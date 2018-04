Mnozí pracovníci bank si myslí, že žádný absurdní poplatek neexistuje

Hodně z nich začíná svůj tip informací o nákladech a o produktech za odpovídající cenu. Třeba Monika Klucová z Komerční banky se vůči hledání nejabsurdnějšího poplatku ohrazuje: "Připadá mi nejabsurdnější právě diskuse o absurdnosti bankovních poplatků. Každý produkt a každá služba má pochopitelně své náklady a ty se promítají do ceny. Podobným způsobem přece přistupuje ke své cenové politice celá řada firem z nejrůznějších odvětví a nikde přitom nevidíme ankety o nejabsurdnější maloobchodní ceny, například s kandidáty o nejabsurdnější cenu rohlíku či nejabsurdnější poplatek za elektřinu."

Odpověď nám nepřísluší, transparentnost nadevše...

Poměrně strohá odpověď přišla z České spořitelny. "Jelikož jsme poskytovatelem bankovních služeb, nepřísluší nám komentovat anketu určenou pro veřejnost," distancuje se od ankety Klára Pačesová a dodává: "Co se týče poplatků, které účtuje Česká spořitelna, jsou podle našeho názoru opodstatněné, poplatková politika banky je dlouhodobě transparentní a férová a klienti vědí, za co platí. Každá služba, kterou banka poskytuje, generuje náklady, které je potřeba pokrýt."

Transparentností se zaštiťují také mluvčí ČSOB Pavla Hávová a Zuzana Kalátová z Poštovní spořitelny. "Nastane-li situace, kdy se banka poplatek snaží skrýt, není jasně definovaný nebo neumožní klientovi seznámit se s jeho podstatou, dá se takový poplatek nazvat absurdním. Z navrhovaných poplatků se přikláním k poplatku souvisejícímu s internetovým bankovnictvím, přesněji pak poplatku za výpis z účtu zaslaného elektronickou cestou," uvádí Pavla Hávová. "Absurdní je z mého pohledu takový poplatek, který není jasný a srozumitelný a neodpovídá kvalitě poskytované služby," doplňuje Zuzana Kalátová.

Nedublovat poplatky za služby

Jiní tiskoví mluvčí navrhují na titul poplatky za služby, za které klient už jednou zaplatil jinak. Například podle Martiny Lambert z LBBW Bank je sice normální zaplatit za zaslání jednorázového příkazu podaného přes internet, ale absurditou je platit navíc částku za vložení dalších údajů (zpráva pro příjemce, konstantní, variabilní symbol a podobně). Tento poplatek tipuje ostatně už poněkolikáté.

Z dalších odpovědí vybíráme ty nejzajímavější. Lucie Hálová z Volksbank si myslí, že do skupiny poplatků, které by banka účtovat neměla, patří především poplatky za "servisní" služby, které si klient vlastně provádí sám, například prostřednictvím elektronického bankovnictví. Banka by se totiž podle Hálové měla snažit motivovat klienta, aby byl co nejvíce soběstačný a ušetřil nejen na poplatcích, ale třeba i tím, že si nevytiskne výpis a přispěje k ochraně životního prostředí.

Hodně otevření jsou mluvčí z bank, jejichž ceníky poplatků se vejdou na jednu stránku. "Vzhledem k tomu, že mnoho poplatků jsem svou volbou vyloučil již v minulých ročnících, letos zvolím nového favorita: poplatek za vedení účtu k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru. Poplatek za vedení jakéhokoliv účtu je z podstaty absurdní a u úvěrových účtů jde navíc jen o skrytý náklad k účtované úrokové sazbě," říká Ján Franek z Fio banky. "Na českém bankovním trhu najdeme dostatek absurdních poplatků na to, aby anketa o nejabsurdnější z nich mohla spolehlivě běžet ještě několik dalších let," odpovídá Vladimír Komjati z Air Bank a také se přiklání k absurditě platit za vedení účtu k hypotečnímu nebo spotřebitelskému úvěru.

Rozhodnout by měli klienti sami

"Anketa o nejabsurdnější poplatek je především soubojem, kde rozhodují klienti, a ti mají plné právo vybrat příslušný poplatek. Nechci být v roli zaujatého sudího, a proto se přikláním ke kolegům, kteří standardně nekritizují konkurenci a nevolí poplatky, které v daný moment nemají v portfoliu, a to na úkor konkurence," odpovídá diplomaticky Petr Plocek z UniCredit Bank.

"Obávám se, že ode mne neuslyšíte nic nového, budu se, aspoň předpokládám, jen opakovat z předchozích let," odpovídá mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň a pokračuje, že pro klienta je především důležité, že si může banku vybrat podle své potřeby a také ji může svobodně změnit, třeba právě kvůli účtovanému poplatku.

Hlasovat v anketě je možné zde. Do konce ledna probíhá první kolo, kde můžete dát hlas jednomu z 15 bankovních poplatků, během února pak bude finále, ve kterém se sejde pět poplatků, které veřejnost považuje za nejabsurdnější. Zatím v anketě hlasovalo přes 20 tisíc lidí.