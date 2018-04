Velký test mikropůjček: který z 15 poskytovatelů je nejférovější

Pro porovnání byl zvolen modelový příklad půjčky ve výši tři tisíce korun na dobu 30 dnů.

Poskytovatelem, který získal největší počet 10 bodů a stal se nejférovějším poskytovatelem mikropůjček, je Click Credit. „Nejenže má tato společnost nejnižší poplatky za zapůjčení či prodloužení splatnosti, ale má také velmi vstřícné a nízké sankční poplatky a přehledné informace na svých stránkách. Pozitivně oceňujeme také odpovědnou politiku vůči klientům, tedy fakt, že Click Credit nepůjčuje každému, klienty si řádně prověřuje a pro schválení půjčky požaduje splnění stanovených podmínek. Lze tak konstatovat, že společnost Click Credit je podle našeho průzkumu nejférovějším poskytovatelem mikropůjček v České republice,“ říká Miroslav Zeman ze serveru BankovniPoplatky.com.

Druhý v pořadí se umístil poskytovatel Zaplo, který získal celkem 7,5 bodu. Třetí pak skončil poskytovatel Kouzelná půjčka se stejným počtem bodů. Lepší pořadí získal poskytovatel Zaplo především kvůli nižším poplatkům za poskytnutí půjčky. Na čtvrtém místě se pak s počtem sedmi bodů umístil poskytovatel Kredito 24.

Na opačném konci žebříčku se umístil poskytovatel Creditsor, který získal pouze dva body. „U tohoto poskytovatele bylo zjištěno nejhorší informování klientů. Na svých stránkách tak nemá tento poskytovatel potřebné a někdy ani základní informace o podmínkách svých půjček,“ dodává Zeman.

„Mikropůjčky jsou obecně nebezpečná věc, zvlášť v momentě, kdy by si je klient bral za standardní situace místo spotřebitelského úvěru. Doporučuji je využít jen v mimořádných situacích, kdy jde o časové hledisko,“ říká Patrik Nacher, provozovatel serveru BankovniPoplatky.com.

Výsledné hodnocení Poskytovatel Počet bodů Click Credit 10 Zaplo 7,5 Kouzelná půjčka 7,5 Kredito 24 7 Omega půjčka 6 NetCredit 6 Půjčkomat.cz 6 Ferratum Bank 6 Kredia 6 VIA SMS 6 Money now 5 Crediton.cz 5 Perfect Money 5 Express Credit 4 Creditsor 2 zdroj: Test - BankovniPoplatky.com

Server BankovniPoplatky.com hodnotil celkem deset kritérií:

1. Uvedení telefonního čísla



„Otestovali jsme telefonní čísla poskytovatelů mikropůjček, která mají uvedena na svých internetových stránkách či dalších médiích. Jeden bod získal ten, kdo provozuje čísla bezplatná, za něž nemusí klient při zavolání platit žádné hovorné ani poplatky,“ přibližuje Zeman. Tyto bezplatné linky využívali poskytovatelé ve dvou případech. Pokud poskytovatel nabízí pouze běžné číslo, pak získal půl bodu.

2. Funkčnost telefonních čísel a zda se skutečně dovoláme

„Pokud měl poskytovatel uváděné číslo funkční a po použití čísla jsme se skutečně dovolali, získal poskytovatel jeden bod, pokud bylo číslo nefunkční, nezískal bod žádný,“ říká Zeman. V jednom případě nebyla inzerovaná telefonní čísla poskytovatele funkční.

3. Půjčování i klientům v exekuci

„Zjistili jsme, že některé společnosti si zájemce o půjčku řádně a pečlivě netestují a neověřují v příslušných rejstřících a databázích, nebo nemají o způsobu testování uvedeny na svých stránkách a ve svých podmínkách žádné informace,“ poznamenává Zeman. Pokud poskytovatel tyto údaje z důvěryhodných databází zjišťuje a ověřuje (Solus, NRKI, BRKI), získal jeden bod. Pokud naopak poskytovatel tyto údaje o žadateli řádně netestuje a žadatele si důvěryhodným způsobem neprověřuje, nezískal bod žádný. Žádný bod nezískal ani poskytovatel, který informace o způsobu prověřování konkrétně neuvádí.

