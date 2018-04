Bankéřka České spořitelny si půjčila půl milionu na klienta. Zjistil to až za rok

jak to vidí právník "Při úvaze o trestu soud vychází z trestních sazeb, které uvedu níže, ale také z dalších okolností. Především, zda jde o prvý trestný čin, či jde o osobu, která již v minulosti páchala trestné činy, zda činu lituje, okolnosti, za kterých byl skutek spáchán atd.



Pro zločin podvodu sazba dva roky až osm let. Pro zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je sazba tři až osm let odnětí svobody. Pro přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací je sazba jeden rok až pět let odnětí svobody. Pro přečin poškození cizích práv je sazba do tří let odnětí svobody.



Tedy nejpřísnější sankce je v případě podvodu, a jaký trest v rámci sazby soud uloží, závisí na výše uvedeném a pochopitelně se zohlední, že bylo spácháno více trestných činů." Tomáš Sokol z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák