Banka roku zvolena: Jak dopadla ta vaše?

Bankou roku 2002 je Česká spořitelna



Odborná porota zvolila Bankou roku 2002 Českou spořitelnu. K prvenství jí dopomohla především komplexnost nabízených služeb, dostupnost díky široké sítí poboček a bankomatů.

Nejdůvěryhodnější banka roku 2002



Kategorie Nejdůvěryhodnější banka roku 2002 má v celém ocenění výjimečnou pozici. Vítěze nevolila odborná porota, ale široká veřejnost. Jak dopadly banky v této kategorii?

Nejdynamičtější banka roku 2002



Všechny tuzemské banky se snaží co možná nejvíce rozrůstat - tedy získat maximální počet klientů a poskytnout jim co nejvíce služeb. Které se to v loňském roce dařilo nejlépe?

Přímé bankovnictví roku 2002



Pro přímé bankovnictví je charakteristický velmi dynamický rozvoj. Možnost ovládat své finance snadno a rychle na dálku pomocí počítače nebo telefonu je mezi klienty tuzemských bank stále více oblíbené.

Stavební spořitelna roku 2002



Stavební spoření patří v České republice díky bezkonkurenčnímu zhodnocení úspor k nejoblíbenějším spořícím produktům. Která stavební spořitelna však předčí zbylé konkurenty?

Účet roku 2002



Účet v bance má téměř každý. Aby ne, vždyť také jde o základní produkt, na který se váže celá řada služeb. Ovšem není účet jako účet a mezi účty se vyplatí velmi pozorně vybírat.