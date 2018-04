Bankomaty České spořitelny jsou podle jejích zástupců bezpečné

Upozornění na podvodné jednání při výběrech z bankomatů Od čtvrtka 21. 3. 2002 se mezi veřejností lavinově šíří e-mail popisující zkušenosti klientky České spořitelny, která se stala obětí podvodného jednání u bankomatu této banky ve vestibulu metra Háje v Praze. Cizí člověk ji informoval o údajné závadě na bankomatu a doporučil stornování výběru hotovosti. Přitom využil nepozornosti klientky a neoprávněně vybral z bankomatu její peníze. Česká spořitelna popsané zkušenosti své klientky hluboce lituje. Transakce s kartami bohužel přitahují pozornost podvodníků, kteří využijí chvilkové nepozornosti nebo neznalosti klienta. Banka aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení s podezřením na spáchání trestné činnosti a výše uvedený případ postoupila k dalšímu šetření.

Česká spořitelna prostřednictvím médií i prostřednictvím firemního časopisu pro majitele karet „INKA“, klienty pravidelně upozorňuje na možné způsoby podvodů a seznamuje je s hlavními bezpečnostními principy. „Zásadní pravidlo říká, že NIKDO nemá právo přerušit transakci klienta u bankomatu. Pracovníci spořitelny zásadně nikdy nevstupují do transakcí klientů a to ani tehdy, pokud jdou doplnit hotovost či opravit bankomat,“ vysvětluje tisková mluvčí České spořitelny Klára Gajdušková a dodává: „Servisní pracovníci České spořitelny nikdy nevstupují do probíhajících transakcí, které v bankomatech provádějí držitelé karet.“ Je-li bankomat z jakéhokoli důvodu mimo provoz, vždy to klientům oznamuje obrazovka bankomatu nápisem: Litujeme, dočasně mimo provoz.

„Česká spořitelna také důrazně popírá informace obsažené ve zmíněném e-mailu, podle nichž skutečné ukončení transakce trvá ještě 10 vteřin po ohlášení konce transakce na obrazovce a navrácení karty.

Nejlepší obranou proti podvodníkům zůstává stále prevence. Z tohoto důvodu vydala Česká spořitelna Desatero správného využívání platební karty. Jedno ze stěžejních doporučení se týká právě bezpečného výběru z bankomatů: „Výběr z bankomatu či kontrolu zůstatku na účtu lze provést jedině prostřednictvím karty po zadání PIN. V tomto případě je celá transakce připravena k provedení a klient by v žádném případě neměl naslouchat radám kohokoliv v okolí bankomatu. Jediné směrodatné pokyny jsou pokyny uveřejněné na obrazovce bankomatu a nikdo nemá právo nabádat držitele karty k přerušení operace.“

Praha, 22. března 2002