S látkovými plenami začaly před čtyřmi lety, dnes míří na světové trhy

Zuzana Hloušková je matematička, pracovala jako interní auditorka. Radka Martínková vystudovala ekonomii a pracovala na vysokých manažerských postech, řídila i strojírenskou firmu. Znaly se díky manželům, kteří byli spolužáci z vysoké. Jak dnes s úsměvem vzpomínají, moc se nemusely.

Společné podnikání začalo před čtyřmi lety, tehdy byly obě na mateřské dovolené. „Jednoho dne za mnou Zuzka přišla s tím, že by se chtěla poradit o marketingu a z kabelky vytáhla látkovou plenu, ať ji vyzkouším,“ vzpomíná na začátky Radka Martínková, která měla zrovna ročního syna. A tak testovala. „Za dva dny jsme se dohodly, že do toho jdeme, no a bylo rozhodnuto,“ říká Zuzana Hloušková.

Rozhodnutí o podnikání je docela vážná věc. Neříkejte mi, že jste za dva dny měla jasno.

Radka: Já měla jasno okamžitě. Vždycky jsem chtěla podnikat. O řízení firmy, o marketingu, o tom, jak funguje obchod a jak prodávat, jsem toho věděla spoustu a měla jsem v tom i praktické zkušenosti. Jenže neměla jsem produkt. Vlastně jsem vždycky čekala na někoho, s kým bych mohla založit firmu. A přišla Zuzka s látkovou plenou. Byl to skvělý nápad.

Radka Martínková (36) Vystudovala ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně.

Pracovala na manažerských pozicích.

Od roku 2012 se věnuje podnikání v Bambooliku.

Je vdaná, má dvě děti. Radka Martínková

Jak vás vůbec napadlo ušít látkovou plenu? Většina maminek je určitě šťastná, že jsou plenky papírové, není třeba je prát ani žehlit a vyhodí se.

Zuzana: Mně zase nenapadlo, že bych měla používat jen jednorázové plenky. Ano, občas, na nějaký delší výlet možná. Ale pořád? Já prostě chtěla plenky látkové a používala jsem je i u prvního dítěte. Nabídka moderních látkových plenek ale nebyla moc pestrá, plenky byly příliš objemné, neseděly, tak jsem si prostě musela vymyslet vlastní.

Radka: Ono je třeba si uvědomit, že jednorázové plenky nejsou papírové, ale spíš chemické. A moderní látkové pleny se nežehlí. Jen se vyperou v pračce, stejně jako ostatní prádlo. Práce s nimi je oproti těm z dob našich babiček minimum. Navíc se jejich používáním výrazně odlehčí rodinnému rozpočtu.

Moc levné mi vaše plenky nepřipadají.

Zuzana: Já jsem matematička, takže jsem opravdu vše důkladně spočítala. Používání našich plen je skoro o polovinu levnější než plenky jednorázové. A to jsem do propočtu zahrnula i náklady na praní.

Radka: Jednorázová investice je na první pohled vyšší, ale vyplatí se. Bamboolik je vlastně taková skládačka, promyšlený systém plenkových kalhotek a plenek, který stačí pro dítě od narození až po nočník. Takže kromě přesně spočítané úspory ušetříte i čas, který byste jinak strávili běháním po supermarketech a hlídáním, kde mají zrovna na plenky slevu.

Zuzana Hloušková (32) Vystudovala matematiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Pracovala jako interní auditorka.

Od roku 2012 se věnuje podnikání v Bambooliku.

Je vdaná, má tři děti. Zuzana Hloušková

Zuzana: Pro mě je důležité i vědomí, že moje děti a děti našich zákaznic nemají na zadečku chemii, ale přírodní a prodyšný materiál. A nezanedbatelný je určitě i ekologický aspekt. Přece jen tuna těžce rozložitelného odpadu v podobě použitých jednorázových plenek není to, co bych chtěla našim dětem přenechat.

Byly jste si už na začátku jisté, že plenky bude někdo kupovat? Měly jste průzkum trhu?

Radka: Měly jsme dobrou znalost trhu každá ve své oblasti. Zuzka v oblasti produktové, já z hlediska zákazníků. Klasický marketingový průzkum trhu jsme nedělaly, spolehly jsme se na svůj instinkt. Věděly jsme, že máme skvělý produkt a jasně stanovenou vizi. Takže ano, byly jsme přesvědčené, že se plenky budou líbit.

Jaké byly začátky výroby? Malá dílnička ve sklepě? Jen pro sebe a pro pár kamarádek?

Radka: Pro sebe a pár kamarádek jsme nikdy nešily. Bamboolika jsme skutečně zakládaly s tím, že chceme vybudovat firmu světového významu. Že chceme měnit svět k lepšímu, nejen skvělým produktem, ale i celým fungováním firmy jako takové. I proto jsme začali šít v chráněných dílnách. Nebyla to nejsnazší cesta, znamenalo to o něco pomalejší start, ale pocit smysluplnosti toho, co děláme a jak to děláme, je pro nás klíčový.

Říkáte, že byl start pomalejší. Pokud vím, za tři měsíce už jste prodaly první sady.

Radka: To je pravda, zhruba tři měsíce poté, co jsme se rozhodly to spustit, jsme vystavovaly na prvním veletrhu v Pardubicích. A prodávalo se.

Jak to je s výrobou pro děti? Je třeba nějaké schválení úřadů?

Zuzana: Dětské látkové plenky jsou klasifikovány jako výrobky pro děti do tří let, takže se na ně vztahují poměrně přísná pravidla a normy. Největším oříškem ze začátku tedy bylo sehnat materiály, které tyto normy splňují. My šijeme z bambusové viskózy.

Materiály si testujeme nejen z hlediska splnění norem a vyhlášek, ale i vzhledem k požadovaným vlastnostem, například prodyšnosti nebo voděodolnosti. Testování materiálů před zavedením na trh je pro nás velmi důležité a „Testováno na vlastních dětech“ u nás není jen slogan, je to realita. Dohromady máme pět dětí, takže testovat máme kde.

Radil vám s výrobou nějaký odborník, nebo to byla metoda pokus omyl?

Zuzana: Technologická stránka výroby byla pro nás zpočátku náročná, ale zároveň to byla i možnost naučit se spoustu nových věcí. Hodně informací je v dnešní době dohledatelných na internetu a v odborných publikacích. A jako každá odborná práce je to nikdy nekončící proces vzdělávání se. Já proto studuji textilní univerzitu v Liberci, abych materiálům a jejich výrobě rozuměla ještě víc.

Kolik jste musely do začátku podnikání investovat? Musely jste si půjčit? A už se vám investice vrátila?

Radka: První částka, se kterou jsme začínaly, byla devadesát tisíc korun. Ale zcela upřímně, byla to velmi úsměvná představa, která vzala za své během pár dnů. Brzy se do Bamboolika přesunuly celé finanční rezervy obou rodin. Firma ale roste takovou rychlostí, že by ani to nestačilo.

Z čistě finančního hlediska se nám investice do firmy zatím nevrátila, ale tak brzy jsme to ani neplánovaly. Jako většina podnikatelů v počátcích svého podnikání vracíme všechno, co vyděláme, zpátky do firmy. Firma vydělává a její hodnota rychle roste. A s ní i hodnota naší investice.

Finanční hledisko přitom není jediné důležité. Máme spokojené zákazníky i spolupracovníky, jsme užiteční. Máme práci, do které chodíme rády. A v tomto smyslu se naše investice vrací každý den.

Jak se o vás dozvěděly zákaznice?

Radka: Od začátku máme čtyři prodejní kanály: vlastní e-shop, velkoobchodní partnery, látkové poradkyně a veletrhy. Každý zákazník si tak může vybrat pro kontakt s námi a našimi produkty cestu, která je mu nejpříjemnější. Veletrhy jsou navíc pro nás ohromnou zpětnou vazbou.

Kolik dnes máte zaměstnanců?

Radka: Pořád rosteme, takže dnes máme tři chráněné dílny a jednu dílnu profesionální. V brněnské centrále nás včetně mě a Zuzky pracuje osm. Bamboolikování je taková rodinná disciplína, takže s námi všemi ženami pracují v Bambooliku i naši manželé a děti. Muži radí v IT, staví nábytek, pomáhají budovat a rozkládat stánek na veletrzích, hlídají děti a šíří osvětu mezi tatínky a naše děti testují a inspirují. Samozřejmě naprosto nezastupitelnou roli hraje více než čtyřicet látkových poradkyň, které Bamboolika zastupují především v České republice a na Slovensku.

