Bankomaty už dávno nejsou jen stroje na výběr peněz

V minulém týdnu napadli zloději bankomaty Komerční banky. Obavy by však měli mít nejen klienti tohoto ústavu. Používání bankomatů se v posledních letech stalo tak rutinní záležitostí, že pravidla bezpečnosti opomíjí leckdo. Budoucnost je v čipových kartách, které jsou bezpečnější. Ale ty zatím nefungují samostatně – banky k nim stále přidávají zkopírovatelný magnetický proužek, protože ne všichni obchodníci umí údaje z čipu přečíst. A tak zůstává hlavní starost o bezpečí na klientech. Ostatně, jak říká Milan Zátka ze Sdružení pro bankovní karty: „Každá technologie je napadnutelná, ale pokud dodržíte několik jednoduchých pravidel, můžete služby bankomatů využívat s klidem.“

Na bankomaty však není třeba zanevřít. Na rozdíl od pobočky má bankomat neomezenou otevírací dobu, obvykle u něj nečekáte frontu, řada služeb je zdarma a hlavně je to rychlé. Majitelé platebních karet mohou prostřednictvím bankomatů třeba platit složenky, dobíjet telefon či žádat o úvěr.

PIN si změňte sami

Jedním z důležitých bezpečnostních prvků je i PIN. Není výjimkou, že kdo si kód nepamatuje, poznamená si ho třeba přímo na kartu. A to je výzva pro zloděje. Klienti České spořitelny a Komerční banky si teď v bankomatu mohou číslo změnit na takové, které si dobře zapamatují. Nebo při podezření, že si jejich PINu při zadávání mohl všimnout i někdo jiný. Službu připravuje i ČSOB a Poštovní spořitelna. „Změnit PIN je jednoduché, stačí zadat ten původní a v nabídce Služby zvolit Změna PIN,“ vysvětluje Kristýna Havligerová z České spořitelny. Nový kód je platný hned po provedení změny. Klient jen musí počítat s poplatkem – obě banky, které změnu PIN nabízejí za ni účtují 50 korun.

Další dostupnou službou je možnost zaplatit přes bankomat složenku – platí jen pro klienty České spořitelny a Poštovní spořitelny. Stačí znát číslo účtu příjemce, částku a datum splatnosti. GE Money Bank se chystá placení složenek přes bankomat zavést na podzim, zatím vsadila hlavně na nabídku úvěrových produktů. V rámci služby Infolimit si její klienti mohou zjistit, kolik peněz jim banka půjčí, nebo si o úvěr rovnou zažádat. Stačí do bankomatu zadat svůj telefon a nejpozději druhý den se vám na něj ozve bankéř. O úvěr si u GE takto můžete požádat, i když nejste jejím klientem. Klienti ČSOB z bankomatu okamžitě zjistí maximální výši případné půjčky, a pokud se pro ni rozhodnou, nemusí už k žádosti dokládat svůj příjem.

Přístroje Živnostenské banky umějí peníze jako jediné nejen vydávat, ale i přijímat. A to se střadatelům vyplatí: je to zdarma, zatímco v pobočce byste zaplatili 20 korun. Po zadání čísla účtu a výše vkládané částky z bankomatu vyjede speciální obálka, do které peníze vložíte, obálku zalepíte a hodíte ji do otvoru, který vám přístroj ukáže blikáním.

Banky myslí i na klienty, kteří mají k bankomatu ztížený přístup – třeba na nevidomé nebo vozíčkáře. Například Česká spořitelna a ČSOB pro ně mají několik speciálně upravených bankomatů.

Nebojte se nové služby vyzkoušet

Nemusíte mít obavy bankomat používat i k jiným službám než jen k výběru peněz. Postup je podobný, jen si v menu na obrazovce pomocí tlačítek vyberete jinou službu a pak krok za krokem postupujete podle pokynů, které vám bankomat napíše. Když se při akci "ztratíte" a nejste si jistí, jestli omylem třeba nedobíjíte mobil někomu jinému, není problém vrátit se o krok zpět, případně celou transakci zrušit. Stačí na klávesnici zmáčknout tlačítko s nápisem oprava (storno, někdy také clear).

Dobíjení mobilu nebo platbu faktury si můžete nanečisto vyzkoušet například na internetových stránkách Vodafone (www.vodafone.cz). V okénku Hledat zadejte heslo bankomat, klikněte na odkaz na prvním místě a potom v liště vlevo vyberte ATM Demo. S termínem ATM se můžete setkat i na svém výpisu z účtu, je to zkratka bankomatu v angličtině – Automatic teller machine.

Co české bankomaty neumějí

Rozčiluje vás, že si nemůžete vybrat drobné? Bankomaty v tuzemsku na rozdíl od zahraničních neumožňují zvolit si, v jakých bankovkách chcete hotovost vybrat. Když jdete pro větší částku, máte téměř jistotu, že dostanete tisícovku, nebo dvoutisícovku. A zkuste s ní ráno v trafice zaplatit dvacetikorunovou jízdenku. Banky to zatím neřeší. Martin Matras z České spořitelny radí vybírat si ne 2000, ale například 1800 korun.

Jaké služby nabízí vaše banka

Česká spořitelna (1094 bankomatů)

výběr vlastní/cizí bankomat: 6 Kč/25 Kč + 0,5 % z výběru změna PIN 50 Kč zadání příkazu k úhradě 5 Kč

zdarma: upozornění na končící platnost karty, informace o zůstatku na účtu, dobití kreditu

Komerční banka (655 bankomatů)

výběr vlastní/cizí 6 Kč/39 Kč změna PIN 50 Kč

zdarma: upozornění na končící platnost karty, informace o zůstatku na účtu, dobití kreditu, platba faktury Vodafonu

ČSOB (615 bankomatů)

výběr vlastní/cizí 6 Kč/30 Kč zadání jednorázového příkazu k úhradě (pouze Poštovní spořitelna) 5 Kč

zdarma: informace o zůstatku na účtu, dobití kreditu, žádost o úvěr, platba faktury Vodafonu

GE Money Bank (510 bankomatů)

výběr vlastní/cizí 15 Kč/35 Kč

zdarma: informace o zůstatku na účtu, služba Infolimit (nabídka úvěrových produktů), žádost o úvěr, upozornění na končící platnost karty

Raiffeisenbank (57 bankomatů)

výběr jakýkoli bankomat 19 Kč

zdarma: informace o zůstatku na účtu, upozornění na končící platnost karty

Volksbank (54 bankomatů)

výběr vlastní/cizí bankomat 2,50 Kč/25 Kč (u ČSOB 5 Kč)

zdarma: dobití kreditu, platba faktury Vodafone

eBanka (53 bankomatů) výběr jakýkoli bankomat (pokud vám na účet chodí 15 000 měsíčně) 9,90 Kč jinak výběr vlastní + Raiffeisenbank/ cizí bankomat 9,90 Kč/39,90 Kč

zdarma: informace o zůstatku

Živnobanka (53 bankomatů)

výběr vlastní/cizí 5 Kč/30 Kč

zdarma: informace o zůstatku, vklad hotovosti, minivýpis