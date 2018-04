Tradiční velké banky se chytají za nos. V Česku začíná boj o klienty

Pokud jste své tradiční bance věrní řadu let a platíte za běžný účet měsíčně nemalou částku, vyzkoušejte si, co to udělá, když jí oznámíte, že chcete přejít k jedné z nových bank. S největší pravděpodobností vás banka začne po vzoru mobilních operátorů přemlouvat, abyste neodcházeli. A s největší pravděpodobností vám nabídne, že budete mít běžný účet zdarma, nebo výrazně výhodnější, než dosud. O těchto zkušenostech nám do redakce iDNES.cz napsali čtenáři.

Velké banky své klienty přemlouvají

„Když jsem chtěl zrušit účet u České spořitelny, u které jsem byl řadu let, dostal jsem mnohem výhodnější nabídku. Nakonec jsem ji ale nevyužil a účet zrušil, protože jsme chtěli mít s manželkou již jen jeden společný účet,“ říká 57letý Jaromír z Prahy. Výhodnější nabídku dostal i 25letý Ondřej: „Po skončení studia, a tím pádem i studentských výhod, jsem se rozhodl změnit banku. Z GE Money Bank jsem se rozhodl odejít k Air Bank a využil možnost, že nová banka zruší můj starý účet za mě. Po pár dnech mi volali z GE Money Bank. Vysvětlil jsem své důvody odchodu, které souvisely se ztrátou statusu studenta. Také jsem vyjmenoval výhody, které se mi líbí v nové bance. Bankéř GE Money Bank mi nabídl vedení účtu zdarma a další doživotní výhody.“

Podobné zkušenosti zaznamenávají od nových klientů i nízkonákladové banky. „V poslední době k nám na pobočky přicházejí klienti, kteří se netají s tím, že jim stávající banka nabídla stejné podmínky jako my, aby si je udržela,“ říká Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa Bank. „Tradiční banky se začínají o přízeň klientů znovu snažit tím, že zvýhodňují některé své služby, ať už veřejně, nebo v pozadí jen pro vybrané klienty, kteří například chtějí odejít. To ale nemusí stačit,“ říká Vladimír Komjati, mluvčí Air Bank.

Jak dodává, výhodnější a jednodušší produkty již nejsou zdaleka to jediné, kvůli čemu klienti k novým bankám přechází. „Co oceňují často dokonce více, je naše chování k nim, že s nimi jednáme férově a mluvíme s nimi na rovinu. Že od nich sbíráme zpětnou vazbu a s její pomocí vytváříme nové, nebo vylepšujeme současné služby. Pro tradiční banky může taková změna kurzu znamenat obrovský a složitý manévr, který by se dal přirovnat k otáčení tankeru na řece,“ míní Komjati.

„Jsem zvědav, jak by tradiční banky reagovaly na tisíce žádostí o přestup k jiné bance. Je logické, že nikdo nechce platit za něco, co může mít bez poplatků. Je pak na klientovi, jestli ve změně banky bude i přesto pokračovat, nebo se spokojí se změnou podmínek, jakkoliv ji vyvolala až hrozba klientova odchodu,“ poznamenává Patrik Nacher, majitel serveru Bankovnípoplatky.com.

K novým bankám přešlo již téměř 1,8 milionů klientů

Boj o klienty se začíná svádět zvlášť ve velkých městech, kde je koncentrovaná konkurence. „Banky vnímají, že udržet si svého věrného a ověřeného klienta je mnohem levnější a hlavně stabilnější než získávat nové,“ říká Patrik Nacher. Do menších měst podle něj tento boj o klienty zatím příliš nedorazil. „Setkávám se s případy, kdy to banky v menších městech příliš neřeší, jako by spoléhaly na to, že klient má omezenou možnost volby a změny,“ dodává Nacher. Je však jen otázkou času, kdy se konkurenční boj rozhoří napříč celou republikou.

Počty klientů nových bank Air Bank: 330 000

Equa Bank: 120 000

mBank: 540 000

Sberbank: 80 000

ZUNO BANK: 250 000

Fio banka: 460 000

Celkem: 1 780 000 Zdroj: jednotlivé banky

V každém případě počty klientů, kteří přestupují od klasických bank k nízkonákladovým, výrazně narůstají. Air Bank hlásí již téměř 330 tisíc klientů. „Nejvíce klientů získáváme od největších bank. Zatímco v roce 2013 k nám jen ze tří největších bank přešlo 80 procent klientů, loni to dokonce bylo 85 procent,“ přibližuje mluvčí banky. Equa Bank má již 120 tisíc klientů, mBank 540 tisíc a Zuno Bank hlásí 250 tisíc klientů. Výrazný nárůst klientů zaznamenává rovněž Fio banka, aktuálně jich má 460 tisíc, z toho jen v lednu jich banka získala 15 tisíc. A přírůstek hlásí i Sberbank CZ. „Za loňský rok vzrostl počet aktivních klientů Sberbank CZ o třetinu a v současné době dosahuje jejich počet 80 tisíc,“ říká mluvčí banky Radim Kovács. Celkem tak nové banky mají nyní téměř 1,8 milionu klientů.

