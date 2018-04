Banku zajímá, na co vybíráte peníze. Kvůli praní špinavých peněz

Nedávno se na naši redakci obrátila čtenářka, která si stěžovala na postup banky. Při výběru peněz z firemního účtu, konkrétně třiceti tisíc korun, ji personál u přepážky upozornil na povinnost sdělit účel jejich použití.

"Ukázali mi cedulku, kde bylo uvedeno, že musí uvádět na výběrovém lístku při částce nad 1 000 eur důvod výběru. Myslím, že nám už chybí pouze čipy nejen na bankovky, ale i do uší," uzavřela rozhořčeně své psaní čtenářka.

Nutno říci, že takto si povzdechne od loňského září asi každý Čech, který zajde do banky například uložit nebo vybrat částku převyšující 1 000 eur. Nová úprava zákona proti praní špinavých peněz (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) totiž nově od banky vyžaduje identifikaci každé fyzické či právnické osoby, která takový obchod (např. zmíněný výběr hotovosti) uskuteční.

nový zákon proti praní špinavých peněz platí od září 2008 Nový zákon, jehož úkolem je zamezit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vstoupil v platnost v září loňského roku. Jeho plné znění naleznete například na webových stránkách ministerstva financí.

Až potud by bylo pravděpodobně vše v pořádku. Nicméně pracovník přepážky provedl navíc i tzv. kontrolu. Zákon ji ale předepisuje provést povinné osobě (kupříkladu bance) pouze v určitých případech. Tím je například objem obchodu přesahující částku 15 000 eur (v přepočtu přibližně 412 000 korun).

Ovšem kontrolovat vás bude pracovník banky i v případě, že jde podle jeho soudu o podezřelý obchod, vzniká obchodní vztah, uzavíráte smlouvu o účtu či vkladu na vkladní knížce apod. Kontrole se nevyhnete ani v případě, že budete uzavírat smlouvu o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově. V těchto případech se nehledí na limit jednoho tisíce eur.

"Co bylo důvodem konkrétní kontroly, nelze říct, neboť nevíme, o jakého konkrétního klienta šlo, a i kdybychom tuto informaci měli, ze zákona bychom nebyli oprávněni ji poskytnout. A to ani dotyčnému klientovi," uvedl ve své odpovědi pracovník tiskového oddělení banky.

banky archivují ověřené údaje 10 let Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává povinná osoba nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě.

Ovšem co to znamená pro běžného klienta, který bude nejen identifikován, ale navíc ještě kontrolován? Podle zákona proti praní špinavých peněz zahrnuje kontrola klienta i získání informací, na co peníze potřebuje či jaký obchod hodlá uskutečnit. Je-li klientem právnická osoba, zjišťuje se i to, zda jsou obchody v souladu s tím, co povinná osoba (v našem případě banka) ví o klientovi, jeho podnikatelském a rizikovém profilu. Na základě informací lze i přezkoumat zdroje peněžních prostředků.

Jestliže tedy zamíříte do banky, kde hodláte vybrat nebo uložit částku vyšší než 1 000 eur, počítejte s tím, že kromě předložení občanského průkazu může po vás pracovník za přepážkou chtít i sdělení, na co tuto hotovost použijete.

Vyjádření České národní banky

"Pokud banka vyhodnotí, že jde o obchod podle § 9 odst. 1 (tedy např. nad 15 000 eur), provede v přiměřeném rozsahu kontrolu klienta. Ohledně každého obchodu nemusí být proveden shodný typ a rozsah kontroly, některé z kontrol nemusí klient vůbec zpozorovat.

Jestliže pracovník banky v daném případě vyhodnotí obchod tak, že je zapotřebí informace získat (například hotovostní výběry nejsou pro daný subjekt typické, a proto považoval výběr za podezřelý, nestandardní obchod), nelze proti jeho postupu nic namítat. Pouze plnil svou zákonnou povinnost.

Zákon chrání klienty banky před "zbytečným obtěžováním" tím, že ukládá bance provést kontrolu v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika.

Shodné ustanovení § 9 odst. 3 však zároveň směřuje k ochraně cíle zákona, tj. provádět efektivní kontrolu směřující k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jde tedy o dosažení vhodného rozpětí, které co nejméně zatěžuje klienta a současně představuje efektivní kontrolu. Je přirozené, že u nových pravidel hledání vyváženého přístupu může trvat trochu déle a Česká národní banka je připravena tomu napomáhat, a to zejména svou metodickou činností," uvedl k problematice Pavel Zúbek z odboru komunikace České národní banky.