Látková poradkyně je něco jako obchodní zástupce?

Radka: Je to něco víc než obchodní zástupce, nejen prodává, ale i radí. Jsou to většinou zkušené maminky, které s bamboolikováním mají zkušenosti, takže například na první přebalování jedou za svými zákaznicemi domů.

Dnes šijete i oblečení z bambusového vlákna.

Zuzana: Bambusová viskóza je prostě fantastický materiál. Příjemný, odolný, pohodlný, krásný. Viděly jsme na dětech, jak jim vyhovuje. Chtěly jsme si materiál otestovat i samy, a tak přišla myšlenka kolekce bambusového oblečení. Nejprve kolekce pro děti a pár kousků pro nás. Jenže rodiče chtěli super trička také. Takže přišla i kolekce pro dospělé.

Radka: Nebylo to jednoduché, oblečení váže ve skladové zásobě hodně financí a v počátcích nám to způsobilo nejednu vrásku na čele. Ale postupně se situace zlepšuje, zákazníci se vracejí, naše trička doporučují dál a žádají další produkty.

Ve firmě jste dvě, to se asi těžko hlasuje. Nebo jste vždy zajedno?

Radka: Já jsem obchodník, Zuzka odborník a tím se nám od založení firmy přirozeně rozdělila zodpovědnost za klíčové oblasti.

Zuzana: Nehlasujeme. Snažíme se vždycky najít řešení, se kterým budeme souhlasit obě. Ke kompromisu přitom saháme jen výjimečně a jen v drobnostech. Jak firma roste, učíme se trochu pustit otěže, nesnažit se vědět úplně o všem, co se kde šustne.

Radka: Předáváme kompetence kolegyním. Upřímně, není to vždycky jednoduché, jsme obě založením trošku chronicky nepostradatelné, ale firmě a v důsledku našim zákazníkům to jednoznačně prospívá.

Zuzana: To že jsme dvě, vidím naopak jako velkou výhodu, protože to dává firmě pořád nové impulzy, otevírá nové možnosti a pohledy na věc. Důležité je samozřejmě umět se dohodnout, ale myslím, že se nám to s Radkou daří.

Kdo vymyslel název Bamboolik?

Zuzana: Já. A byla to otázka jedné bezesné noci, Bamboolik mě napadl někdy až nad ránem, tak jsem hned Radce poslala mail, ale trochu jsem se bála, že neprojde.

Radka: Z marketingového hlediska to je skvělý název. Je v něm všechno, že šijeme z bambusového vlákna a že vyrábíme pro děti. Navíc jméno je srozumitelné i ve světě.

Znovu jsme u světa. Už se o vás ve světě ví?

Radka: Už o nás ví evropský trh. Kromě České republiky a Slovenska můžete Bamboolika potkat například i v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku nebo Chorvatsku. Tento týden jsme zaškolovaly látkové poradkyně ve Francii. A naše zákaznice si odvezly plenky i do tak exotických destinací, jako jsou Kolumbie, Brazílie nebo Etiopie. Myslím si, že za čtyři roky fungování je to úspěch.

Velkým úspěchem je určitě ocenění Plenka roku i bronzový certifikát TOP malá odpovědná firma. Jaké máte další plány?

Radka: Ocenění TOP odpovědná malá firma byl opravdu obrovský úspěch. Navíc mezi oceněnými jsme byli asi nejmladší a nejmenší firma. Největším úspěchem jsou ale spokojení zákazníci a to, že jsme každý den užiteční. Je neuvěřitelné, jak za tu dobu vyrostly švadleny v chráněných dílnách. A plány do budoucna? Stát se světově známou značkou a podílet se na tom, že moderní látkové plenky se stanou v povědomí rodičů plnohodnotnou alternativou k plenám jednorázovým.

Zuzana: Mým plánem je, abychom většinu materiálů, které momentálně dovážíme ze zahraničí, mohli nakupovat u nás. Znamená to ještě roky spolupráce s dodavatelskými firmami i odborníky na vývoji, ale věřím, že to jednou nastane a budeme moci hrdě představit produkt, který je nejen ušit v Česku, ale i veškeré komponenty jsou české. Ještě by bylo fajn, aby u nás začal růst i bambus.