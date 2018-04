Banky hrají s klienty nerovnou hru

Plošný pokles úročení vkladů, ať už na obyčejném běžném účtu nebo na termínovaném účtu, pocítily miliony klientů tuzemských bank. Málokdo však může konstatovat, že by současně zaregistroval také pokles úrokových sazeb úvěrů. Snad jedině lidé postižení povodněmi, ovšem jejich případ je zcela atypický. Ostatní se musí smířit s tím, že poměr mezi vkladem a úvěrem se zvláště v poslední době podstatně znevýhodnil.

Každý ví, že úročení vkladů na běžném účtu je vysloveně směšné. Málokterý běžný účet je úročen natolik, aby alespoň pokryl ztráty, které uložená částka utrpí díky inflaci. Navíc nesmíme zapomenout, že výnos z vkladu podléhá dani, takže z průměrné úrokové sazby tuzemských bank, která před zdaněním činí ubohých 0,32% zbude jen 0,272%. Každému proto musí být jasné, že nechat ležet peníze na běžném účtu je holý nesmysl. A obzvláště nyní, kdy banky srazily úroky na běžných účtech ještě o něco níže.

Úrokové sazby na běžných účtech (částky v Kč) Banky Sazby na jaře letošního roku Současné sazby Raiffeisenbank (Konto EFEKT) 2,5% do 20 000, 3% nad 100 000, 3,3% nad 500 000 1,2% do 50 000, 1,6% - 100 tis. až 0,5 mil., 2,5% nad 1 mil. ČSOB 0,75% do 25 000, 1,2% nad 25 000 0,5% do 25 000, a 0,80% nad 25 000 KB (A - konto) 0,5% do 50 000, 1,75% nad 50 000, 2,85% nad 150 000, 3,3% nad 500 000 0,5% do 50 000, 1,3% nad 50 000, 1,65% nad 150 000, 2% nad 500 000 Česká spořitelna 0,5% do 1 mil. Kč 0,5% do 1 mil. Kč Union Banka 1,25% do 30 000, 2% nad 60 000 0,5% HVB Bank 0% 0% GE Capital Bank 0,5% 0,1% Citibank 0,5% 0,3% eBanka 0,25% do 100 000, 0,5% nad 100 000 0,15% Živnost. banka 0,5% 0,25%

Zdroj: banky

Zatímco pokles úročení běžných účtů nebyl pro klienty příliš dramatický (běžný účet si člověk nevybírá podle výše úroků), mnohem tvrdší zásah zaregistroval produkt, který je ke zhodnocení vkladů vysloveně určen a těší se dosud takové oblibě. Řeč je o termínovaném vkladu, na kterém mají české domácnosti v současné době uloženy více než 580 miliard korun. Ale nejsou to jen termínované vklady. Dalších 222 miliard korun tuzemských klientů leží na netermínovaných vkladech, jakými jsou například krátkodobé spořící účty apod. Tím se dostáváme k číslu, které charakterizuje celkovou výši uložených peněz v bankách – jedná se o více než 800 miliard.

Termínovaný vklad ve výši 300 000 na 1 rok Vybrané banky založený v březnu 2002 založený dnes ČSOB 2,40% 2% Živnostenská banka 3,16% 3,06% Union banka 2,5% 3,5% Česká spořitelna 2,15% 2,15% Citibank 3,4% 1,86% Komerční banka 2,71% 1,78% Zdroj: banky

Pokud bychom si chtěli spočítat, kolik banky ročně ušetří poklesem úrokových sazeb na vkladech klientů, pak pro příklad uvažujme plošný pokles sazeb o pouhých 0,2 procentního bodu. Dostaneme se k číslu 1,6 miliardy korun, což není zrovna málo. Pokud vezmeme v potaz, že tuzemské banky disponují přibližně 7 000 000 klienty, pak na každém z nich banky naším snížením úrokové sazby vydělají ročně teoreticky téměř 230 korun.

