Bankovní kód eBanky dnes definitivně končí

Přestože původní bankovní kód eBanky 2400 plně nahradil kód 5500 Raiffeisenbank již 7. července loňského roku, mizí definitivně teprve nyní.

Celých šest měsíců běželo tzv. přechodné období, kdy platby zasílané s bankovním kódem eBanky Raiffeisenbank automaticky opravovala a na účty doručovala. Toto období však dnešním dnem končí. ČNB i všechny ostatní banky vyškrtnou kód 2400 ze svých číselníků.

eBanka fungovala na tuzemském bankovním trhu více než deset let, a to až do roku 2006, kdy ji koupila Raiffeisenbank. Celý proces integrace obou bank probíhal dva roky. Završen byl v červenci 2008 jejich právním sloučením. K témuž datu byly sloučeny webové stránky eBanky a Raiffeisenbank, sazebníky i produktová nabídka.

V Raiffeisenbank zůstalo do dnešních dnů z původní eBanky pouze eKonto (běžný bankovní účet) a oblíbené internetové bankovnictví.