Bankomat do každé domácnosti?

Zní to poněkud absurdně, ale už je to tak – v obchodech s elektronikou bude zanedlouho k mání bankomat do domácnosti. Ptáte se, jak bude vypadat a k čemu má vlastně sloužit?

Výrobci se inspirovali oblibou tohoto přístroje u nás. „Lidé vybírají z bankomatů neustále a rádi, určitě tuto novinku na našem trhu přivítají“, řekl nám pracovník firmy, která se má prodejem těchto zařízení zabývat.

Co se designu týče, bude podoba zařízení v podstatě taková, jakou známe z ulic. Přístroj však bude poněkud menší a bude se vyrábět v několika designových řadách, aby ladil s interiérem domu či bytu.

Myslíte si, že se dobře orientujete na trhu kreditních karet? Otestujte své znalosti ZDE.

Fungování bude opět samozřejmě podobné – s nutnými zjednodušeními. Výběr bude prováděn pomocí speciálních karet, které zákazník obdrží spolu s přístrojem. Neprobíhá samozřejmě žádná autorizace, každý bankomat má specifickou kartu, kterou nelze použít nikde jinde; počet karet závisí na velikosti dané rodiny a karty jsou od sebe dále rozlišeny. Plnit bankomat musí každý sám, většinou tento úkol pravděpodobně připadne jednomu z živitelů. Potom již mohou členové rodiny vesele vybírat hotovost.

Již jsme popsali princip fungování bankomatu. Jistě vás ale napadne případná otázka - k čemu je to vlastně dobré? Proč by mě měla taková novinka zajímat? Jde v podstatě o vylepšenou verzi známé kasičky, která může zároveň velmi dobře sloužit jako trezor. Peníze neleží nikde na stole, jsou bezpečně uloženy v přístroji, který je zabudován ve zdi. Každému z členů rodiny (držiteli karty) lze přiřadit speciální limit pro výběr, zároveň jsou transakce zaznamenávány – máte tedy přehled, kolik kdo vybral, a můžete dobře sledovat finanční toky celé rodiny. Nemusíte pro získání hotovosti opouštět teplo domova, neplatíte nikomu poplatky za výběr, můžete svými penězi můžete disponovat bezplatně a efektivně.

Produkt bude zřejmě vhodný zejména pro rodiny s dětmi, kterým tímto způsobem může být předáváno kapesné. Díky limitům může toto být rovněž vhodně dávkováno. Dítě se tak učí zacházet s penězi, na rozdíl od výběru pomocí karet bankovních se ovšem jeho rodiče nebudou muset bát neustálých poplatků.

Víte, jak vybrat tu správnou kreditní kartu pro vás? Navštivte naši speciální přílohu .

Jak již bylo řečeno, jsou do novinky vkládány velké naděje. Televizi, mikrovlnou troubu či hi-fi věž má doma každý, ale pochlubit se známým vlastním bankomatem nebude moci ledaskdo. Má jít o exkluzivní, prestižní záležitost. Přístroj totiž podle dostupných informací bude značně drahý, stejně jako jeho instalace. Technické podrobnosti dosud nebyly vyzrazeny, budeme vás o nich informovat co nejdříve. Uvažuje se i o dalších možných funkcích přístroje. Vývoj tohoto produktu a jeho postavení na trhu bude proto jistě zajímavé sledovat. Teprve čas ukáže, zda jde o propadák, či produkt, který se stane trendem.

Pořídili byste si domů svůj bankomat? Myslíte si, že u nás tato novinka časem zdomácní? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.