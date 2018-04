Bankovní poplatky jsou v cizině průhlednější nebo dokonce žádné

Politika bank v zahraničí je jiná než v Česku. Alespoň v ekonomicky vyspělých státech. "Banky si jako u nás neúčtují za jednotlivé položky jako je poslání či přijetí peněz, nebo výběr z bankomatu. Za služby spojené s účtem jim většinou zaplatíte paušál. Přesně však dopředu víte za co," uvádí Patrik Nacher, šéf portálu bankovnipoplatky.com.

Evropa = transparentní poplatky

Například v Německu můžete mít ve většině bank základní účet i úplně zdarma. Průměrné používání běžného účtu (příkazy, inkasa) pak vyjde na pět až sedm eur za měsíc. Výše poplatku se řídí především tím, jaké máte na kontě pohyby. "Za účet platím přibližně 80 eur za rok. Platbu si strhávají čtvrtletně, ale to si každý může nastavit, jak chce. Je v tom však už zahrnuto všechno, pohyby na účtu, výběry z bankomatu, on-line banka, výpis, dvě platební karty, neomezený počet trvalých příkazů," vypočítává režisér Nenad Djapic, který žije v Německu. "Je to takový balíček služeb, ale ten nejjednodušší, to tady má 90 procent lidí," dodává.

V rakouské Erste Bank zaplatíte podle druhu programu od 4,75 eura za čtvrt roku (odpovídá 125 korunám měsíčně). V ceně je většina bankovních operací, a to včetně platební karty a pojištění, pouze za transakce u přepážky, za výběr hotovosti a písemný výpis poštou si musíte připlatit 0,85 a 1,90 eura.

Ve Velké Británii vás základní využívání účtu také nic nestojí. Jestli chcete něco navíc, zaplatíte přibližně 300 korun měsíčně. "V takovém nadstandardním balíčku za 12 liber měsíčně však máte například i pojištění, výběry z bankomatů po celém světě zdarma a spoustu slev v obchodech,“ uvádí Daniela Fridrichová, která žije a pracuje v Anglii. "Pouze převod peněz mezi různými bankami a do ciziny je tu daleko složitější."

Cení si věrnost

Co je dražší, je například výběr z cizího bankomatu. "Ten přijde skoro na pět eur, což je hodně,“ popisuje Alena Daňková, která žije v Německu, a tudíž tam má i účet. Cena je však stejná po celé Evropě. "Hodně tu funguje věrnost vlastní bankovní skupině, v jejímž rámci máte služby levnější nebo i zadarmo. Rozhodně se tu ale nesetkáte s žádným poplatkem za položku na výpisu.“ dodává. Navíc když máte na účtu vyšší obrat či více uložených peněz, úroky vám poplatky plně pokryjí.

V Americe se nic neplatí, zatím

Za oceánem jsou účty v bankách zcela zdarma. Žádné poplatky. "Naopak banky se předhánějí, aby vás něčím obdarovaly, protože stojí o vaše peníze. V Česku mnoho na výběr nemáme," povzdechla si Bára, která v USA studovala. Jediná výjimka za oceánem podle ní je, když se dostanete do minusu. Například přečerpáte-li účet o tisíc dolarů, zaplatíte poplatek až 70 dolarů.

V USA totiž neexistuje kontokorent, tedy čerpání do minusu, jaký známe z českých účtů. Strategie vše zdarma však pravděpodobně brzy skončí. Podle nových pravidel budou muset banky získat k udělení pokuty souhlas klienta, a to bude něco stát. Proto vymýšlejí jiné typy poplatků, které jsou v Česku dobře známé.