Bank Planning a Controlling Director

Člověk na této pozici většinou působí uvnitř divize finančního managementu banky. Z hlediska hierarchie je to pozice ve firmě na poměrně vysokém stupni žebříčku. Bank Planning and Controlling Director je odpovědný za mapování aktuální situace banky, ve které se daný bankovní dům právě nachází, identifikování mezer a nedostatků v hospodaření banky, rozvoj, plánování a zavádění nových strategií. Analyzuje klíčové obchody jednotlivých divizí banky, odkrývá oblasti, ve kterých se banka může dále zdokonalovat a rozvíjet.

Posuzuje a zlepšuje stávající procesy prognózování v dané bance s cílem optimalizovat řízení banky do budoucna. Co se od něj očekává? Od Bank Planning and Controlling Directora se očekává přehled ve stávajících a případně sestavení (založení) nových manažerských účetních principů ­ manuál kontroly a řízení nákladů; detailní zmapování koncepce kontroly a řízení nákladů ­ controllingu. Pomáhá rozvíjet formát a obsah veškerých controllingových hlášení, detailně zpracovává pravidla a procesy, které se týkají příjmů, výdajů a přerozdělování majetku firmy. U člověka na této pozici se předpokládá schopnost strategického uvažování, odpovídajícího vzdělání, ideální je přitom kombinace VŠ a MBA, což je výhodou, nikoliv nutnou podmínkou.

Kandidát na tuto pozici by měl být dobrým manažerem se schopností řídit tým a motivovat ho k vynikajícím výkonům. Měl by být schopen pracovat pod tlakem a měl by se umět velmi rychle adaptovat a přizpůsobit nové situaci. Nezbytná je schopnost komunikovat s lidmi na všech úrovních ­ s podřízenými, kolegy i s vyšším managementem společnosti.



