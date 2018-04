Bankovní novinka: při nespokojenosti s účtem vám vrátí peníze

Patříte do skupiny těch, kteří ještě nemají žádný účet, nebo nejste tak úplně spokojeným klientem své současné banky a uvažujete o její změně? Pak právě na vás míří novinka, kterou přináší GE Money Bank. Slibuje totiž každému klientovi, který si nyní založí některé z jejích geniálních kont (konto Genius Active či Genius Active+ pro fyzické osoby či konta Genius Business Active pro právnické osoby), vrátit paušál až za 6 měsíců zpětně, rozhodne-li se tento účet dále nevyužívat a zrušit.

Nejlevnější ze zmíněných paušálů určených fyzickým osobám-nepodnikatelům přijde měsíčně na 119 korun (Genius Active), dražší měsíčně pak na 169 korun. Podnikatelská konta začínají na paušálu 159 korun měsíčně a končí na částce 1049 korun za měsíc. „Vzhledem k úspěšnosti účtu Genius Active si může GE Money Bank jako první dovolit nabídnout i záruku vrácení paušálu, pokud se klient do 6 měsíců od založení účtu rozhodne jej z jakýchkoli důvodů dále nevyužívat. Díky tomu se nyní může o jeho výhodách přesvědčit opravdu každý,“ říká Jan Rollo, ředitel retailového bankovnictví GE Money Bank.

Rozhodně výhodným kontem se geniální konta stávají přinejmenším pro prvních šest měsíců, a to jak pro klienta aktivního, tak pasivního. Nebude-li vám vadit podstoupit celý proces zřizování a rušení kont, získáte účet na půl roku zcela zdarma. Jestliže banku už nezměníte, pak pro vás zůstane cenově zajímavý jedině v případě, že jej skutečně aktivně užíváte. Z pohledu klienta-pasivního uživatele služeb se však řadí na trhu k účtům dražším.

Otázkou je, co se stane, až vychytralý český klient po šesti měsících účet doopravdy zruší a znovu u GE Money Bank založí. A to jen proto, aby si zajistil další poplatkové prázdniny.

Přehled měsíčních výdajů vybraných kont fyzických osob nepodnikajících v Kč

Banka Účet Pasivní

klient Aktivní

klient Česká spořitelna Osobní účet 104,50 275,50 ČSOB ČSOB Konto/

Aktivní konto 80 190 GE Money Bank Genius Active 119 119 Komerční banka Perfekt konto/

Extra konto 88,50 198,30 Živnostenská banka Osobní menu

Standard/Forte 108,50* 225,50*

Pozn.:

* výpisy jsou čtvrtletní, nikoliv měsíční jako u zbývajících účtů



Aktivní klient: účet s el.bankovnictvím, 10 jednorázových příkazů do jiné banky zadaných pomocí el.bank., 10 příchozích položek, 5 trvalých příkazů, 5 inkasních plateb, měsíční výpis, 10krát kontrola zůstatku SMS zprávou, 2 embosované platební karty, 4 výběry z bankomatu a kontokorent



Pasivní klient: účet s el.bankovnictvím, 2 jednorázové příkazy do jiné banky zadané pomocí el.bank., 2 příchozí položky, 2 trvalé příkazy, 1 platba SIPO, měsíční výpis, 5krát kontrola SMS zprávou zůstatku, neembosovaná platební karta, 2 výběry z bankomatu a kontokorent



Konkurence na to jde jinak

Zatímco garantované vrácení poplatků nabízí pouze jediná banka, mnohem častěji se setkáváme s poplatkovými prázdninami. V jejich rámci je konto, pokud klient dodrží stanovený termín pro jeho zřízení, obvykle po určitou dobu oproštěno od vybraných poplatků.

Touto cestou vykročila v roce letošním však pouze Oberbank AG. Podmínkou pro roční poplatkové prázdniny Žirokonta je zřízení do 15. září letošního roku. Pokud tento termín stihnete, získáte vedení účtu zdarma do konce září roku 2008, zdarma první rok používání mezinárodní platební karty dle výběru a internetové bankovnictví. Navíc ke každému privátnímu účtu náleží spořicí účet Speciál s velmi zajímavým úročením - 2,25 % p. a., a to bez výpovědní lhůty. Po roce na vás pak čeká, samozřejmě podle konkrétních parametrů, cenově průměrný účet.

ČSOB láká klienty na své Aktivní konto a design vlastní karty zdarma. Pokud si tedy ČSOB Aktivní konto zřídíte a zvládnete tak učinit do posledního října letošního roku, můžete si nechat zdarma vyrobit pro sebe i pro partnera kartu VISA Classic s vlastním designem. Běžně je přitom bankou za tuto službu účtován příplatek 200 korun. Pokud ovšem chcete pouze elektronickou kartu, nebo sice embosovanou, ale MasterCard, na tuto nabídku rovnou zapomeňte.

Česká spořitelna vyrazila do boje o klienta letos 10. srpna, kdy oficiálně zahájila prodej své novinky – Osobního účtu. Buďte koučem svého účtu, říká jedno z hesel na internetových stránkách banky. V tomto případě si můžete vybrat a také platit jen za ty služby, které opravdu využijete. Ze své aktivní nabídky tak banka definitivně vyřadila klasická balíčková konta - Komplexní a Výhodný program. Stejný osud potkal i účet určený výhradně klientům z řad seniorů. Více o novém Osobním účtu se dočtete ZDE.

Nové konto, které umožní složit si účet podle svých představ, tedy vybrat si jen skutečně využívané produkty a služby, představí do poloviny září i Raiffeisenbank.

Každý krok, který uděláte, dobře zvažte.

Stejně jako všude jinde, platí i v bankovních službách, že je třeba nejprve velmi dobře zvážit, po které nabídce sáhnete. Zvolíte-li pro vás nevýhodný produktový balíček, budete platit za služby, které vůbec nevyužijete. Kromě ceny při výběru služeb nezapomínejte ani na další faktory, například spokojenost s obsluhou, rozsah poskytovaných služeb, blízkost poboček či dostupnost bankomatů.

Na to, že konzervativní český klient v průběhu zkušební doby v případě nespokojenosti účet skutečně zruší, moc sázet nelze. Jakmile vás banka jakýmkoliv způsobem jednou "uloví", s velkou pravděpodobností od ní jen tak neodejdete. Čeští klienti bank se mají od těch zahraničních stále co učit. Například ve Velké Británii jsou totiž klienti ochotni změnit svou banku při sebemenší nespokojenosti.