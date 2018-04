Vesele do dalšího roku. Vyberte nejlepší finanční vtip

Poslední vůle:

Zemřel boháč. Notář sezve všechny příbuzné a čte poslední vůli. „A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něho vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav.“

Synova kariéra:

Otec a syn: „Chci, aby sis vzal za ženu dívku, kterou ti vyberu!”

„Ne.”

„Je to dcera Billa Gatese.”

„V tom případě ano!”

Otec jde za Billem Gatesem: „Chci, aby si vaše dcera vzala mého syna!”

„Ne.”

„Syn je viceprezident Světové banky!”

„V tom případě ano!”

Otec u prezidenta Světové banky: „Chci, abyste zaměstnali mého syna jako viceprezidenta!”

„Ne.”

„Je to zeť Billa Gatese!”

„V tom případě ano!”

Kapka z citronu:

Na vesnické pouti vymačká silák z citronu skleničku šťávy a vyhlásí: „Kdo dokáže z tohoto citronu vymačkat ještě kapku, obdrží prémii 1 000 korun!” Z davu vyjde nenápadný mužík, vezme citron a vymačká z něj další dvě skleničky. Principál vyplatí prémii a celý nesvůj se ptá, kdo ten výjimečně silný muž je. „Jmenuji se Novák. A pracuji na finančním úřadě jako daňový inspektor.”

Exekutor:

K Novákům zavítal exekutor. Při zabavování majetku se z vedlejších dveří vykloní sousedka a volá: „Nezapomeňte jim vzít i ty housle!”

Půjčka:

Muž přijde do banky a chce si vypůjčit 250 tisíc. „A na co ty peníze použijete?” ptá se úředník.

Zákazník prozrazuje: „Chtěl bych si zajet do kina.”

„To jsem se snad přeslechl,” diví se úředník. „Do kina?”

„Ano,” přisvědčí chlápek. „Před týdnem otevřeli nové autokino a já tam nemám čím jet!”

Falešná bankovka:

Bankovní úředník podal zákazníkovi bankovku se slovy: „Ta tisícikoruna je falešná!”

„Jak jste to poznal?“ ptá se muž. Úředník mu názorně ukáže, co kde na bankovce chybí.

Muž poděkuje a přátelsky se loučí: „Já to hned napravím a určitě přijdu zas!”

Dědictví:

V bance: „Dobrý den, pane, jak vám můžeme pomoci?“

„Dobrý den, já jsem dědil a chtěl bych si vybrat peníze z dědictví, co přišly na můj účet.“

Pracovník banky: „Jistě, samozřejmě. Máte tam pěknou sumu, mohl bych vám nabídnout termínovaný účet či výhodnou životní pojistku?“

„Vy jste mi asi špatně rozuměl, já jsem říkal, že jsem dědil, a ne, že jsem debil.“

Baseballová pálka:

Po třech hodinách strávených ve frontě na finančním úřadě a jednáních s otrávenými nepříjemnými úředníky se vytočený chlápek vydal do supermarketu koupit synkovi baseballovou pálku. U pultu se ho prodavačka ptá: „Budete platit kartou nebo hotově?”

Muž naštvaně vyhrkne: „Hotově!”

Pak si ale uvědomí, že prodavačka si takové chování nezaslouží a vysvětluje: „Promiňte, strávil jsem dopoledne na finančním úřadě…”

„Nic se nestalo. Chcete tu pálku zabalit, nebo se tam ještě vracíte?”

Účet v minusu:

Bankovní úředník při pohledu na účet klienta, který je v minusu: „Prosím vás, proč necháváte svou ženu utrácet pořád víc peněz, než dohromady vyděláte?”

„Protože se radši hádám s vámi, než s ní.”

Peněženka:

V sále se ozve pořadatel: „Vážení, ztratila se zde peněženka se sto tisíci korunami. Majitel nabízí odměnu nálezci ve výši deset tisíc.”

„Já za ni dám jedenáct tisíc!” ozve se mužský hlas z druhé strany sálu.

100 dolarová půjčka:

Přijde chlapík do švýcarské banky. „Chci si půjčit 100 dolarů na měsíc a do zástavy dám nový mercedes,“ žádá úvěr. Bankéř se podiví, ale kvůli dobré pověsti banky obchod uzavře. Za měsíc přijde pán znovu, přinese 103 dolarů a vyzvedne si auto. „A k čemu vám bylo 100 dolarů?“ ptá se bankéř.

“Byl jsem teď měsíc v cizině. No a kde jinde bych sehnal levnější hlídané parkoviště?“

Vyšší platy:

Šéf hovoří k zaměstnancům: “Pořád si stěžujete, že je krize, přitom byste měli být rádi, že máte tento rok o 50 procent vyšší platy.”

“Vyšší? Oproti čemu?”

“Oproti příštímu roku.”

Kasíno:

Z kasina v Monte Carlu vycházejí dva muži. Jeden v trenýrkách a druhý zcela nahý. Ten nahý povídá: “Člověče, já tě obdivuju. Vždycky víš, kdy přestat.”

Finanční krize:

Stěžuje si bankéř: “Ta finanční krize je horší než rozvod. Přišel jsem o polovinu majetku a žena u mě zůstala.”

Falešné peníze:

Nesmělý muž neměl peníze a dlouze přemýšlel, jak je získat. V práci moc nevydělával, krást se bál, nakonec se rozhodl, že bude falšovat peníze. Další dilema bylo, jaké hodnoty - usoudil, že falšovat dvoustovky by se mu nevyplatilo a pěti set koruny se mu zdálo moc. Nakonec vyrobil falešnou 250 korunu. Celý nervózní to šel vyzkoušet do trafiky koupit krabičku sirek. Paní v trafice mu prodala zápalky a dostal nazpátek tři sedmdesátikoruny, třicetikorunu, devítikorunu a osmdesátník.

