Bankovní pobočky bez klientů za každou cenu

Většina bank má výrazně nižší ceny u služeb přímého bankovnictví než u přepážky, zavádějí cenově zvýhodněné sběrné boxy atd. Ideálem bank se tak stává maximálně samostatný (a pochopitelně co nejméně nákladný) klient, který při rutinních operacích nevyžaduje asistenci bankovního úředníka. Volné úředníky banky přesunují spíše do oblasti privátního poradenství.

Klientela velkých bank je různorodá. Patří mezi ni nejen ti, kteří vítají každou novinku, ale i velké procento konzervativních klientů, kteří služby u kamenných bankovních přepážek preferují. Právě těm však současný trend příliš nepřeje.

Z měny v ČSOB

Výjimku netvoří ani ČSOB - jedna z našich největších bank. Ta od 1.6.2004 sice zjednodušila položky v tuzemském platebním sazebníku (počet položek klesl z 18 na 10) a tím klientům usnadnila orientaci, ale zároveň ty, kteří vyhledávají přepážky, příliš nepotěšila.

ČSOB totiž sjednotila poplatky za převod mezi účty v rámci ČSOB s převody do jiných bank, z čehož vyplynuly změny u konkrétních poplatků - nejvýraznější zdražení nastalo u transakcí prováděných na přepážce. U platebního příkazu se cena navýšila na 18 korun z původních 8 korun v rámci ČSOB a 10 korun do jiného peněžního ústavu. Také při změně nebo zrušení trvalého platebního příkazu brzy zaplatíme o 10 korun více (místo původních třiceti Kč 40 korun). Zvýší se i poplatek za expresní platbu, a to na 40 korun (původně 20 korun v rámci banky a 22 korun do jiného peněžního ústavu) – tedy téměř dvojnásobně.

Abyste si udělali představu, jak budou vypadat nové ceny základní služeb ČSOB v porovnáním s konkurencí, nabízíme vám následující tabulku.

Banka Citib. ČS ČSOB GECB KB Volksb. RB ŽB ** Pošt. sp.*** e Banka Platba u přepážky (v rámci b.) zdarma 45 18 16 8 ( 1.-5. v měs.) 12 10 10 4 22,9 Platba u přepážky (do jiné b.) 24 47 18 16 10 ( 1.-5. v měs.) 12 20 15 6 24.90 Trvalý příkaz (změna a zrušení na přepážce) 58 30 40 30 30 30 30 30 20 50 Internet banking (v rámci b. ) zdarma 2 3 3 1,9 3 2 2 2 2,9 Internet banking (do jiné b.) 6 4 3 3 3,9 3 3 4 4 4,9 Telebanking (v rámci b.) zdarma 2 6 3 3,90* - 3 2 2 2,9 Telebanking (do jiné b.) 15 4 6 3 5,9 - 4 4 4 4,9

Pozn.: ceny v Kč; *) tato cena je za Expresní linku, pokud klient využívá služeb Expresní linky Plus, zaplatí 1,90 Kč

**) služby přímého bankovnictví jsou v rámci programu Osobní Menu nebo Business Menu zdarma

***) u programu Senior a Junior zaplatí klienti za jednorázový platební příkaz o 2 Kč méně; zdroj: banky

R ozhodující faktor? Především cena!

Podle čeho se rozhodnout pro nejvhodnější banku, pokud jste zvyklí často ji navštěvovat osobně? Důležitá je výše poplatků účtovaných za operace prováděné na přepážce. Rozdíly totiž mohou být v tomto ohledu mezi jednotlivými bankami značné.

Tak například zrušení či změna trvalého platebního příkazu na přepážce vás v Citibank vyjde na 58 korun, zatímco Poštovní spořitelna nabízí tutéž službu téměř třikrát levněji (20 Kč). Markantní rozdíly jsou také mezi jednorázovými převody zadanými na přepážce. Například za platbu do jiné banky zadanou touto cestou zaplatíte České Spořitelně 47 korun, Poštovní spořitelně ovšem pouze korun 6.

Skutečně markantní rozdíly mezi cenami jednotlivých bank se pochopitelně projeví až v delším časovém horizontu a kupříkladu v rámci jednoho roku může klient vhodnou volbou banky ušetřit několik stovek korun.Pojďme si tento fakt dokázat nejprve na příkladu klienta, který ke všem operacím využívá výhradně přepážky na pobočce své banky. Opomeneme nyní cenu účtu, nebo balíčku služeb a podívejme se pro demonstraci pouze na ceny poplatků za základní operace. Budeme uvažovat, že náš fiktivní klient ročně provede následující bankovní operace:

5 krát zrušení nebo změna trvalého platebního příkazu

10 krát převod v rámci své banky

30 krát převod do jiné banky

Banka Pošt. sp. KB Volksb. ŽB GECB RB ČSOB Citib. eBanka ČS celkem 320 530 630 700 790 850 920 1010 1226 2010

Pozn.: ceny v Kč; zdroj: banky

Je zřejmé, že rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější bankou, co do poplatků za operace realizované na přepážce banky, již stojí za přehodnocení kvalit vaší stávající banky. 1690 Kč není nijak zanedbatelná částka.

Ačkoli banky doslova bombardují klienty úpravou výše poplatků i samotných produktů tak, aby je donutily ovládat peníze na svých účtech na dálku, je jasné, že skupina klientů, které se od návštěvy poboček nedají odradit, tu ještě pěkných pár let bude. Je ovšem jejich chyba na druhou, pokud se právě ti nezajímají o to, zda na ně není jejich banka příliš tvrdá a zda by nemohli za své operace platit mnohem méně než v současnosti. Ale ať už si chodíte třikrát týdně na pobočku banky vystát frontu, nebo třikrát týdně pohodlně odesíláte platbu z obýváku vašeho bytu, pravidlo je vždycky stejné. Pokud vám záleží na tom, kolik bance za její služby zaplatíte, zkontrolujte, zda není konkurence levnější. Možná budete překvapeni, kolik můžete za rok ušetřit.

Co vy, využíváte služeb přímého bankovnictví, anebo patříte mezi zastánce přepážek? A pokud upřednostňujete přímý kontakt s pracovníkem banky, co vás k tomu vede? Těšíme se na vaše názory.

