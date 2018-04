Banky: blýská se na lepší časy?

eBanka od 2.října nabízí bezplatné vedení osobního účtu v rámci dvou nových cenových programů – Základ zdarma a Plus zdarma. Komu? Všem, jejichž měsíční příjem na účet bude činit minimálně 15 tisíc korun (u programu Základ zdarma) nebo 30 tisíc korun (u programu Plus zdarma). Programy pak v případě splnění této podmínky znamenají pro klienta bezplatné vedení účtu v hlavní měně (jinak 19 Kč/měsíc) a bezplatné vedení služeb přímého bankovnictví (jinak 45 Kč u programu Základ či eLinka, zdarma v programu Student a 75 Kč u cenového programu Plus).

Co vše se vlastně do příjmu započitatelného pro případné odpuštění poplatků bude počítat? Nemusí to být pouze výplata – pokud Vám například přijde třikrát za měsíc 5 tisíc korun, můžete se pro slevu na poplatku kvalifikovat stejně, jako by Vám peníze přišly naráz. Do příjmových transakcí budou započítávány i transakce realizované v jiné než hlavní měně (přepočet bude prováděn kurzem deviza střed platným k času realizace). Banka ovšem z pochopitelných důvodů zavedla následující omezení - do příjmových transakcí se nezapočítávají tyto operace:

- příchozí platby z účtů téhož majitele- převody zna osobní účet- převody mezi jednotlivými měnami účtu (- kreditní převody ve prospěch osobního účtu z úvěrových účtů- připisované úrokySleva na přímém bankovnictví u druhého a dalších účtů téhož majitele se neposkytuje.

Počítat se budou operace zrealizované od 00:01 hod posledního kalendářního dne v předchozím měsíci do půlnoci dne, který předchází poslednímu kalendářnímu dni v příslušném měsíci (z důvodu zaúčtování poplatků a slevy). V případě nesplnění podmínky pro přiznání nulových poplatků v tomto období budou účtovány běžné poplatky platné pro cenové programy Plus, resp. Základ. O výši příjmu na svém osobním účtu bude klient průběžně informován – díky novému poli v menu na webové stránce svého účtu.



Program Základ zdarma a Plus zdarma se kromě poplatků za vedení účtu a služby přímého bankovnictví od programů Základ a Plus nijak neliší. Klient díky nim může ušetřit oproti původním programům Základ a Plus ročně 768 korun s programem Základ zdarma (měsíčně 64 Kč) a 1128 korun s programem Plus zdarma (94 korun za měsíc). Z každoměsíčních poplatků mu poté zbude pouze poplatek za výpis (3,90 Kč) – pokud si jej přeje dostávat s touto frekvencí. Dalším nákladem pak budou samozřejmě jednotlivé uskutečněné transakce (např. za příkaz k úhradě do jiné banky v ČR podaný přímými kanály zaplatíte 4,90 Kč u programu Plus zdarma a 8,10 Kč u programu Základ zdarma; tento poplatek banky nepatří zrovna k nejnižším, zejména v programu Základ) a vybraná platební karta (elektronická: 240 Kč/rok, tedy 20 korun za měsíc).

Při výše uvedeném nastavení podmínek odpuštění poplatku se nabízí otázka, zda je nějak omezena doba, po kterou musí peníze na účtu zůstat. Odpověď zní ne – započítávány jsou kreditní obraty, nikoliv zůstatek. Banka chce zvýhodnit klienty, kteří její účet používají jako hlavní, tzn. zejména ty, kteří si na něj nechají posílat výplatu a aktivně s ním pracují.

Poněkud paradoxní na současných programech je, že v případě, že se klient kvalifikuje pro výše zmíněné nulové poplatky, bude mít nižší paušální náklady spojené s účtem, než mají zvýhodnění studenti v programu Student – těm je sice odpuštěn poplatek za přímé bankovnictví, za vedení účtu nicméně platí. Přechod na jeden z nových programů se tedy dostatečně výdělečně činným studentům rozhodně vyplatí.

