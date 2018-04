Nespořím tak, aby peníze po mně jednou někdo zdědil, říká bankéř

Počítáme s vámi Televizní seriál o penězích

1. téma: Kapesné učí děti zacházet s penězi

V televizním seriálu nazvaném Počítáme s vámi reaguje Jan Doubek spolu s psycholožkou Martou Boučkovou a moderátorem Markem Němcem na anketní názory Čechů na nejrůznější finanční témata. Například na to, zda mají rodiče dávat dětem kapesné a proč má kapesné pro dítě smysl. Průzkumy totiž naznačují, že v tom chybuje 40 procent rodičů (čtěte více zde).

Psychologové doporučují, aby dítě dostávalo kapesné ideálně od šesti až osmi let. A mluvit o penězích i před dětmi by mělo být samozřejmostí v každé rodině. Ovšem bez emocí, afektu a zbytečných konfliktů. "Každý rodič by měl naučit dítě rozumně hospodařit s penězi, aby se o sebe v dospělosti postaralo a znalo hodnotu peněz," říká finanční odborník.

Vizitka Jan Doubek (1965)

Vystudoval Vysokou školu ekonomie a managementu v programu Knightsbridge University.

Od roku 1991 pracuje v bankovnictví a po celou dobu pro ČSOB.

Vyučuje elektronické bankovnictví a elektronické obchodování na Jihočeské univerzitě.

V roce 2013 spolupracoval na televizním vzdělávacím seriálu Počítáme s vámi.

Jak to fungovalo u vás doma, pamatujete si, jak vysoké kapesné jste měl jako teenager?

Jako teenager jsem se měl velmi dobře, o kapesné jsem se staral sám. Na střední škole jsem chodil na brigády do kuchyně v nemocnici. Jezdil jsem s vozíkem, rozvážel jídlo a talíře pak dával do myčky. V té době jsem si vydělával zhruba 600 korun čistého měsíčně. Za dva roky poté, kdy jsem nastoupil do prvního zaměstnání, jsem měl plat 1 200 korun hrubého. Jako teenager jsem tak na tom byl lépe než jako mladý pracující (smích). To byla ale jiná doba.

A jaké kapesné dáváte svým dětem?

Máme teenagera a mladého pracujícího. Staršímu synovi je 22 let, již je na vlastních nohou, má dobré zaměstnání a bydlí sám s přítelkyní. Myslím, že jsme ho v nakládání s penězi vychovali dobře. Mladší syn má 12 let, dostává kapesné zhruba 200 korun a je velmi spořivý. Celé kapesné si ukládá, aby si za ně koupil něco dražšího, co by si přál mít. Má však dobře spočítané, jak se dostat k dalším penězům. Když něco potřebuje, tak mu to často koupíme, určitě to ale není vždy.

Dříve se nosilo, že za první výplatu, kterou si potomek vydělal, koupil něco svým rodičům. Jak se na to díváte?

Myslím, že to není špatný zvyk, ale nemusí to být nutně koupě nějaké věci. Když začal náš starší syn pracovat, pozval nás na večeři a tím poděkoval, jak jsme ho s manželkou připravili do života. To je myslím víc než nějaký dárek.

Hovořili jste doma s dětmi o penězích?

Hovořili a hovoříme, ale je to možná tak trochu profesní deformace. Po většinu své profesionální kariéry pracuji jako bankéř a má žena je účetní. Takže k penězům máme blízko.

V jakých rodinách s dětmi mohou být debaty o penězích tabu a ve kterých se o nich mluví naopak velmi často?

Nedovedu si představit, že by se v rodinách s dětmi o penězích nemluvilo a tento pojem byl před dětmi tabu. Peníze dnes hýbou světem. Myslím si, že je ale pro děti vždy nepříjemné, když se o penězích mluví v afektu a s emocemi, což se určitě děje v některých rodinách, kde je peněz nedostatek. Ostatně konflikty ohledně peněz bývají v takových domácnostech jedny z nejvážnějších a děti pak vnímají peníze negativně. Naopak tam, kde je peněz mnoho, mohou být používány marnotratně a otázkou pak je, zda si z takových rodin odnášejí děti dobré návyky, když si mohly za peníze rodičů dovolit všechno. V prvním zaměstnání jim může být nástupní plat malý a může být pro ně velmi nepříjemné učit se pak žít v rozumných finančních poměrech.

