do moderních technologií je zapotřebí více vysokoškolsky vzdělaných specialistů, ale na některé pozice nejsou inženýři třeba. Všechny průmyslové podniky potřebují lidi, kteří mohou jít do praxe, jsou odborně na výši, ale nezaměřují se na vědeckou činnost. To jsou pro nás právě absolventi bakalářského studia," dodává.Na některých vysokých školách poptávka z praxe motivuje k rozšiřování možností bakalářské formy studia. Například na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni ukončí v roce 2001 okolo 50 studentů bakalářský studijní obor elektrotechnika. Vyšší počet přijatých byl ovlivněn zájmem o absolventy bakalářského oboru technická ekologie. Každý rok jich vychází okolo 20 a mají široké uplatnění ve firmách, úřadech a institucích (např. v průmyslových podnicích se zabývají odpadovým hospodářstvím, ochranou ovzduší a vod). Přestože mají možnost ve studiu pokračovat, mnoho z nich dává přednost praxi. Fakulta spolupracuje s mezinárodní firmou Matsushita kompletující televize Panasonic, která má zájem o bakaláře. "Partnerským podnikům, které podstatu bakalářského studia ještě dobře neznají - jsou to většinou firmy domácí, protože ve světě je tento trend ve vzdělání naprosto běžný -, vysvětlujeme, že absolventi mají větší teoretické znalosti než středoškoláci, všeobecný přehled," informuje proděkan Elektrotechnické fakulty Josef Červený. "Mají proto větší záběr, jsou přizpůsobivější a mohou se specializovat hlouběji v daném oboru."Absolventi oboru veřejné zdravotnictví na lékařských fakultách mohou pracovat ve všech zdravotnických ústavech nebo zdravotnických odborech regionálních úřadů v administrativních pozicích, v odborných administrativních útvarech nemocnic, v hygienických stanicích a veškerých institucích poskytujících zdravotnické služby. Teoretické a praktické předpoklady k práci rehabilitačního pracovníka mají absolventi oboru fyzioterapie. Působit na vedoucích místech v kategorii středního zdravotnického personálu a vyučovat na středních zdravotních školách mohou úspěšní studenti bakalářského oboru zdravotní vědy. "Na fakultě máme bakalářské obory pátý rok. Podle našich zkušeností absolventi nemají s uplatněním problém," potvrzuje Vladislava Kůželová, vedoucí studijního oddělení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Během doby studia opouštěla vysoké školy bez kvalifikace téměř polovina studentů - ať už kvůli náročnosti fakult, nebo z finančních důvodů. Právě možnost přestupu na kratší - bakalářské studium jim pomáhá ukončit určitý stupeň vzdělání, zakončený zkouškami, obhajobou bakalářské práce a získáním titulu Bc. Naopak pokud má student například po absolvování bakalářského programu zájem o další studium, může pokračovat v programech magisterských.