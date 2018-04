Banka v mobilu – blíží se velké novinky

, aktualizováno

Většina velkých bank na trhu nabízí klientům místo cesty na pobočku ovládání běžného účtu pomocí kanálů přímého bankovnictví. Na účet se dostanete přes internet, telefon nebo mobil. Rozvoj kanálů přímého bankovnictví jde stále kupředu, i když nyní spíše malými krůčky než mílovými kroky. Mobilní bankovnictví by však nyní mělo dostat nový kabát. Dvě banky by novou aplikaci mobilní banky měly klientům nabídnout během tohoto roku. Co můžeme očekávat?