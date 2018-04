Banky: co dělat po zdražení?

Banky zdražily služby. Jak se bránit?

Co dělat, když na výpisu z účtu objevíme malými písmenky připsanou větu, že banka změnila sazebník. Smířit se s tím, nebo odejít k jiné bance? A vyplatí se vůbec druhá varianta?

Pozor na poplatky v bankách

Z toho, jak se ve světě žije na dluh a vesele platí plastovými kartičkami, jsme měli před pár lety trochu obavy. Dnes je to realita i tuzemských klientů a jejich bankovních kont. Ale za jakou cenu?

Jak si vybrat správný účet?

Než se rozhodnete pro jeden konkrétní účet, resp. banku, měli byste pečlivě zvážit své potřeby a porovnat je se současnou nabídkou na trhu. Na co byste si měli dát pozor speciálně?

Co bude stát změna bankovního účtu?

Bankovní účet člověk nezakládá často. Ačkoliv je to vlastně zboží jako každé jiné, kupujeme ho jen párkrát za život. Co nás čeká při jeho "výměně"? A vyplatí se to vůbec?

Půjčit si v bance je snadné, ale drahé

Možnost domluvit se s bankou na tom, že bude tolerovat záporný zůstatek vašeho účtu, takzvaný kontokorent, je poměrně snadná. Kolik vás to ale celé bude stát? Která banka nabízí nejvíce?

Kolik stojí zrušení účtu HVB 400 korun Česká spořitelna 300 korun Raiffeisenbank 300 korun ČSOB 250 korun Volksbanka 250 korun eBanka 200 korun GE Capital Bank 200 korun Poštovní spořitelna 200 korun Komerční banka 0 korun Živnobanka 0 korun Citibank 0 korun