Bankovky vás přijdou pěkně draho

Zatímco v zahraničí je naprosto běžné platit kartou i za drobné výdaje, Češi se od plateb hotovostí jen stěží oprošťují. Některé k tomu nutí jejich konzervativní založení, jiné zřejmě nedůvěra v množství obchodních míst, kde jsou karty akceptovány. Ať tak či tak, vyplývá z toho potřeba hotovost pravidelně získávat. A protože již téměř každý má u nás běžný účet, který mu pomáhá finance spravovat, měl by se také zaměřit na to, jak získat vlastní hotovost z účtu co možná nejvýhodněji.

Hotovost totiž málokde získáte zadarmo. Banky si nechávají zaplatit za kdejaký výběr, čímž si však jistojistě nehradí pouze náklady na vydání samotných bankovek, ale spíše sází na ochotu klientů akceptovat kdejaké zvýšení poplatků. Někteří zahraniční klienti by se zřejmě podivili, kolik si jsou schopny naše banky za vydání hotovosti říct. Ačkoli jsou však tuzemští klienti smířeni s tím, že zadarmo jen tak něco nedostanou, každý z nich by měl mít na zřeteli, že jsou to především výběry na pobočkách bank a příliš časté výběry z bankomatu, které jim tolik ukrajují z příjmů. A podle toho by také měli k výběru hotovosti přistupovat.

Ukažme si na příkladu, kolik za rok vlastně zaplatíte s různým přístupem k získávání hotovosti v případě jedenácti nejsilnějších bank na našem trhu. Uvažujme přitom dva druhy klientů, kteří jsou nejtypičtější. S jedním z nich se s největší pravděpodobností ztotožníte.

První variantou je klient, který provádí výběry hotovostí výhradně prostřednictvím bankomatu (v rámci jednoho roku: 36 výběrů z bankomatu vlastní banky a 12 výběrů z bankomatu cizí banky – oba druhy výběrů ve výši 3 000 Kč), přičemž pouze výjimečně zajde pro hotovost na pobočku banky. K tomu jej může donutit například limit pro výběr z bankomatu (3 výběry na přepážce vlastní banky v hodnotě 15 000 korun). Tento klient by pouze za výběr hotovosti jednotlivým bankám zaplatil:

Banka Příklad 1 HVB Bank 1 530 Kč Česká spořitelna 741 Kč Citibank 726 Kč eBanka 632,70 Kč Komerční banka 570 Kč ČSOB 570 Kč GE Capital Bank 513 Kč Poštovní spořitelna 501 Kč Raiffeisenbank 474 Kč Živnobanka 60 Kč Volksbank 60 Kč

Určitě vám neunikl dramatický rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější bankou našeho příkladu, což vyplývá z rozdílné politiky jednotlivých bank. Je zřejmé, že i takový faktor, jako je výběr hotovosti může hrát roli při výběru banky, kterou necháte v budou spravovat vaše finance.



Druhou variantou je pak konzervativní klient, který se nehodlá vzdát pravidelných návštěv pobočky banky a výběry proto provádí výhradně na bankovních přepážkách (v jeho případě budeme uvažovat 24 takovýchto výběrů do roka, každý z nich ve výši 6 000 Kč). Tohoto klienta pak výběry hotovosti v rámci jednoho roku přijdou u jednotlivých bank na:

Banka Příklad 2 Česká spořitelna 1 080 Kč Komerční banka 1 080 Kč eBanka 936 Kč GE Capital Bank 840 Kč ČSOB 720 Kč Raiffeisenbank 720 Kč HVB Bank 720 Kč Živnobanka 480 Kč Citibank 432 Kč Poštovní spořitelna 168 Kč Volksbank 0 Kč

Rozhodně si povšimněte, jaký je rozdíl mezi výběru pomocí bankomatu a na přepážce banky. V případě některých bank se tak dostáváme až na dvojnásobek nákladů. Jediným „překvapením“ jsou Poštovní spořitelna spolu s HVB Bank a Volksbank, které očividně klienty, kteří jsou ochotni si zajít na přepážku, podporují.

Pro vaši snazší orientaci vám nabízíme také tabulku, která vás informuje o poplatcích jednotlivých bank za výběry hotovosti různými cestami. Všimněte si především toho, jak draho vás vyjde, pokud pro výběr hotovosti rozhodnete použít na přepážce platební kartu (cash advance).





Banka výběr z bankomatu vlastní banky výběr z bankomatu cizí banky výběr na přepážce banky cash advance na přepážce banky Citibank - 14 Kč 18 Kč nelze ČSOB 5 Kč 25 Kč 30 Kč 100 Kč + 0,5% Česká spořitelna 6 Kč 25 Kč + 0,5% 45/151) 25 Kč + 0,5 % eBanka 4,90 Kč 29,90/24,90 Kč2) 30 + 0,15%, max. 1000 Kč 2,5% min. 180 Kč GE Capital Bank 0/9 Kč3) 25 Kč 35 Kč 1% min. 30 Kč HVB Bank 30 Kč4) 30 Kč 30 Kč 90 Kč + 0,5% Komerční banka 5 Kč 25 Kč 45/301) 1%, min. 30 Kč Poštovní spořitelna 5 Kč 25 Kč 7 Kč 100+0,5% Raiffeisenbank 4/9 Kč3) 15/25 Kč3) 30 Kč 1,25% min. 200 Kč Živnobanka 0 Kč 0/50 Kč3) 20 Kč 1% (50-2000 Kč) Volksbank - 5 Kč 0 Kč 1% min. 50 Kč

1) do 10 000 Kč/nad 10 000 Kč

2) z bankomatu ČS, HVB, Euronet, ŽB/z bankomatu ostatních bank

3) první dva výběry v měsíci zdarma/každý další měsíc

4) platí u osobního účtu; v případě Konta Komfort jsou první dva výběry v měsíci zdarma, další pak za 20 Kč

Ztotožnili jste se s některou variantou klienta, jež se objevily v příkladech? Překvapila vás částka, kterou za výběry v rámci jediného roku zaplatíte? Co proti tomu hodláte podniknout? Těšíme se na vaše názory.