Klasické banky začínají měnit strategii

Tradiční banky získávají každý rok na poplatcích v průměru několik miliard korun. Přesto začínají chápat, že jít jen cestou drahých balíčkových účtů a vysokých poplatků je může ohrozit a přinést velký odliv klientů. „Klienti považují za samozřejmé poskytování bezpoplatkových bankovních služeb,“ říká Iva Štylerová z GE Money Bank. „Pro stále větší skupinu klientů je cena hlavním faktorem při výběru banky, zvykají si neplatit za základní bankovní služby žádné poplatky,“ dodává Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

Na bankovním trhu se proto začínají dít změny. I velké banky začínají sázet na to, že na běžné účty zdarma a nízké poplatky Češi slyší. Přicházejí proto s novinkami, které tento nový trend respektují. Při splnění určitých podmínek tak i klienti tradičních bank mohou získat účet zdarma včetně bezplatného základního servisu bankovních služeb, platební karty a internetového bankovnictví.

V loňském roce udělala takový krok například UniCredit Bank s novým U kontem a jedinou podmínkou: příchozí platbou za měsíc ve výši alespoň 12 tisíc korun. Kdo podmínku splní, má navíc garanci, že poplatkové zvýhodnění bude platit po dobu 10 let od uzavření smlouvy. S bezplatným účtem eKonto Smart přišla loni také Raiffeisenbank. Zdarma je za podmínky, že na účet dorazí měsíčně alespoň 15 tisíc korun a klient provede nejméně tři odchozí transakce nebo platby kartou.

Letos v lednu pak vyrukovala s novinkou i GE Money Bank. Její běžný účet Genius bene+ jde ještě dál. Konto je zdarma tehdy, když na účet dorazí měsíčně nejméně 10 tisíc korun, což pro většinu zaměstnaných lidí není problém splnit. A kdo u obchodníků zaplatí debetní kartou za měsíc alespoň pět tisíc korun, má účet nejen zdarma, ale banka mu navíc vyplatí 50 korun. Za rok tak aktivní klient získá rovných 600 korun, což jsou zajímavé peníze.

Velké banky si od těchto bezplatných účtů a benefitů slibují, že jim klienti zůstanou věrní a nebudou pošilhávat po jiných bankovních domech. Ale musejí se začít bát, že jejich klienti již nebudou tak loajální? „Ano i ne. Velká část klientů, kteří jsou na cenovou politiku citliví, nebo jde o aktivní klienty, už banku změnila. Teď je jen otázkou, kolik takových klientů ještě v těch velkých bankách je a kolik je tam takových klientů, kteří prostě banku nezmění kvůli zvyku, pohodlnosti a nezájmu,“ míní Patrik Nacher.

Nízkonákladové banky vytahují nové trumfy

Nové nízkonákladové banky však mají velké ambice. „Do roku 2020 plánujeme získat rovný milion klientů. Průzkumy ukazují, že potenciál pro další přesuny klientů z tradičních bank do nových je obrovský. Když se Čechů zeptáte, kde by si dnes otevřeli běžný účet, více než polovina z nich by šla do některé z nových bank. Oproti tomu některou ze tří největších bank by si dnes znovu vybrala jen zhruba čtvrtina lidí,“ říká mluvčí Air Bank.

Dá se proto očekávat, že nízkonákladové banky mají v záloze ještě další trumfy, jak rozhýbávat bankovní trh. Potvrzují to letošní novinky Equa Bank. Prvním jejím trumfem je běžný účet zdarma bez jakýchkoliv dalších podmínek. „Klienti mohou využívat bezplatně a bez omezení všechny služby, na které byli zvyklí, včetně neomezeného výběru ze všech bankomatů v České republice. Běžný účet Equa Bank se tak stal jediným účtem na trhu, který je opravdu zdarma,“ říká Jakub Pavel, ředitel retailového bankovnictví Equa Bank.

A zatímco úrokové sazby na trhu klesají, od února přišla Equa Bank i s dalším trumfem, spořicím účtem HIT se základní úrokovou sazbou jedno procento plus bonusem ve výši 0,5 procenta. Na bonus získá nárok každý, kdo má na běžném účtu příjem alespoň 10 tisíc korun měsíčně, nebo uskuteční minimálně tři platby kartou za měsíc.

Boj o klienty se tak v letošním roce nejspíš vyostří. Dobrá zpráva je, že z toho mohou těžit jen a jen klienti. „Hlavní vítěz v souboji tradičních a nových bank je naštěstí klient, protože díky tomuto soupeření má daleko lepší podmínky než před pár lety. A tak to má na zdravém trhu vypadat. Bankovní sektor se začal radikálně měnit a v následujících letech se změny ještě zrychlí. Příčinou je digitalizace a tlak na snižování poplatků. Okolo roku 2020 bude komunikace s bankou technologicky úplně někde jinde, proto velké banky už teď musely začít tvrdě bojovat o každého zákazníka,“ říká Vladimír Michna, mluvčí ZUNO BANK.

„Podle mého názoru se v budoucnu bude už méně řešit cena, ale spíše image, sympatie a především lidský a individuální přístup bankéřů jako servisu. Ten konkurenční tlak je dnes opravdu výrazný a lidé mají možnost volby v takové míře, že stejné bankovní služby mohou mít za nulu u několika ústavů. Mohou se tedy začít rozhodovat i podle jiných kritérií,“ uzavírá Patrik Nacher.