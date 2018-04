Bankéř roku: šel a z první výplaty si koupil oblek

Banka a já

Řadu let jste byl v Živnobance, najednou zavedená značka není a vy reprezentujete jinou. Jak jste nesl změnu značky?

Značka je v obchodě důležitá věc. Vývoj a globalizace přinášejí nové věci a značka UniCredit Bank je nejsilnější značkou ve střední a východní Evropě. Její budování v České republice je nová výzva a nelze vzpomínat na minulost.

Bankéř roku 2008 Jiří Kunert 2007 Pavel Kavánek 2006 Jack Stack 2005 Jack Stack



Prý býváte v práci 12 hodin denně. Není to moc?

Je to zvyk. Když potřebuji, odejdu dříve a jindy jsem déle. Jsem v bance brzy ráno, kdy je čas hodně věcí přečíst, promyslet a napsat. Celý den je poté o komunikaci ve vedení banky, s klienty a zaměstnanci.

Jaký jste šéf?

Naslouchající, ale netrpělivý. Přísný, ale mám pochopení. Jsem orientovaný na výsledek, ale flexibilní.

Kolik máte zaměstnanců?

Číslo se pohybuje, v současné době je to 1 648.

Peníze a já

Co jste udělal se svou první výplatou?

Koupil jsem si oblek. Jsem konzervativní bankovní zaměstnanec a oblek považuji i za úctu vůči klientovi.

Kolik obleků máte v šatníku dnes?

Mám myslím 15 obleků a hodně sak pro volný čas.

Máte takové "obyčejné" finanční produkty, jako jsou stavební spoření nebo životní pojistka?

Mám životní pojistku. Pro pojišťovnu jsem vůbec vynikající klient. Mám až moc různých pojistek v rodině.

To vypadá, jako že nemáte finančního poradce, který by vám v pojistkách udělal pořádek...

Mám svého bankéře jako každý klient u nás v bance. Problém je spíš ve mně, nechám se snadno přesvědčit, jak pokrýt riziko pojistkou. A také se mi i zželelo prodejce pojistky, neboť vím, jak těžké je prodávat.

Kupujete si finanční produkty ve své bance?

Kupuji. Ale víte, jak to je. Pod svícnem tma. Nakoupím, pak to nesleduji, a tak si říkám, že moje investice jsou dlouhodobé.

Kdybyste dnes dostal milion v hotovosti, kam byste jej investoval?

S milionem bych se již v jedné třetině díval na některé akciové tituly. Zbytek bych zatím držel v depozitech u banky, vybral bych si nejspíš termínovaný vklad – jsou bezpečné a výnos je docela zajímavý.

Já a lidé (svět)

Třídíte odpad? Doma? V bance?

Ano, třídíme doma i v bance.

Co byste si přál k Vánocům?

Těším se na Vánoce jako na svátky klidu. Každý člověk dostává rád dárky, ale co potřebuji, si koupím během roku. Radost mi udělá nějaká knížka, kterou zařadím do pořadníku určujícího, kdy si ji v budoucnu přečtu.

Jaké jsou vaše zájmy, když máte volno?

Čtu, chodím do kina, dívám se na fotbal a hokej – naživo i v televizi. Špatně, ale rád hraji tenis. Jdu si zacvičit a rád jedu na dovolenou do tepla lenošit.

Banka a lidé

Když se dřív řeklo Živnostenská banka, spousta lidí si pomyslela: "To není pro mě, tam jsou pro podnikatele a pro bohaté." Změnilo se to nějak, když je teď banka UniCredit? Na které skupiny klientů se zaměřujete?

UniCredit Bank navazuje na historii obou předešlých bank – Živnostenské banky a HVB Bank. Pokrýváme 50 procent trhu od středu nahoru a snažíme se získat i klienty, kteří nemají pocit, že jsou bohatí. Obsloužíme každého, kdo chce být naším klientem. Nemůžeme však obsáhnout úplně celé spektrum trhu, limituje nás naše pobočková síť.

Uvažujete o tom, že banka bude mít víc poboček a bankomatů? O kolik víc a dokdy?

Snažíme se otevřít další pobočky v místech, kde předpokládáme dobré uplatnění. V současné době je to Frýdek-Místek a Cheb. Máme pochopitelně i navazující plány v jednotlivých místech. Stejně tak chceme rozšířit i naši síť bankomatů prostřednictvím společnosti provozující tyto přístroje.

Samozřejmě je pro nás v této souvislosti důležitější, aby klienti stále více platili platebními kartami a méně využívali hotovost. Je to levnější pro ně i pro banku.

Před Vánocemi letí úvěry. Finanční instituce je nabízejí na každém kroku. UniCredit moc ne. Jaká je vaše politika v oblasti úvěrů?

Nosné jsou pro nás především hypotéky a úvěry pro podnikatele.

Spotřebitelské úvěry máme ve svém portfoliu produktů také, ale naši klienti je příliš nevyužívají.

Zpřísnili jste nějak půjčování peněz v souvislosti s finanční krizí? Posuzujete třeba přísněji klienty, kteří se ucházejí o hypotéku?

Naše pojímání rizika je nastaveno stále stejně. Nesnažíme se půjčku prodat za každou cenu, důsledně trváme na svých kritériích a ve výsledku nemáme problém s tím, že by naši klienti své půjčky nespláceli. Není proto nutné až tolik měnit.

Jak se díváte na nabídku podmínek, jako je hypotéka se splatností 40 let, hypotéka bez dokládání příjmu a podobně?

Hypotéka na 40 let je riziková, neboť zasahuje do období, kdy příjemce hypotéky už nebude v produktivním věku. A to není dobře. Filozofie poskytování hypoték v Evropě je postavena na zdroji splácení, a tak příjem je pochopitelně důležitý. Všechny znaky z hypoteční krize ve Spojených státech jsou pro mě neakceptovatelné. UniCredit poskytuje hypotéky maximálně do věku klienta 65 let.