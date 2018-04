Boj o klienty pokračuje. Banky vymýšlejí další trumfy

Fio banka už má přes 660 tisíc klientů, což je o 200 tisíc více než na počátku loňského roku. Na druhé pozici je mBank s 630 tisíci klienty a třetí příčku s 502 tisíci klienty momentálně drží Air bank. Equa Bank během necelých dvou let počet klientů zdvojnásobila a nyní jich má 242 tisíc. Nárůst klientů hlásí i Sberbank, jejíž služby využívá přes 107 tisíc lidí. Zuno Bance se ekonomicky nedaří, proto své aktivity ukončí a čtvrt milionu klientů získá Raiffeisenbank.

Do boje o nové klienty naopak přibyla Creditas, která získala bankovní licenci letos. „Budeme stavět na vztahu s klientem a na jednoduchých, srozumitelných produktech bez skrytých kliček. Spořicí účet je pro retail zásadní produkt, od ledna ho nabídneme s atraktivní úrokovou sazbou a především bez pásmového úročení. Chceme určitě sazby držet dlouhodobě. Vklad nebude omezen výší, nebude zde ani žádné pásmové úročení. Uložený milion bude mít stejnou úrokovou sazbu jako 200 tisíc,“ říká Radim Synek, člen představenstva Banky Creditas, který je odpovědný za retail.

Banka Počet klientů/leden 2015 Počet klientů/listopad 2016 Air Bank 330 000 508 000 Banka Creditas 20 000 Equa Bank 120 000 242 000 mBank 540 000 630 000 Sberbank 80 000 107 250 Fio banka 460 000 660 000 Zuno 250 000 250 000 Celkem 1 780 000 2 417 250 zdroj: jednotlivé banky, listopad 2016

Tradiční tuzemské banky začínají vnímat konkurenční aktivity a finanční inovace nových bank velmi intenzivně, a proto hledají nové cesty, jak si udržet stávající klienty a přilákat nové.

Česká spořitelna promění přístup ke klientům

Česká spořitelna například nyní ohlásila, že zásadně mění nejen přístup ke klientům, ale i prostředí, ve kterém působí. I nadále chce mít rozsáhlou pobočkovou síť, do budoucna ale sází na kombinaci fyzického poradce a digitálního světa. A jak to má v praxi vypadat? Do banky už nebudou klienti jen „chodit“, ale budou se s ní především radit, jak co nejlépe hospodařit s penězi.

Tato vize přitom už dostala konkrétní rozměr v podobě zcela nových poboček v Hradci Králové a na Hlavním nádraží v Praze. Pobočky jsou výjimečné tím, že přicházejí se zcela novým typem obsluhy. Poradci, kteří v nich pracují, nemají své pevné místo, nesedí a nečekají, až za nimi klienti přijdou, ale sami je aktivně oslovují. Přes videokonferenci jsou schopni klienta přesměrovat i na hypoteční a úvěrové specialisty, kteří jsou schopni během několika minut připravit úvěrovou nezávaznou nabídku.

„Tento typ poboček budeme v budoucnu otevírat v místech s nejvyšší koncentrací lidí, jako jsou například obchodní centra, dopravní uzly, rušné obchodní třídy měst,“ říká Marek Blaha, ředitel pobočkové sítě České spořitelny. Průzkumy totiž potvrzují, že bankovní pobočky mají i v dnešním digitálním světě smysl.

„Přestože jsou Češi a zejména mladí lidé příznivci digitalizace v bankovnictví, je překvapivé, že nový účet v bance by si tři ze čtyř Čechů nejraději založili klasicky na pobočce banky. Generace seniorů dává klasice ještě větší prostor, pobočku pro založení účtu by volilo 85 % dotázaných. Že přestanou existovat bankovní pobočky, si myslí jen 11 procent dotazovaných,“ přibližuje Tomáš Hládek, poradce pro platební styk a digitalizaci České bankovní asociace.