Jaký je váš vztah k penězům?

Peníze pro mě znamenají prostředek k naplnění životních cílů a snů, aby byl život zajímavější a hezký.

Řídíte se nějakým receptem, jak zacházet s vlastními penězi?

Univerzální recept nemám, snažím se o rozumné vybalancování příjmů a výdajů, aby se i něco uspořilo. Ale doma nespoříme tak, aby peníze po nás jednou někdo zdědil. Když spoříme, spoříme vždy na něco, co si chceme užít, například na cestování po zahraničí.

Kdybyste měl před výplatou poslední tisícovku, za co byste ji vydal?

Určitě bych přemýšlel, co mě do výplaty čeká a jaké jsou nezbytné výdaje. Myslím, že řada lidí neumí rozlišovat, co jsou zbytné a co nezbytné výdaje. Leckdy se divím, kolik jsou schopni utratit lidé s nízkými příjmy za mobilní telefonování a přitom pak šetří na potravinách, nebo platí své účty se zpožděním. To není úplně dobrá cesta. Každý by měl přemýšlet, kolik peněz dává do zbytných výdajů, jako je zábava, mobilní telefon či drobné věci, se kterými si děláme radost. Takže mít tisícovku do výplaty a mít před sebou týden, budu přemýšlet, co nakoupím k jídlu a na čem ušetřím.

Před kamerou radíte lidem, jak nakládat s penězi. Dostal jste se v poslední době do situace, kdy jste si řekl – tak to jsem nevychytal?

Stává se mi to velice často. Typickým příkladem je párek v rohlíku. Jdu okolo stánku, je osm večer a od oběda jsem nic nejedl. Nechám se zlákat párkem v rohlíku a vždycky toho lituji. Nejde o peníze, ale prostě o to, co za ně dostanete. Za málo peněz falešná muzika.

Nechal jste se napálit i na větší špatné investice?

Určitě. Ne vždy se mi povedlo koupit kvalitní věc. Má žena mi říká, že jsem až příliš spořivý, když vybírám věci dlouhodobější spotřeby. Někdy se dívám příliš na cenu a málo na parametry kvality. Ona mě vždycky přesvědčí, abych raději koupil možná něco dražšího, ale kvalitnějšího.

Jako bankéř jste pracoval na Ústecku, v Teplicích a v Praze. Kdo je na peníze opatrnější a kdo lehkovážnější?

Na to se nedá snadno odpovědět. Pražáci víc vydělají a také více utratí. Na druhou stranu myslím, že mnohem lehkovážněji utrácejí lidé ze sociálně slabších vrstev, lidé s nižšími příjmy. Často jsou to právě oni, kdo platí vyšší cenu. Jdou za slevami, za věcmi, které jsou levné, ale mají nízkou kvalitu a nízkou životnost. V konečném důsledku pak utratí víc.

Když porovnáte finanční přehled lidí ve velkých a malých městech, je v tom nějaký rozdíl?

Řekl bych, že to závisí na tom, s jakým člověkem se setkáte. Obecně může platit, že člověk s ekonomickým zaměřením má o penězích asi větší pojem než člověk s technickým vzděláním. Platí to ale obecně, nikoliv individuálně. Mezi lidmi jsou velké rozdíly.

Z různých průzkumů vychází, že se Češi nejméně vyznají v úvěrech. Z těchto znalostí dostávají nejhorší známky, v čem to podle vás je?

Myslím, že je to tím, že si lidé nechtějí hledat informace a také tím, že jsou informacemi zahlceni. Je to asi tak, jako když si jdu koupit oblek. Když mi jich ukážou deset nebo dvacet, mám problém si vybrat. Když mi přinesou dva, je to snazší. Podobně je to s úvěry. Lidé jsou zahlceni nabídkami na snadné získání úvěrů zejména od nebankovních společností. Myslí si, že je jednoduché si půjčit, že si nepotřebují nic zjišťovat, nic se učit a nic porovnávat. Jenomže právě u půjček by měli lidé dobře číst a pečlivě porovnávat, než smlouvu podepíší.

Hádáte se někdy doma kvůli penězům?