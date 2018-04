Banka a policie: Pozor na padělky!

Gang distribuoval v Praze padělané pětiseteurové bankovky v hodnotě takřka sedmi milionů korun, „Je to jednoznačně vzestupný trend,“ říká pražský policejní komisař František Trojan. Jen jeho lidé řeší za první dva měsíce tohoto roku tři stovky případů, dalšími desítkami se zabývají detektivové z odboru organizovaného zločinu.

Kvalita padělků se zvyšuje

Stoupá nejen počet zadržených bankovek, ale i stupeň kvality padělků. To potvrzují i údaje České národní banky.

Stupně nebezpečnosti mají odborníci rozděleny jako známky ve škole - od jedničky do pětky. Jedničky, tedy dokonalého padělku, naštěstí v případě korun ani eur nikdy nikdo u nás nedosáhl. Zato „dvojka“ je stále častější.

Jenže už s tou má neodborník dost starostí, aby ji vůbec rozpoznal. Falešnou bankovku tak můžete dostat i v bankomatu či prodejně. „Přestali jsme přijímat vyšší, tedy pěti a dvouseteurové bankovky,“ potvrzuje mluvčí řetězce Ahold Kateřina Černá s tím, že se začaly množit případy, kdy zákazníci platili padělanými penězi.

„Máme velmi dobrou spolupráci s policií, takže jim jakékoli podezření ihned oznamujeme,“ podotýká Černá.

Právě eurobankovky jsou totiž v Evropě stále častěji padělány, a to navzdory dobrým ochranným prvkům. „Pokladní jsou instruovány, takže požádají zákazníka, aby buď platil kartou, nebo bankovkami menších hodnot,“ říká Černá. Naopak zákazníci se mohou bránit, pokud se jim vracená bankovka „nezdá“.

Zavolejte si vedoucího

„Lidé by si měli zvyknout, že si vracené peníze budou kontrolovat, a to aspoň pohmatem,“ říká komisař Trojan. Podle něj to však devadesát procent lidí nedělá, zejména na tržištích. „Tím se ovšem vystavují nebezpečí, že o své peníze přijdou, nebo se dokonce dostanou do problémů, pokud by se padělanou bankovku pokusili udat,“ podotýká Trojan.

V průběhu letošního roku se začaly objevovat kromě falešných eur i padělané dvoutisícikoruny, ale také padesátikoruny. Ty už kontroluje opravdu málokdo. „Lidé mají právo odmítnout bankovku, jež jim připadá podezřelá, a zavolat vedoucího,“ radí Trojan.

Padělky v Praze

2003 - 600 případů

2004 - 1100 případů

2005 - 1700 případů

2006 - 300 případů

(údaje za rok 2006 za první dva měsíce)

Mezi padělky bylo loni nejvíce pětisetkorun, padesátieurových a stodolarových bankovek. Letos se padělají zejména české dvoutisícovky, avšak také padesátikoruny. V eurech se stále častěji objevují bankovky vyšších hodnot, a to i pětiseteurové.