Poplatek za výběr z bankomatu v zahraničí totiž nebývá zdarma. Tuto výhodu mají zpravidla jen klienti, kteří mají v bance zřízený prémiový účet, za který si ovšem banka účtuje měsíční poplatek. Dobré je také vědět, že kromě případného poplatku za výběr z bankomatu hraje roli i měnový kurz, který si vaše banka stanoví k datu, kdy výběr provedete.

Ve spolupráci s analytiky společnosti Scott & Rose, která provozuje finanční portál Finparáda.cz jsme provedli malou sondu a zjišťovali, u kterých bank vyjdou výběry z bankomatu v cizině nejlevněji.

„Do analýzy byly zahrnuty poplatky k účtům nejnižší kategorie, tedy ty nejlevnější. A to z toho důvodu, aby byly srovnatelné s účty bank, které mají jen jeden standardní účet. Účty vyšší kategorie a prémiové účty totiž mají často výběr z bankomatu v zahraničí zdarma, proto by v analýze vítězily, ale bylo by to nezasloužené, protože klient musí buď splnit určité podmínky, aby tento poplatek měl zdarma, nebo má účet vyšší paušální poplatek,“ říká analytik Scott & Rose Zdeněk Bubák.

Zmapováno celkem 12 bank

Pro srovnání jsme zvolili výběr 400 eur (EUR) a 3 000 chorvatských kun (HRK), což jsou měny, se kterými se Češi o dovolené v zahraničí nejčastěji setkávají. Výběr v cizině tak v naší analýze odpovídá ekvivalentu 10 tisíc korun. Náklady na výběr jsou přepočteny měnovými kurzy, které si banky stanovily k datu 19. června 2018. Jde přitom o výběry debetní kartou, nikoliv kreditní. Do sondy bylo zařazeno celkem 12 bank.

A výsledek? Výběr vychází nejlépe pro klienty těch bank, které mají nízký kurz prodeje eura či chorvatských kun. Kurzy však mohou banky měnit.

Aktuálně nejlevnější výběr eur z bankomatu v cizině má tato pětice bank: Banka CREDITAS, Equa bank, Air Bank, MONETA Money Bank s Tom účtem (UniCredit Bank v případě plnění obratové podmínky u U konta), mBank.

U chorvatských kun vychází nejlevněji výběr z bankomatu platební kartou vydanou ke standardnímu účtu aktuálně u této pětice bank: Banka CREDITAS, Air Bank, Komerční banka (UniCredit Bank v případě splnění obratové podmínky u U konta), ČSOB, MONETA Money Bank (Tom účet).

Poznámky k tabulkám:

Air Bank rozděluje výběry v zahraničí na výběry v EU a na výběry mimo EU. V případě Velkého tarifu má klient veškeré výběry v rámci EU zdarma, v případě Malého tarifu klient platí za výběr 25 Kč. Pokud se ale jedná o výběry mimo EU, je takový výběr zatížen poplatkem 100 Kč nehledě na tarif, který klient má.

rozděluje výběry v zahraničí na výběry v EU a na výběry mimo EU. V případě Velkého tarifu má klient veškeré výběry v rámci EU zdarma, v případě Malého tarifu klient platí za výběr 25 Kč. Pokud se ale jedná o výběry mimo EU, je takový výběr zatížen poplatkem 100 Kč nehledě na tarif, který klient má. Banka CREDITAS má poplatek za výběr z bankomatu v zahraničí stanoven na 30 Kč. Díky nejnižšímu směnnému kurzu mezi eurem či kunou a korunou se umístila na prvním místě. Směnné kurzy však mohou banky měnit.

má poplatek za výběr z bankomatu v zahraničí stanoven na 30 Kč. Díky nejnižšímu směnnému kurzu mezi eurem či kunou a korunou se umístila na prvním místě. Směnné kurzy však mohou banky měnit. Česká spořitelna nabízí k účtu doplňkovou službu za 25 Kč měsíčně, kdy klient má v případě sjednání této služby veškeré výběry v zahraničí za 40 Kč a z bankomatů skupiny ERSTE GROUP má pak výběry zdarma.

nabízí k účtu doplňkovou službu za 25 Kč měsíčně, kdy klient má v případě sjednání této služby veškeré výběry v zahraničí za 40 Kč a z bankomatů skupiny ERSTE GROUP má pak výběry zdarma. ČSOB účtuje za výběr z bankomatu v zahraničí 5 Kč z ATM ČSOB v SR a v rámci skupiny KBC, tj. KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko) a CIBANK Bulgaria (Bulharsko). U výběrů z cizích a automatů v cizině si účtuje 100 Kč.

