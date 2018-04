Bankovní novinky: nenechte si uniknout

Hned na počátku roku sáhly některé banky po nepopulárním opatření - změně sazebníku poplatků. Nejvýrazněji zdražila Komerční banka, a to zejména platby zadané pomocí přímého bankovnictví, ale našly by se i jiné položky.

Po několika letech pak přehodnotila svůj sazebník i Živnostenská banka. Klienti se dočkali jak navýšení jednotlivých paušálů za balíčky služeb, tak zlevnění např. u výběru z bankomatu jiné banky z 50 na 40 Kč.

Sazby upravovala i Poštovní spořitelna, a to povětšinou směrem dolů a minimální změny udělala v sazebníku i Česká spořitelna. Některými navýšeními poplatků pak naposled nepotěšila své klienty e Banka. Nabídla však klientům sjednocení výběru z bankomatu vlastního i ostatních za 6,90 Kč.

V oblasti služeb a produktů banky připravily klientům několik novinek, které měly přilákat tomu či onomu bankovnímu domu nové klienty a nebo udržet stávající. Pokud to vezmeme v abecedním pořádku, tak nedávno C itibank představila kreditní kartu bez poplatku. Ovšem pokud klient kartou ročně utratí 36 tisíc korun, snížila požadovanou výši depozit na 100 tisíc korun na účtech pro bezplatné vedení účtu a zrušila také poplatek za předčasné splacení úvěru.

Č eská spořitelna na začátku roku představila program pro seniory za zvýhodněný poplatek, dokončila instalaci transakčních bankomatů, přes které je možné zadávat příkazy k úhradě. Nabídla klientům novou variantu Prémiového vkladu s výnosem až 3,8 % a internetbanking lze používat v anglické verzi. Na jedné z jejích pražských poboček byl nainstalován bankomat pro nevidomé, na ostatních pobočkách začala ČS poskytovat leasing automobilů. Banka nabízela i speciální jarní úvěr s nízkými splátkami a dlouhou dobou splatnosti. A od 1. května upravila a rozšířila pojištění zneužití platebních karet.

Č SOB od začátku roku připravila zejména všechny své bankomaty na akceptaci čipových platebních karet, slíbila klientům výhodné podmínky při nákupu chorvatských kun před odjezdem na dovolenou. Daleko aktivněji se do změn a lákavých nabídek pustila její značka P oštovní spořitelna. Nejenže nabízí poplatkové prázdniny při založení postžira, ale také nový typ úvěru. Představila unikátní program pro zdravotně postižené občany s názvem Handicap a nabídla mladým bonus v podobě platební karty a DVD s oblíbenými Snowborďáky, což jí přineslo rekordní počty otevřených účtů pro tuto věkovou skupinu.

G E Money Bank na začátku roku změnila jméno a místo původního Capital má nyní v názvu slovo Money. Společně s touto změnou představila i nové internetové stránky a s nimi nové produkty a služby, zejména nové konto Genius s volitelnými službami.

Doplnila do své nabídky studentský účet. Na bankomaty zavádí nejen čipovou technologii, ale i službu Infolimit, pomocí které lze požádat o. Tuto možnost mají jak klienti, tak neklienti banky. Pomocí Internet Banky umožnila dobíjení kreditu všech mobilních operátorů na trhu. U hypoték nejprve zjednodušila podání žádosti a následně představila i tzv. hypotéku naruby, kdy klient zná výši hypotéky a teprve potom vybírá nemovitost, kterou jí bude financovat. Banka klientům nabídla i kreditní kartu Money Card s nulovým poplatkem v případě, že její roční obrat dosáhne 60 tisíc korun.

H VB Bank se svým klientům přiblížila pomocí speciálně vyškoleného útvaru pracovníků s názvem Finanční servis. Ten má zároveň kompenzovat nízký počet obchodních míst banky. Dalším velmi vstřícným krokem ke klientům bylo vydání prohlášení o garanci poplatku u stěžejního produktového balíčku - Konto Pohoda – do roku 2007, který mezi jinými službami obsahuje také výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR za 9 Kč.