Jen výhodné a jednoduché produkty již nestačí

Bankovní domy také stále víc musí počítat s tím, že výhodnější a jednodušší produkty již nejsou zdaleka to jediné, kvůli čemu se klienti rozhodnou změnit banku. „Rozhodnutí změnit banku se neděje pro nic za nic. Většinou pramení z naštvání na tu současnou, třeba kvůli drahým službám nebo nečekané změně podmínek. Klienti si ale vybírají taky podle šíře produktů, které nová banka nabízí. Aby si mohli vzít třeba kontokorent, hypotéku, nebo aby jim banka nabídla možnost, jak zhodnotit volné peníze. Kromě toho chtějí mít možnost bezplatně vybírat a vkládat hotovost, požadují přehledné internetové bankovnictví a vstřícný a férový přístup,“ říká Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky.

A na jaké finanční inovace Češi slyší? „Průzkum boří zažité představy o tom, že lidé chtějí stále nové technologické vymoženosti. Víc naopak oceňují jednoduché a praktické inovace, které jim zjednodušují život. Naším úkolem je tyto příležitosti pro smysluplné inovace nacházet a přicházet s nimi, ať už v podobě úplně nových služeb, nebo vylepšování těch, které už klienti využívají,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Jak dodává, Air bank se nyní rozhodla vybudovat vlastní síť bankomatů a rozšířit ji do roku 2018 ze stávajících 120 na 350. Banka také sází na aktivitu klientů a chce je za to nadále odměňovat. Udržet si je chce 1 % úročením běžného účtu se zůstatkem do 100 tisíc a spořicím účtem s úrokovou sazbou 1 % u vkladu do 250 tisíc a nad 250 tisíc korun sazbou ve výši 0,2 %. Stačí přitom, když klient během měsíce zaplatí u obchodníků alespoň pětkrát platební kartou. Naopak těm klientům, kteří aktivní nebudou, sníží banka na konci roku současnou sazbu 0,3 % na nulu, protože úplně zruší takzvanou TOP3 garanci.

Co odhalil průzkum: Jaké finanční inovace považují Češi za nejpřínosnější Bezkontaktní karty (66 %)

Mobilní bankovnictví - kontrola zůstatků, převody peněz a další věci (42 %)

Bezplatné běžné účty - nulové poplatky za vedení účtu a domácí platby (42 %)

Možnost vybírat si z bankomatů konkrétní bankovky (23 %)

Vkladový bankomat umožňující vložit peníze na účet (21 %)

Odměny za řádné splácení půjček (16 %)

Možnost založit si účet nebo si půjčit zcela on-line (16 %)

Platební peněženky - například PayPal, MasterPass; GoPay; Starbucks či Alza Kredit (13 %)

Přátelštější přístup ke klientům na pobočkách, po telefonu a e-mailech (13 %)

Platby mobilem (13 %)

Zdroj: Průzkum Air Bank, říjen 2016

A jak vidí banku budoucnosti samotní Češi? Celkem 52 % Čechů si myslí, že bankovnictví ovlivní nejmodernější technologie a v budoucnu bude například běžné identifikovat se v bance nebo při vstupu na účet otiskem prstů či skenem oční rohovky. Zejména mladí lidé mají však i další vize. Dokážou si představit, že banky budou nabízet i jiné než finanční služby, kupříkladu účetní nebo kompletní IT servis.

I bankovní pobočky mohou podle představ klientů dostat zcela nový rozměr. Jak naznačil průzkum České bankovní asociace, celkem pět procent Čechů by rádo proměnilo bankovní pobočky na jakési kavárny, kde by se lidé setkávali a mohli se i občerstvit. „Banka budoucnosti by měla nabízet i jiné než finanční služby. Myslí si to třetina Čechů. Naopak to, aby se banky držely svého řemesla, tedy nabízely striktně služby spojené se správou financí, jako je vedení účtů a úvěry, se domnívá 17 % Čechů,“ uzavírá Tomáš Hládek z ČBA. Jakým dalším směrem se bankovnictví v Česku vydá, ukáže čas.