4. Použití rozhodčí doložky

„Použití rozhodčí doložky je obecně nevstřícný postup vůči klientovi, který neschvalujeme. Pokud poskytovatel řeší spory s klienty v klasickém soudním a nestranném řízení, získal od nás bod. Za použití rozhodčí doložky bod získán nebyl,“ říká Zeman. Z patnácti testovaných společností uplatňují rozhodčí doložku dvě společnosti a jedna tuto informaci vůbec nesděluje.

5. Řešení sporu v České republice

Jedna ze společností uvádí řešení sporu ve Velké Británii. Ostatní společnosti řeší spory v České republice, a to buď v klasickém soudním řízení, nebo prostřednictvím rozhodce, kde může být pochybnost o jeho nestrannosti, pokud nejde o odbornou instituci určenou pro řešení takovýchto sporů. „Pokud jsou spory řešeny v České republice, získal poskytovatel bod. Pokud poskytovatel uvádí řešení mimo ČR, bod získán nebyl,“ konstatuje Zeman.

6. Předávání pohledávky k vymožení třetí osobě do jednoho měsíce

„Pokud poskytovatel předává svou pohledávku za klientem, který mu dluží, vymáhací či jiné společnosti nebo instituci do jednoho měsíce od splatnosti, považujeme to za nevstřícný postup vůči klientovi. V takovém případě poskytovatel bod nezískal. S předáním pohledávky se spojují obvykle vysoké sankce, pokuty a nátlak. Proto pozitivně hodnotíme a bodujeme společnosti, které dávají klientům nějaký čas, aby mohli své pohledávky uhradit. V takovém případě získal poskytovatel jeden bod,“ hodnotí Zeman.

7. Řádné ověření totožnosti žadatele

U poskytovatelů mikropůjček se uplatňují různé způsoby ověření identity žadatele o půjčku. Některé společnosti požadují sken občanského průkazu, podpis smlouvy, jiným však stačí odpověď z mobilního telefonu apod. „Pět společností z patnácti testovaných nemá dostatečný a průkazný systém ověření totožnosti žadatele. Pokud poskytovatel řádně identifikuje a ověřuje totožnost žadatele výše uvedenými způsoby, získal jeden bod, pokud nikoliv, pak nezískal bod žádný,“ dodává Zeman.

8. Členství v registrech SOLUS, NRKI

Přístup do registrů a využití těchto informací svědčí o důvěryhodnosti příslušného poskytovatele mikropůjčky. Některé společnosti však nejsou členy registrů, nebo o svém členství a způsobu testování nesdělují žádné informace. Opět platí, že pokud je poskytovatel členem některého z výše uvedených registrů, získal bod, pokud ne, nezískal bod žádný.

9. Možnost prodloužení splatnosti půjčky

„Velmi využívaný institut, který považujeme vůči klientům za vstřícný. Každý se může dostat do situace, kdy nemá přechodně dostatek peněz, nebo se mu stala situace, která ohrožuje možnost řádně splatit půjčku. V takovém případě lze využít možnosti prodloužení splatnosti, a to před tím, než poskytovatel uplatní sankce za nesplacení půjčky řádně a včas. Prodloužení splatnosti nabízí téměř všechny testované společnosti. Liší se však podmínky,“ říká Zeman. Někteří poskytovatelé nabízejí velmi krátké období pro prodloužení, naopak někteří požadují splacení části předchozí půjčky. Pokud poskytovatel nabízí prodloužení splatnosti s podmínkou splacení alespoň části dluhu, získává bod. Pokud nabízí poskytovatel prodloužení bez podmínek, získává půl bodu. Poskytovatelé, kteří tuto možnost vůbec nenabízejí, nezískali bod žádný.

10. Sankční podmínky

Sankční poplatky a pokuty mají jednotliví poskytovatelé různé. „Pro potřeby tohoto průzkumu jsme stanovili následující kritéria. Pokud uplatňuje společnost zákonný úrok z prodlení a nepoužívá další poplatky, které mohou převyšovat i hodnotu půjčky, nebo její větší část, případně je sankce omezena částkou do 500 korun za 14 dní prodlení (půjčka 3 000 korun), přidělili jsme jeden bod. Pokud však poskytovatel sankcionuje klienta velmi tvrdě a pokuta přesahuje výše uvedenou částku, nepřidělili jsme bod žádný,“ uzavírá Zeman.