Bankovní krize se nejvíce dotkla obchodníků s akciemi

Noviny i zprávy křičí: velká bankovní krize. Propad světových burz. Miliardové ztráty. Děsí vás možný dopad americké krize na vaše peníze? O miliardy však přišli investoři, kteří kupovali ve velkém přímo akcie. Mezi takové běžný český klient nepatří.



Pokud máte pár desítek tisíc korun v podílových fondech nebo třeba v investiční životní pojistce, prakticky se nemáte čeho bát. Maximálně budete mít nižší zisky. I ty nejdynamičtější podílové fondy do akcií investují nejvýše 80 procent vkladů. A pokud jste si právě takový fond vybrali, makléř vás jistě upozornil na to, že na akciích sice můžete dost vydělat, ale že s propady trhu musíte počítat. Ohroženy nejsou ani vkladní knížky.

. Máte peníze bezpečně uloženy? Odborníci se shodují, že o své úspory se bát nemusíte.

Akcie vždy byly a budou rizikovou investicí

Pokud máte peníze v akciích, zatněte zuby a vydržte. Po propadu totiž vždycky následuje vzestup a tento vývoj se s větším nebo menším výkyvem na akciovém trhu opakuje prakticky každých deset let. Když máte nějaké volné peníze, pevné nervy a na zisk nespěcháte, může být dokonce právě teď nejlepší čas akcie nakupovat. I když analytici se zatím nedokážou shodnout v tom, jestli už dosáhly cenového dna, nebo ještě půjdou dolů. Podle Markéty Šichtařové ze společnosti Next Finance čas nákupu akcií teprve přijde.



Pokud vás současný propad hodně rozhodil, měli byste si přiznat, že pro vás není odvážná investice vhodná, a větší část peněz přesunout do dluhopisů nebo fondů peněžního trhu, popřípadě se spolehnout na zajištěné fondy, které vám garantují návratnost 90 až 100 procent z vkladu.



Klienti Amcika, nebojte se

O svoje peníze nepřijdete ani v případě, že máte uzavřenou kapitálovou nebo investiční životní pojistku u pojišťovny Amcico AIG Life. Pozor na záměnu s ING životní pojišťovnou. V češtině se vám to nesplete, ale v angličtině poměrně snadno – AIG se vyslovuje "ejajdží" a ING "ajendží".



Pojišťovna AIG Life sice měla v Americe velké problémy a zachránila ji až velká státní půjčka, ale česká dcera funguje normálně. "Peníze českých klientů nesmí v žádném případě pojišťovna použít na krytí ztrát americké AIG," říká Petr Stuchlík z Fincentra.



Navíc každá pojišťovna na českém trhu podléhá přísnému dohledu České národní banky, a kdyby se s Amcico AIG Life něco dělo, může pojišťovně pozastavit činnost a nařídit, aby svoje klienty převedla do jiné pojišťovny. Nejhorší je životní pojistku předčasně ukončit. Po dvou letech nedostanete zpátky ani korunu, na začátku jdou všechny peníze na riziko a poplatky.

Spekuluje se také o dopadu krize na vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Ten podle odborníků nehrozí. Někteří analytici dokonce očekávají jejich pokles. Petra Horáková Krištofová z Hyposervisu však jednoznačně doporučuje s hypotékou zbytečně nečekat, protože úroky nemají kam klesat. "Ke zlevnění nejspíš dojde, ale ne teď, možná za rok a půl," dodává.



Na čem se analytici jednohlasně shodnou, je to, že banky zpřísňují podmínky pro poskytování hypoték – hlavně posuzování schopnosti splácet. Například bezdětný třicátník s 15 000 korunami čistého měsíčně by loni dosáhl až na třímilionovou hypotéku, letos by mu banky půjčily maximálně polovinu peněz.



Méně hypoték má za následek nižší poptávku po nemovitostech a to může srážet ceny těch méně kvalitních – například panelákových bytů na periferii. Zprostředkovaně na krizi můžeme doplatit všichni Pokud nemáte peníze v akciích, na vlastní kůži americkou krizi zatím nejspíš nepocítíte. Podle ekonoma Jana Švejnara se to však může rychle změnit.



Zprostředkovaně může americká bankovní krize přinést snížení výroby, zvýšení nezaměstnanosti, reálné snížení mezd a důchodů.