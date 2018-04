Banku volte podle služeb, které využijete

V anketě MasterCard Banka roku 2002, kterou vyhlásila společnost Fincentrum, zvolilo více než třináct tisíc hlasujících nejdůvěryhodnější bankou ČSOB. Odborná porota složená z tří set porotců umístila v hlavním hlasování o banku roku na první příčku Českou spořitelnu.

Názory odborníků a veřejnosti jsou podobné

Podle analytika společnosti Patria Finance Davida Marka se Česká spořitelna výrazně změnila s příchodem zahraničního partnera. „Myslím, že hlasování odborníků je oprávněné. Změny, které zavedl nový management přinesly zlepšení image firmy. Výrazně se zkvalitnily služby do té doby poněkud neefektivní pobočkové sítě,“ míní David Marek. Dílčí problémy samozřejmě ještě existují, například čekání u přepážek, ale Česká spořitelna postoupila obrovský kus kupředu. K druhému místu v „laické“ anketě přispěla Spořitelně i její dlouholetá tradice banky pro drobnou klientelu. „Výsledky veřejného hlasování - odpovídají situaci na trhu drobného bankovnictví. ČSOB pomohlo převzetí IPB banky a s ní i Poštovní spořitelny, díky kterému se stala nejsilnější tuzemskou bankou,“ říká David Marek.

Názory porotců Jana Chuchvalcová – Bankovnictví Česká spořitelna podle mého názoru zaznamenala v poslední době výrazný pokrok, především v komunikaci se svými klienty i v oblasti produktové nabídky. Její zaměstnanci jsou profesionály a dokážou klientům opravdu pomoci a vyjít vstříc (přesvědčila jsem se o tom osobně). Domnívám se, že tento posun je nejvýraznější ze všech bankovních ústavů působících v ČR - vezmeme-li v úvahu, v jakém stavu byla spořitelna v době privatizace. Navíc si velmi cením otevřeného přístupu Jacka Stacka, který dodává České spořitelně svým vedením punc moderního a přátelského bankovního ústavu pro širokou klientelu. Pavel Capouch – Venture Investors Důvodů, proč jsem hlasoval pro GE Capital Bank bylo několik. Za prvé asi nejširší komplex služeb internetového a mobilního bankovnictví, kde nabízejí služby pro uživatele všech tří operátorů. A za druhé jeden z nejlepších systémů retailových úvěrů a úvěrů pro drobné živnostníky a malé podnikatelské subjekty. Tomáš Macků – TNS Factum Za Banku roku považuji tu banku, která je prostě vidět a navíc dává o sobě vědět. A to jak směrem k populaci (business-to-consumer vztahy), tak k firmám (business-to-business vztahy). Nové produkty, dobrá komunikace s trhem. Proto jsem volil GE Capital Bank. Miloň Miller – Škoda Praha Citibank získala můj hlas v anketě Mastercard banka roku 2002 zejména díky důsledně prosazovaným zásadám marketingového řízení. Ze své zkušenosti s touto bankou mohu říci, že její pracovníci se opravdově snaží nalézt nejvhodnější způsob, jak vyhovět potřebám klienta.

Z velkých finančních ústavů měla naopak v soutěži smůlu Komerční banka. Na „bodovaných“ prvních třech místech se umístila na stříbrném stupínku pouze v kategorii Přímé bankovnictví. Svou roli při tomto výsledku pravděpodobně sehrálo i to, že banka nebyla schopna i přes opakované urgence dodat podklady pro hodnocení včas a porota se tak při svém hodnocení musela obejít bez jejích komentářů.

Liší se úroveň služeb i poplatky

Na tuzemském trhu dnes lze vybírat z šestatřiceti bank. Přestože většina z nich zejména v poslední době velmi rychle rozšiřuje svoji nabídku, rozdíly mezi nimi existují, a to jak v druzích a úrovni služeb, tak v jejich cenách.

Patrný rozdíl je zejména v přímém bankovnictví, tedy ve službách, kdy klient obsluhuje svůj účet pomocí telefonu nebo internetu. V tomto oboru vede specializovaná eBanka. Od odborné poroty získala při hodnocení dvakrát více hlasů v porovnání s druhou Komerční bankou.

V dalších službách už tak propastné rozdíly nejsou. Různé typy účtů, vkladových produktů či platebních karet mají v nabídce všechny banky.

To, co jednu favorizuje před druhou, je především provázanost s dalšími společnostmi v jedné finanční skupině. Klienti ocení, když se jim nabídne pod jednou střechou co nejvíce služeb, například stavební spoření, penzijní připojištění či podílové fondy.

Bankovní balíčky se nehodí pro každého

Jak vybrat pro sebe správnou banku? Umístění v různých anketách a hodnoceních může napovědět a pomoci v první orientaci. Při volbě banky by hlavní roli měly hrát zejména skutečné potřeby klienta a jeho pohodlí.

Víte, jak dopadl test internetového bankovnictví? Čtěte ZDE. Kdo jednou do měsíce zaplatí ze svého účtu SIPO, vybere si dvakrát z bankomatu a dává přednost osobnímu styku u přepážky, měl by si vybrat finanční ústav, který bude v jeho blízkosti. Rozhodně se mu nevyplatí hradit měsíční paušál za různé produktové balíčky, které zahrnují například odeslání několika platebních příkazů zdarma, vedení služby přímého bankovnictví a podobně. Zaplatil by totiž namísto několika korun až desítek korun za jednotlivé služby, které opravdu využije, zhruba okolo dvou set korun měsíčně. Tedy částku, kterou si banky obvykle účtují za vedení podobných „komplexních“ kont.

A naopak, ten kdo využívá telefonní či internetové bankovnictví nebo chce ukládat peníze do podílových fondů, může sáhnout po speciálních účtech, v rámci kterých lze tyto služby získat výhodněji. A zároveň by se měl řídit výší poplatků. Rozdíl mezi jednotlivými bankami může za měsíc činit i několik desítek, případně i více než sto korun. K nejlevnějším bankám patří dnes Živnostenská banka. Naopak dražší je například Citibank či HVB Bank. Posledně jmenovaná sice nabízí účet s vyšším paušálem, poskytuje však poměrně hodně služeb bezplatně. Pro člověka, který s bankou příliš nekomunikuje, je tedy drahá, pro toho, kdo využívá její služby často, to může být naopak výhodné.

Myslíte si, že je vaše banka tou nejlepší volbou? Jaké představy musí splňovat banka, která je z vašeho pohledu ideální? Těšíme se na vaše názory.