Spořílek, bohém či chaotik? Zjistěte, jaký jste typ uživatele bankomatů

Někdo vybírá z bankomatů často, někteří Češi vybírají i velmi vysoké částky a jsou i šikulové, kteří peníze v bankomatu zapomenou. Letošní průzkum UniCredit Bank však naznačil, že přibývá lidí, kteří začínají dávat přednost platbám kartou a z bankomatů vybírají jen omezeně, protože nechtějí nosit větší hotovost po kapsách či v peněženkách. „Kartu již do bankomatu spíše nevkládá a raději s ní platí téměř osm z deseti Čechů,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Zdá se tedy, že v budoucnu budou mít bankomaty s vydáváním hotovosti nejspíš méně práce a trendem se stávají spíše virtuální peníze namísto hotovosti v peněženkách. Zda tomu tak bude, ukáže čas. Moderní bankomaty jsou však inteligentní. Umí peníze nejen vydávat, ale i přijímat.

Bankomaty mají i další užitečné služby, například dobití kreditu na mobilu, umožňují změnit PIN ke kartě, zjistit zůstatek na účtu a některé umí dát i příkaz k úhradě.

Nejčastěji využívanou službou jsou ovšem stále výběry hotovosti. V letošním 1. čtvrtletí jsme z bankomatů na území Česka vybrali debetními kartami hotovost v objemu přes 166,5 miliardy korun a kreditními kartami dalších 236,5 milionů korun. Tyto výběry nemusí být vždy zdarma. Prodražit se mohou zvlášť tehdy, když použijete namísto debetní karty kartu kreditní. Výběr kreditkou je vlastně půjčkou od banky a poplatek proto bývá vysoký, v řádu několika desítek korun.

Online sonda UniCredit Bank se pokusila zmapovat i chování lidí při výběrech z bankomatů. Výsledek naznačuje, že 32 procent Čechů se v anketě zařadilo do kategorie „všepočítalů“, kteří vybírají peníze z bankomatů výjimečně nebo vůbec. Celkem 28 procent se označilo za „chaotiky“, kteří neřeší, kde a kolik vyberou peněz. Dalších 16 procent jsou „spořílci, kteří počítají každou korunu a hlídají si výběry zdarma. Čtvrtou skupinou jsou „modernisté“ (15 %), další takzvané „konzervy“ (6 %) . Šestou pozici drží „bohémové“ (3 %), kteří vybírají měsíčně z bankomatů poměrně vysoké částky.

Konzerva: Tento typ uživatele má rád řád a zavedené koleje. Drží se jich i v nakládání s penězi. Takový člověk si oblíbí dva, tři vybrané bankomaty a jiné nepoužívá. Často je má u domova nebo u práce. S „jeho“ bankomatem jej pojí možná až citový vztah, ví co čekat, nic jej nepřekvapí. Ví, že vybírat zde je bezpečné. Nejčastěji vybírá jednou týdně částky okolo 2 000 korun. Kartu na placení používá pravidelně, ale pokud může, vyhýbá se těm bezkontaktním.

Modernista: Má rád nové trendy, a proto funguje zcela bezhotovostně. Snaží se vždy a všude platit kartou. K bankomatu přichází jen z donucení, když míří na místo, kde kartou zaplatit nejde. Vybírá nezbytně nutnou hotovost, většinou jde o částky kolem tisíce korun.

Spořílek: Hlídá si každou utracenou korunu. Pečlivě si kontroluje poplatky a oceňuje banky, které mu dávají možnost vybírat zdarma kdekoliv. Z bankomatů vybírá výhradně tam, kde ho výběr nic nestojí. S penězi se snaží zacházet chytře. Svůj měsíční rozpočet si rozdělí do tří až pěti výběrů, často v rozmezí 2 000 až 4 000 korun. Snaží se neutrácet, kartou platí spíše sporadicky a menší částky do 500 korun.

Chaotik: Nejlépe ho charakterizuje roztržitost. Svůj život ani finance příliš neplánuje. Nepřekvapí proto, že neplánuje ani výběry hotovosti. Neřeší, kde a kolik vybere, bankomat navštíví, když jde zrovna kolem a třeba ho napadne, že potřebuje peníze. Někdy jsou to stokorunové částky, jindy zase tisíce. Poplatky za výběry si hlídá, ale až zpětně a často se diví, kolik jej výběry stály. Nebojí se používat kartu a platit s ní v obchodech i větší částky.

Bohém: Žije bezstarostný život a nic moc neřeší. Nestará se, zda vybírá z bankomatu své banky nebo cizí ani kolik utratí na poplatcích. Hodně platí kartou, především za zábavu a požitkářství. Útraty za platby kartou začínají od 1 000 korun a mohou dosáhnout i desetitisíců. Když několikrát do měsíce vybírá z bankomatu, většinou jde o vysoké částky nad 5 000 korun.

Všepočítal: Z bankomatu vybírá pouze ve výjimečných situacích nebo vůbec. Bojí se, že by vše utratil, nebo by plnou peněženku někde zapomněl či ztratil. Výběr z bankomatu je pro něj doslova noční můra. V případě, že musí bankomat použít, většinou tak dvakrát do měsíce, vybírá předem naplánovanou částku. Když může, platí kartou. Své výdaje tak má pod kontrolu a peníze bezpečně v bance.