Příklady cen za samotné vedení účtu 15 Kč/měsíc Raiffeisenbank 60 Kč/měsíc HVB Bank

Pro klienta je nová cenová politika eBanky určitě krok správným směrem. Jediným šrámem na celé změně je to, že za přechod na nové programy se platí. Poplatek je jednorázový, nicméně činí 169 korun, což jistě není málo. Přestože je nižší než poplatek za zrušení účtu, není jeho výše pravděpodobně racionálně zdůvodnitelná. Klientům, kteří měli původně program Základ, se však poplatek vrátí za necelé tři měsíce, s programem Plus zhruba za dva. A jak můžete jeden z nových programů aktivovat? Přepnutí lze zrealizovat jakýmkoliv běžným způsobem komunikace s bankou, tedy i přes internet. Noví klienti si mohou nové programy zvolit při založení účtu.

Nejlevnější balíčky jednotlivých bank (obsažené služby kromě běžného účtu a výpisů; měsíční poplatek) el.karta, kontokorent, tel., internet Česká spořitelna: 35 Kč el.karta, sporoúčet Komerční banka: 35Kč el.karta, kontokorent, 1 služba př.bankovnictví Raiffeisenbank: 45 Kč el.karta, kontoorent, GSM, tel, internet ČSOB: 50Kč vedení kontokorentu., 2 kanály př. bankovnictví GE Capital bank: 79 Kč el. karta, tel., internet, GSM, přích.+odchozí operace zdarma (při zadání přímými kanály n. v samoobsl. zóně), provedení trvalé platby, její elektr. změna n. zrušení; kontokorent Živnostenská banka: 99Kč 1 kred.+1 deb.karta, tel., internet, 2 výběry z ATM v ČR; 5 odch.plateb přes internet+5 přes tel.; 3 platby na zákl. trv.příkazu HVB Bank: 184 Kč el.karta, tel., internet, spořící účet Citibank: 200 Kč

eBanka je prozatím jedinou bankou, která podobný program nabízí, zejména co se týče formy a výše limitu pro dosažení slevy a jejím rozsahu. Navazuje tak na dávnější minulost, kdy poskytovala bezplatné vedení účtu při určité výši průměrného zůstatku. Množství prostředků, které klient bance přináší, zohledňuje nyní dále pouze GE Capital Bank, která při měsíčním průměrném zůstatku na účtu vyšším než 40 tisíc korun nabízí zdarma vedenívčetně výpisu (jinak stojí 30 korun), a Citibank, kde ovšem podmínkou pro bezplatné vedení účtu (včetně přidaných služeb) je průměrný měsíční zůstatek na všech účtech klienta nad 300 tis. Kč (opět za příslušný měsíc; normální poplatek je 200 Kč měsíčně).Ostatní banky masové klientele nic podobného nenabízejí.

Budou ostatní banky eBanku následovat? V nejbližší době nejspíše ne. Jediná banka, která nabízela vedení účtu zdarma všem občanům (a stejně tak vedení internetového bankovnictví), totiž Živnostenská banka, uvedla k 1.10. novou nabídku balíčků služeb pro retailovou klientelu, přičemž zvýšila mimo jiné poplatek za vedení účtu i internetového bankovnictví z nuly na 30 korun. Že se banky spíše než na bezplatné vedení účtu, příp. přidaných služeb, zaměřují na balíčkovou strategii, potvrzuje i říjnová změna sazebníku Raiffeisenbank – ta cenu svých balíčků nezměnila, ale rozšířila služby v rámci nich poskytované. Nakonec samotné banky při našem dotazování odpověděly, že v nejbližší době eBanku následovat neplánují. Ze strany eBanky jde v každém případě o krok, který mnoho klientů potěší. Lze jen doufat, že banka v budoucnu od své nové strategie časem neupustí.