účtuje za výběr z bankomatu v zahraničí 5 Kč z ATM ČSOB v SR a v rámci skupiny KBC, tj. KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko) a CIBANK Bulgaria (Bulharsko). U výběrů z cizích a automatů v cizině si účtuje 100 Kč. Equa bank má po mBank druhý nejlevnější poplatek za výběr z bankomatu v zahraničí, a to 9 Kč. Takto nízký poplatek banka ničím dalším nepodmiňuje. Pokud do výpočtu vybírané částky kromě poplatku zapojíme i kurz eura, vychází Equa bank druhá nejlepší. Kuny tato banka pro směnu nenabízí. To neznamená, že byste s kartou od Equa bank nemohli vybrat kuny v Chorvatsku, jen směna proběhne jinak než přímo z kun do korun, ale přes jinou měnu, což bude pravděpodobně dražší než u přímé směny a bude záležet na kurzu dané karetní asociace.

má po mBank druhý nejlevnější poplatek za výběr z bankomatu v zahraničí, a to 9 Kč. Takto nízký poplatek banka ničím dalším nepodmiňuje. Pokud do výpočtu vybírané částky kromě poplatku zapojíme i kurz eura, vychází Equa bank druhá nejlepší. Kuny tato banka pro směnu nenabízí. To neznamená, že byste s kartou od Equa bank nemohli vybrat kuny v Chorvatsku, jen směna proběhne jinak než přímo z kun do korun, ale přes jinou měnu, což bude pravděpodobně dražší než u přímé směny a bude záležet na kurzu dané karetní asociace. Fio Banka má u Fio osobního účtu poplatek z bankomatu v cizině ve výši 0,5 % z vybírané částky plus 80 Kč.

má u Fio osobního účtu poplatek z bankomatu v cizině ve výši 0,5 % z vybírané částky plus 80 Kč. mBank má u výběrů z bankomatu stanovený limit. Pokud vyberete více cizí měny, než odpovídá 1 500 korunám, máte výběr z bankomatu v zahraničí zdarma.

má u výběrů z bankomatu stanovený limit. Pokud vyberete více cizí měny, než odpovídá 1 500 korunám, máte výběr z bankomatu v zahraničí zdarma. MONETA Money Bank nabízí TOM účet, který je možné založit přímo z mobilního telefonu. U TOM účtu je výběr z bankomatu v zahraničí zdarma. U Konta Genius Basic si banka účtuje 0,5 % z vybírané částky plus 100 Kč.

nabízí TOM účet, který je možné založit přímo z mobilního telefonu. U TOM účtu je výběr z bankomatu v zahraničí zdarma. U Konta Genius Basic si banka účtuje 0,5 % z vybírané částky plus 100 Kč. Komerční banka u konta MůjÚčet Plus nabízí pevný poplatek 99 korun za výběr, což je jednoduše zapamatovatelná částka.

u konta MůjÚčet Plus nabízí pevný poplatek 99 korun za výběr, což je jednoduše zapamatovatelná částka. Raiffeisenbank v rámci eKonta SMART výběry ze zahraničí zdarma nejsou. U ostatních kont zdarma jsou, ale pouze při splnění podmínky pro vedení konta zdarma.

v rámci eKonta SMART výběry ze zahraničí zdarma nejsou. U ostatních kont zdarma jsou, ale pouze při splnění podmínky pro vedení konta zdarma. Sberbank nabízí mimo dvě konta uvedená v tabulce ještě FÉR konto OPTIMAL. V případě, že má klient kreditní obrat na účtu v minimální výši 25 tisíc Kč měsíčně nebo součet zůstatků depozitních produktů od 1 milionu korun výše, má výběry ze všech bankomatů ČR i v zahraničí zdarma.

nabízí mimo dvě konta uvedená v tabulce ještě FÉR konto OPTIMAL. V případě, že má klient kreditní obrat na účtu v minimální výši 25 tisíc Kč měsíčně nebo součet zůstatků depozitních produktů od 1 milionu korun výše, má výběry ze všech bankomatů ČR i v zahraničí zdarma. UniCredit Bank v rámci bezplatného U konta nabízí klientům do 26 let i veškeré výběry v zahraničí zdarma. Pro starší klienty nad 27 let je možnost také výběru v zahraničí zdarma, ale musejí splnit kreditní obratovou podmínku 12 tisí Kč na svém účtu měsíčně.