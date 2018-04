Banka může poslat nové peníze nebo kartu

Obyčejné karty to mají složitější - zaslání nové trvá déle a je dražší. Klient obdrží požadovanou kartu nebo peníze obvykle do tří dnů, někdy ale i za týden. Cena za službu je značná, může dosáhnout tisíců korun. Je-li vaše banka v této oblasti drahá, je zajímavější využít zaslání peněz prostřednictvím peněžního servisu Western Union. I za to je třeba zaplatit, ale ne tolik a zaslání je velmi rychlé.

Co je však třeba, je dobrodinec, který z domova peníze pošle. Převod peněz trvá asi 20 minut a vyjde v případě posílaných deseti tisíc na 850 korun. „Western Union lze využívat téměř po celém světě. Ve většině zemí je síť poboček tak hustá, že nemusíte cestovat dál než několik kilometrů,“ sdělují na zelené lince společnosti a vyhledávač na jejich internetových stránkách to potvrzuje.