Bankomat umí víc než jen dávat peníze

Na počátku devadesátých let považovali mnozí obyvatelé Československa bankomat téměř za zázrak. Dnes ho používají jako zubní kartáček. I teď však dokáže překvapit - novými službami, ale bohužel i tím, jak lehce lze zneužít k vykradení konta. Před několika týdny mnohé vyděsilo nelegální čtecí zařízení v bankomatech České spořitelny, jehož pomocí zloději kopírovali platební karty. Kromě rozšíření nabídky funkcí bankomatu se proto banky snaží zároveň zvyšovat jejich bezpečnost. Například Česká spořitelna podle své zástupkyně Věry Čarné mimo jiné instaluje do svých bankomatů zařízení, která brání kopírování karet. „Průběžně tak bude vybavena celá síť,“ říká.



K arty s čipem jsou bezpečnější

Podstatné vylepšení bezpečnosti zaručují také takzvané čipové karty, které by postupně měly nahradit dnes nejvíce rozšířené karty s magnetickým proužkem. Nástup karet, které nesou informace na hůře zneužitelném čipu, nikoli „zranitelné“ magnetické pásce, si však vyžádá podle odhadů miliardové investice souvisící s vydáním karet i úpravou platebních terminálů a bankomatů. Nejstarší typy peněžních bankomatů budou muset banky vyřadit a do novějších namontovat zařízení za stovky tisíc korun. Pro představu: nový bankomat přijde zhruba na jeden milion korun, ale může být i dražší. S tím, že jeho životnost se pohybuje okolo osmi až deseti let. V České republice je nyní téměř 2700 bankomatů.

Omezit riziko, že klient přijde kvůli bankomatu o peníze, se dá i zadarmo. Když se dodrží všechna pravidla pro bezpečné zacházení s peněžním automatem.

Kterých novinek bychom se mohli v brzké době dočkat? Už dnes lze prostřednictvím bankomatu například dobíjet kredit pro mobilní telefon či zjišťovat zůstatek na účtu. V zahraničí je už běžné zadávat v něm mimo jiné platební příkazy nebo uložit finanční obnos na účet. Ukládat peníze je už dnes možné v bankomatech Živnostenské banky a na podobnou službu se připravuje i eBanka či Komerční banka. „Pracujeme na možnosti zavedení vkladu takzvaným obálkovým depozitem nebo nočním trezorem. Tato funkce umožňuje zejména firemním klientům vkládat utrženou hotovost do banky mimo otevírací dobu. Nově instalované bankomaty už tuto funkci mít budou,“ uvádí Pavel Makovský, mluvčí eBanky.

Česká spořitelna testovala od ledna 2004 na svých bankomatech bezhotovostní platby. „V současné době se výsledky vyhodnocují a poté bude rozhodnuto, zda službu zavedeme či nikoli,“ doplňuje Věra Čarná. GE Capital Bank zase uvažuje o možnosti sdělovat klientům přes bankomat výši půjčky, kterou by jim banka mohla poskytnout.

Do nové nabídky služeb se banky zatím nijak překotně nehrnou. A to ani přesto, že klientela je obrovská; v roce 2003 bylo v peněženkách obyvatel České republiky téměř 6,4 milionu platebních karet. Mimo jiné proto, že obměna či úprava přístrojů je velmi nákladná.

Další problém je jejich kapacita. Z pozorování vyplývá, že lidé bankomaty nejvíce používají například v době, když jdou do práce, okolo oběda a když se ze zaměstnání vracejí. „Představte si, že by v tuhle dobu chtěl někdo na malém městě s jedním bankomatem poslat několik platebních příkazů a trvalo mu to třeba deset minut. Fronta by byla pro ostatní klienty neúnosná,“ míní Alessandro Villa z Komerční banky. Zástupci bank se proto shodují, že musí nejprve vyhodnotit, zda by o tyto služby byl vůbec patřičný zájem.

