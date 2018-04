Ale fuj, tak brzo v práci, ohodnotila studentka zaměstnání bankéře

Zpátky do školy. Vrátila jsem se o pár desítek let, tentokrát mě však nečekalo zkoušení ani písemka, ale pracovní návštěva Obchodní akademie v pražské Dušní ulici. Na akci Bankéři do škol sem zamířil ředitel Global Banking Service a člen představenstva UniCredit Bank Jakub Dusílek, tedy muž ve skutečně vrcholné funkci. Byla jsem zvědavá, jak mu to půjde „před tabulí“.

Bankéři do škol Projekt organizuje Česká bankovní asociace ve spolupráci se společností SCIO. Kromě vzdělávání praxí a osobními příběhy je cílem projektu získat zpětnou vazbu na to, co si mladá generace myslí o bankách a bankovnictví, o jaká bankovní témata se studenti zajímají, čemu rozumí a čemu ne.

V učebně se totiž sešli nastávající maturanti, kteří už mají za sebou tři roky více či méně ekonomického vzdělání a také povinnou čtyřtýdenní praxi v nějaké finanční instituci. Pro odborníka z banky tedy zdatní „soupeři“.

Překvapilo mě, že tu zdaleka nevládnou dívky, myslela jsem si, že „obchodka“ je doménou žen. „Máme tu tři obory, kromě obchodní akademie, ještě obecnější ekonomické lyceum a pak informatiku v ekonomice, což je zase vyloženě chlapecký obor,“ vysvětluje přítomnost tolika mladých mužů v posluchárně zástupkyně ředitelky školy Ivana Chrástová.

Nebyla to přednáška, debatovalo se

„Jak se máte? Já si s dovolením sundám sako,“ začíná své učitelské působení bankéř a pokračuje: „Trochu mě vyděsili se slovem přednáška, ale nebude to přednáška, nebojte se. Měli bychom si tu dneska povídat něco o tom, co si myslíte o bankách, zabrousíme k odpovědnému finančnímu chování a probereme i zadlužování a rizika s tím spojená.“

Přátelskou a neformální atmosféru navodil několika slovy o sobě. Studenti se dozvěděli, že práce v bance nebyla jeho snem, dostal se k ní vlastně až jako vystudovaný právník. A že nežije jen v bance, i když ve všední dny pracuje od sedmi. Na to se kousek za mnou ozvalo zcela upřímné: „Ale fuj“. Tuto studentku pan bankéř od práce v bance asi definitivně odradil.

Když došlo na finanční témata, bylo vidět, že studenti většinu informací a pojmů znali. Přesto se zdálo, že je taková netradiční a praktická výuka docela bavila. Důkazem bylo i to, že se po přestávce do učebny vrátili všichni. Zapojovali se do diskuze, spontánně a převážně správně odpovídali na bankéřovy otázky. Je to dobré znamení, tito studenti by se neměli stát lehkou kořistí „reklamních žraloků“.

Kvíz pobavil i poučil

Jednou z hravých forem učení je test, nebo kvíz. A přesně tím u studentů bankéř zabodoval. Na začátku druhé hodiny si připravil malou zkoušku pozornosti, ale i odhadu a logického myšlení. To studenty bavilo a jejich trefy vůbec nebyly mimo. Zabrat jim však dala otázka, jaký je celkový objem úvěrů poskytnutý bankami. Tisíce miliard překvapily všechny.

Samozřejmě že se našla i témata, se kterými si studenti rady nevěděli, například anuitní splátky, ale to už je opravdu „vyšší dívčí“. Ale nakonec se společnými silami k výsledku dobrali.

Teorie je hezká, ale praxe je také důležitá

Část o půjčkách byla vůbec hodně zajímavá. Zatímco u běžného výkladu o půjčkách se studenti chvílemi i nudili, zřejmě měli pocit, že vše vědí a zas až tak moc se jich to netýká, u osobního bankrotu zpozorněli a poslechli si, jak takové oddlužení v praxi vlastně funguje.

„Dneska je nejlevnější doba úvěrování v historii. Ale to nemusí být na věčné časy,“ upozorňoval Jakub Dusílek a zdůraznil, že je důležité, aby si každý před přijetím závazku uvědomil určité ekonomické souvislosti, na jaké období si půjčuje a hlavně si pokud možno nepůjčoval na věci rychlé spotřeby či zážitky. Zkrátka na to, co spotřebuje daleko dříve, než splatí.

Bankéř hodnotí „Upřímně mě znalost studentů příjemně překvapila. Finanční pojmy a jejich porozumění zvládli perfektně a to je pro odpovědné finanční chování důležité. Možná je do jisté míry překvapila realita práce manažera, který má povinnosti od časného rána mnohdy do noci s řadou závazných rozhodnutí a především velkou zodpovědností. Ti z nich, kteří však třeba na praxi v bance či v jiné firmě byli, mají konkurenční výhodu a realita je rozhodně nepřekvapí.“ Jakub Dusílek, UniCredit Bank

Význam zkratky RPSN studenti znali, to se ostatně dalo čekat. Mysleli si však, že je výše sazby u nás regulovaná. Zřejmě zaslechli informace o tom, že se o to někteří politici snaží. Ale zatím je vše ve stádiu úvah a názory odborníků nejsou jednoznačné. Ani Jakub Dusílek není přesvědčený, že by regulace pomohla. Myslí si totiž, že u poctivých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v konkurenčním prostředí probíhá samoregulace cenovou atraktivitou a u potenciálně nepoctivých poskytovatelů by došlo k přesunu jejich aktivit do takzvané šedé zóny.

A další pojem: Kdo, nebo co je finanční arbitr? Perfektní definice ihned vylétla z jednoho studenta vzadu. „Není divu, vždyť byl před prázdninami na praxi v bance,“ prozradila mi ředitelka školy Jana Maierová. A bankéř pak teorii rozšířil o praxi, s čím konkrétním se člověk může na arbitra obrátit.

Spokojenost i námět pro pokračování

Po skončení dvouhodinovky jsem se zeptala několika aktérů, jak byli spokojeni. „Ne, že bych se dozvěděl něco úplně nového, ale zajímavé to bylo,“ svěřil se jeden z nejaktivnějších studentů, který uvažuje, že půjde na vysokou, ale zatím neví kam. Ekonomie to však asi nebude. „Mluvil dobře“ či „Byla to zábava,“ komentovali další.

„Hodně toho znali, byla to radost si s nimi povídat. Příště bychom mohli jít klidně do větších detailů. A mohli by si sami vybrat, co by je zajímalo,“ zhodnotil své působení ve škole Jakub Dusílek.

„Je dobře, že tyto věci slyší studenti od odborníků z praxe. Přesvědčí se tak, že je tady neučíme nesmysly,“ pochvalovala si Jana Maierová, ředitelka školy, ze které každý rok odchází na vysoké školy přibližně 80 procent studentů. „Pro nás je to velký přínos, děláme něco podobného s podnikateli. Ti na svých vlastních příkladech studentům ukazují, jak být úspěšný podnikatel. A hodně to dá oběma stranám,“ dodala zástupkyně ředitelky školy Ivana Chrástová.

„Letos vnímáme projekt Bankéři jdou do škol jako pilotní ročník. Naší ambicí je tuto akci každoročně opakovat a ukázat jiným sektorům ekonomiky, že i sami manažeři mohou svou osobní angažovaností změnit něco k lepšímu a přispívat ke kvalitnějšímu vzdělávání,“ uvedl Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.