Česká spořitelna, která má rozsáhlou síť více než 1 400 bankomatů, hlásí, že v některých měsících registruje desítky, ale i stovky případů. Moneta Money Bank zaznamenala loni téměř 400 takových případů, ve kterých šlo dohromady o více než půl milionu korun.

A letos v tom Češi zdárně pokračují. Nejčetněji se roztržitost podle statistiky banky projevuje v pondělí a většinou jde o muže. Co bývá příčinou, že lidé zapomenou peníze z bankomatu odebrat a vložit do peněženky?

Dělat dvě věci najednou neumí každý

Banky se shodují v tom, že za to může uspěchaná doba o roztržitost. „Klient je vyrušen vnějšími vlivy – například pospíchá řešit nějakou jinou situaci a zapomene hotovost odebrat,“ říká Patrik Madle, mluvčí ČSOB. Oním vnějším vlivem bývá nejčastěji mobil. Tedy přesněji fakt, že při vybírání peněz Češi telefonují a myslí si, že zvládnou najednou obě činnosti. Omyl. Jak se ukazuje, dělat dvě věci najednou nezvládne každý. Nové bankomaty s tím však umí tak trochu počítat.

„V druhé polovině roku 2017 jsme začali instalovat nový typ bankomatu, ve kterém již nezůstávají bankovky ve výdejním slotu, ale jsou po 30 vteřinách vtaženy zpět do bankomatu. Tím se možnost případné ztráty neodebraných peněz výrazně snižuje. Hotovost je pak uložena na vnitřním účtu Komerční banky po dobu 200 dnů. Po tuto dobu si je může vlastník vyzvednout. Následně částka propadá ve prospěch banky. Potenciální majitele hotovosti nekontaktujeme,“ dodává Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

„Naše bankomaty v případě neodebrání hotovosti do určité doby vrátí hotovost zpět do bankomatu a připíšou klientovi danou sumu na jeho účet,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. A podobně to řeší i ostatní banky. Raiffeisenbank například tak, že neodebraná hotovost, která po chvíli zajede zpět do bankomatu, je klientovi vrácena na základě jím podané reklamace.

V bankomatech zapomínáme stovky i desetitisíce

Zapomenuté částky v průměru nejsou vysoké, pohybují se v rozpětí od jednoho tisíce do 3,5 tisíc korun. Někdy jde jen o pár stokorun, ale jsou i situace, kdy jde o značnou sumu. Ve dvou případech Moneta Money Bank registrovala i zapomenutou hotovost ve výši 30 tisíc korun.

„Největší zapomenutá částka u bankomatu byla 50 tisíc korun. Poctivý nálezce tuto sumu odevzdal na pobočku České spořitelny, jejíž pracovníci identifikovali vlastníka karty, spojili se s ním a obnos mu předali,“ přibližuje Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

„Pokud nálezce vrátí hotovost tomu, kdo ji ztratil, má v takovém případě nárok na vyplacení nálezného ve výši 10 % a úhradu nákladů nutných pro vrácení,“ dodává Lukáš Muladi, právník Moneta Money Bank.

Jenomže poctiví nálezci nejsou všichni. Pro některé kolemjdoucí, kteří vidí trčet hotovost z bankomatu, je balíček bankovek velké lákadlo. „Samozřejmě jsou i takové případy, kdy peníze někdo nevrátí a odcizí je,“ potvrzuje Tomáš Zavoral, mluvčí Raiffeisenbank. Původnímu majiteli bankovek pak nezbývá nic jiného, než dojít na policii a podat oznámení na neznámého pachatele. Reklamovat v bance, že peníze odnesl někdo jiný kvůli naší vlastní roztržitosti, totiž nestačí.

Ale banky v tom své klienty nenechají. „Všechny naše bankomaty jsou vybaveny kamerami, jejichž záznamy významně usnadňují identifikaci nepoctivého nálezce. V tomto ohledu samozřejmě spolupracujeme s Policií České republiky,“ říká mluvčí České spořitelny.

Nenechavcům hrozí tresty a pokuty

A čeho se dopouští osoba, která si ponechá hotovost nalezenou v bankomatu? „Vždy záleží na okolnostech konkrétního případu, ale obecně lze říct, že přisvojením cizí hotovosti v částce od pěti tisíc korun a výš, nalezené v bankomatu, ale také třeba na ulici či kdekoliv jinde, se pachatel dopouští trestného činu zatajení věci dle paragrafu 219 trestního zákoníku. Takové osobě může hrozit až jeden rok vězení. V případě částky pod pět tisíc korun se jedná o přestupek proti majetku, za který lze uložit pachateli pokutu do 50 tisíc korun, v případě recidivy pak do 70 tisíc korun,“ přibližuje Lukáš Muladi, právník Moneta Money Bank.

Co říká občanský zákoník: Zákon 89/2012 Sb., § 1052. 1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

Řada nešťastníků, kteří si zapomenou peníze z bankomatu odebrat, má ovšem neuvěřitelné štěstí. Peníze dostanou často zpět, protože si je kolemjdoucí nestrčí do kapsy. Zda dostanou tito poctivci od majitelů zapomenutých peněz 10procentní nálezné, nebo alespoň poděkování, které nic nestojí, je však už otázkou. Každopádně potěšitelné je, že poctivci v Česku stále existují.