K omerční banka na začátku roku kromě navýšení poplatků oznámila i závazek, jehož název Garantovaná úroveň služeb má klientům přinést to, že banka např. vrátí poplatky za 2 měsíce využívaní nově založeného účtu, pokud nebude s jejími službami spokojen. Stala se první bankou, která spustila bankomat akceptující čipové platební karty VISA a nedávno přestavila nové mobilní bankovnictví, které vyvinula ve spolupráci s firmou Cleverlance. Je tak jedinou bankou v ČR, která nabízí banku v mobilu závislou na datových přenosech a nikoli SMS zprávách, což by mělo přinést úsporu při jejím ovládání a možnosti zobrazení aplikace pak pohodlí jejího ovládání. V neposlední řadě pak pobočky KB nabízejí úvěry ze stavebního spoření Modré pyramidy.

R aiffeisenbank v novém roce především představila hypotéku na 100 % odhadní ceny nemovitosti. Spolu s tímto produktem nabídla klientům i snížení počtu požadovaných dokumentů, zvýšení maximální výše poskytovaného úvěru či prodloužení možného věku klienta.

V olksbank CZ na jaře představila řadu nových produktů pro drobné klienty. Nejprve to byly balíčky služeb s názvy FIT konto, STYL konto a Program Exclusive. Klientům by měly balíčky pomoci ušetřit poplatky, které by jinak vydali za jednotlivé produkty.

Následně dostali klienti možnost zhodnotit své úspory pomocí vkladu Premium, který jim dává šanci zhodnotit vložené prostředky až 3 % p.a. (Garantovaný depozitní produkt podobný termínovanému vkladu, jehož možný výnos se skládá z garantované části a z úrokové prémie. Podmínkou vyplacení úrokové prémie je, aby se směnný kurz (např. EUR/CZK) nacházel k předem stanovenému rozhodnému dni uvnitř daného pásma včetně krajních hodnot.) Od konce dubna mohou klienti banky požádat o vydání tzv. Holiday karty, což je platební karta se speciálním režimem při výběru hotovosti z bankomatu v zahraničí. Poplatek je totiž nastaven na 29 Kč po celou dobu platnosti karty. Nové klienty nyní banka láká na tříměsíční poplatkové prázdniny při založení STYL konta.

Z malých bank na trhu velkou změnu přichystala klientům BAWAG Bank CZ a BAWAG Bank International. Od března 2005 banky zfúzovaly v jednu, která nese název B AWAG Bank CZ.

Ž ivnostenská banka svým klientům od počátku roku nabídla nový strukturovaný vklad US TOP 500. Produkt je kombinací finančních nástrojů, které umožňují využít výhody investic do akciových indexů a termínovaného vkladu, vklad je veden v amerických dorech. K dalším novinkám, které nabídla banka klientům pak jistě patří změny v internetovém bankovnictví. Nejprve to byla možnost dobíjení přeplacených karet všech operátorů na trhu pomocí tří kanálů prímého bankovnictví a od května pak nová verze NetBanky. Klient si nyní pro potvrzení každé platební transakce používá jednorázová hesla TAN, která nechat zaslat prostřednictvím SMS zprávy.

Představili jsme vám novinky, které banky uvedly na trh v rozmezí od ledna do května 2005. Jejich množství a v některých případech i kvality by bylo škoda nevyužít, a proto je dobré bankovní novinky sledovat, abyste některou z nich nepropásli. Banky většinou o nově zaváděných službách informují nejen na svých internetových stránkách a na letácích, ale i na výpisu z účtu, který vám pravidelně zasílají.

Líbí se vám některá z bankovních novinek? Začali jste ji využívat a jste s ní spokojeni? Napište nám své názory.