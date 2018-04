Bankomatoví zloději zametli stopy

Policie nechtěla průběh vyšetřování komentovat. Podle dostupných informací mohlo ke kopírování docházet v průběhu uplynulého týdne.

Kopírování karet je nejpromyšlenějším způsobem, jakým zloději vykrádají účty klientů. V minulosti tím byla dvakrát postižena ČSOB, která musela zablokovat několik set karet a nahradit klientům škody za milion korun.

V Británii jdou v přepočtu roční škody způsobené kopiemi karet do miliard a v USA do desítek miliard korun.

Případ České spořitelny je výjimečný tím, že gang zlodějů kopíroval karty na více bankomatech najednou. - více zde

"Několik pražských bankomatů pachatel vybavil přídavným zařízením, které umístil do otvoru pro kartu. Toto zařízení může kopírovat magnetický proužek a prostřednictvím miniaturní kamery nad klávesnicí odpozoruje PIN," uvedla mluvčí ČS Klára Gajdušková.

Zařízení na kopírování se podle odborníků dají pořídit zhruba za šest tisíc korun. "Dají se koupit i přes internet," uvedl před časem Lou Struett z americké firmy Magtek, která vyrábí čtečky karet.

Víte, jak se bránit křivdám ze strany bank? S čím vám může pomoci finanční arbitr? Čtěte ZDE .

"Potenciálně ohrožené karty jsme zkontrolovali, monitorujeme je a máme pod kontrolou," říká Kadlčák.

V případě, že by to bylo nutné, je banka připravena přistoupit k zablokování ohrožených karet. Zatím k tomu došlo pouze v některých případech.

Na jakých bankomatech byla kopírovací zařízení banka neuvedla. "Na jednu stranu je pravda, že by si to klienti mohli přes své výpisy lépe ohlídat. Ale na druhou stranu by se mohlo vyrojit hodně takových, kteří by toho chtěli zneužít a vlastní transakce vydávat za podvodné," dodává Kadlčák.

Faktem je, že odhalit podvodný výběr není podle Tomáše Janouta ze Sdružení pro bankovní karty snadné. Výběr pomocí kopie má totiž všechny náležitosti jako originál a těžko se rozpozná, zda jej provedl klient, nebo podvodník. Spořitelna však zdůrazňuje, že nelegální transakce odhalit umí.