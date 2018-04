Bankovní ombudsman: (ne)závislý ochránce práv klientů

když banka shání auto pro klienta Asi před rokem se na útvar péče o klienta obrátila starší žena, která své úspory vložila do zajištěného podílového fondu. Obávala se, že o své peníze přijde. Její problémy se sluchem a cizí státní příslušnost však značně komplikovaly komunikaci. Nicméně pracovníci útvaru se snažili ženu uklidnit, což se jim moc nepovedlo. S každým výpisem se paní přicházela na ústředí opět ujistit, že je vše v pořádku. Celá záležitost vyvrcholila v období splatnosti fondu. Žena totiž trvala na vyplacení vkladu v hotovosti. Dostala proto informace, jak postupovat, a seznam poboček, kde celý obnos může vybrat. Po týdnu ale přijela znovu na ústředí, tentokrát se šekovou poukázkou na výplatu hotovosti. Přes opětovné doporučení bezhotovostního převodu žádala peníze okamžitě a na ruku. Pracovníci útvaru ji tedy naložili do auta a odvezli na nejbližší pobočku, která mohla obnos vyplatit. Konečně paní třímala v ruce obálku s penězi, kterou ale k všeobecnému údivu ledabyle vložila do své kabelky. Téměř polovina obálky totiž vykukovala z neuzavřené kabelky ven. Pracovníci banky proto paní upozornili na to, že takový způsob převozu hotovosti je mimořádně riskantní. Odvětila však, že je vše v nejlepším pořádku a své peníze je schopna si uchránit. Zdroj: Poštovní spořitelna