Oslovili jsme naše největší banky se stejným dotazem: Klienti tuzemských bank se musí smířit s tím, že úročení jejich vkladů stále klesá. Na druhou stranu ovšem nijak neklesá úročení úvěrových produktů, takže klient je v tomto ohledu stále více znevýhodňován. Proč tomu tak je?

Podívejme se, jak se k tomuto problému banky vyjádřily:

HVB Bank: Refinanční sazby naší banky stanovujeme na základě tržního vývoje úrokových sazeb, a to jak pro aktivní tak pro pasivní stranu bilance. Jejich vývoj tedy kopíruje vývoj trhu.

ČSOB: Není pravda, že klesají úrokové sazby na vkladech, ale nikoliv na úvěrových produktech. Úroková sazba u povoleného přečerpání či úvěrové karty je odvozována od 3M PRIBORU a tedy průběžně klesá, tak jak klesá PRIBOR, stejně jako sazby u termínovaných vkladů.

KB: Zrovna dnes došlo k dalšímu poklesu úrokových sazeb na úvěrech. Tyto sazby klesají v poslední době v průměru jednou za čtrnáct dní, tzn. mnohem častěji, než sazby na vkladech. Ke změnám sazeb na depozitech dochází tak jednou za dva měsíce. To znamená, že není pravda, že pouze na vkladech jdou sazby dolů.

Citibank: Cena produktů a služeb v konkurenčním prostředí se řídí nabídkou a poptávkou. V bankovnictví je na našem trhu obrovská konkurence. Je pochopitelnou a nikdy nekončící tužbou všech zákazníků, aby cena za zboží byla co nejnižší, zatímco prodejci a poskytovatelé služeb sní o co nejvyšších výnosech. Právě konkurence umožňuje ustálit ceny na pro obě strany přijatelném kompromisu. Proto se dá říci, že ceny finančních služeb jsou právě takové, na jakých jsou schopny se shodnout banky se svými zákazníky.

Raiffeisenbank: Není pravda, že by v případě naší banky "klesaly úrokové míry z vkladů a nijak neklesaly úroky úvěrových produktů". Úročení úvěrových produktů Raiffeisenbank má v poslední době, stejně jako úročení depozitních produktů, sestupnou tendenci. Tento pohyb je způsoben obecným trendem na trhu. Příkladem jsou například hypotéky, u nichž došlo v posledních měsících k výraznému snížení či sazby úvěrů sjednávaných pro podnikatele a podniky. Sazby klesly rovněž u našich kontokorentů. Důležité je i to, že například u depozitních produktů marže banky v důsledku pohybů na trhu spíše klesly.

Nehledě na názory jednotlivých bank, které se zdají být spíše výmluvné, je situace taková, že opravdové snížení úrokových sazeb sice zaznamenaly hypotéky, ale co se týče spotřebitelských úvěrů, kontokorentů nebo třeba kreditních karet, je situace docela jiná. V případě těchto produktů si totiž klienti za poledních půl roku nijak výrazně nepolepšili. Pokud totiž vůbec došlo ke snížení úrokových sazeb těchto typů úvěrů, rozhodně nebyla tak markantní, jako pokles sazeb v případě vkladů. Přesvědčit se o tom můžete v následující tabulce:

Spotřebitelský úvěr bezúčelový Kontokorent Vybrané banky konec března 2002 dnes konec března 2002 dnes ČSOB 15% 15% 12,19% 10,91% Citibank 15,99% 15,99%** neposkytuje neposkytuje Raiffeisenbank 14-16% 14-16% 14,6% 13,2% Česká spořitelna 12,3% 12% 13,7% 13,4% GE Capital Bank 16,9% 16,9% 15% 16% Komerční banka 10,85% 9,21% 16-19% 16-19% HVB Bank 12,67% 10,76% 14% 14%*

*do 300 000 Kč

**konto Komfort

Zdroj: Banky

V naším případě jsme posuzovali poměr změn úrokových sazeb za velice krátké období. Pokud bychom porovnali, jak se změnily úrokové sazby od konce 90. let, zjistili bychom, že „nůžky“ mezi vkladovými a úvěrovými úrokovými sazbami jsou mnohem mnohem širší.