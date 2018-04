Banky: jaké mají podmínky

BAWAG BANK CZ

IQ půjčka (tedy spotřebitelský úvěr na přefinancování jiných závazků až do celkové výše 500 000 Kč, lze sloučit úvěry od jiných bankovních nebo splátkových institucí, kontokorent, úvěry z kreditní karty a podobně (max. 5 půjček), volitelná doba splatnosti.

Hypotéka Hypoték – klientovi přefinancuje stávající hypotéku u jiné instituce nebo úvěr poskytnutý stavební spořitelnou. Přefinancována je vždy celá aktuální dlužná částka úvěru, doba splatnosti 4 až 30 let.

Jaké podmínky je třeba splnit: věk minimálně 18 let, čistý měsíční příjem 10 000 Kč, OSVČ 15 000 Kč, pevná telefonní linka do zaměstnání, pevná telefonní linka domů nebo mobil, dva doklady totožnosti, potvrzení o výši příjmů (buď tři poslední výpisy z banky, nebo potvrzení o výši příjmu, nebo poslední tři výplatní pásky, u OSVČ kopie živnostenského listu, potvrzení o bezdlužnosti a daňová přiznání za poslední dvě období, dokumentace k půjčkám a úvěrům, které chce klient splatit/přefinancovat. U žádosti o přefinancování hypotéky ještě dokument od věřitele, původní odhad a čestné prohlášení o stavu nemovitosti, která musí být pojištěna.

Bezplatná infolinka 800 700 800 (nonstop) – dozvíte se, může-li vám banka půjčku poskytnout, jaké dokumenty potřebujete, a pak stačí domluvit si schůzku s bankéřem nebo se ostavit na pobočku a během hodiny podepsat smlouvu.

Úroky stanovuje banka podle výše úvěru, doby splácení a bonity klienta, od 7,15 %, RPSN od 11,31%.

Proti neschopnosti splácet je možné se pojistit u pojišťovny Cardif Pro Vita.

GE MONEY BANK

Expres půjčka – přefinancování půjček je možné u nezajištěných a neúčelových bankovních úvěrů či úvěrů splátkových společností s pravidelným splácením. Konsolidovat je možné neomezené množství půjček (minimálně dvě), celkový součet dosud nesplacených částí se musí pohybovat v rozmezí od 30 do 100 tisíc korun u nových klientů, u stávajících klientů až do 200 tisíc korun, u bonitních i více, zajištění úvěru banka nevyžaduje.

Jaké podmínky je třeba splnit: věk 18 až 65 let, občanský průkaz plus druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list), dále je potřeba dodat potvrzení o příjmu a smlouvy o současných úvěrech. Pokud ještě u GE Money Bank zájemce nemá půjčku, bude navíc potřebovat doklad o potvrzení trvalého bydliště. S doklady se dostavíte na pobočku banky a celou konsolidaci je možné vyřídit během 40 minut (u nových klientů je třeba připočítat lhůtu 24 hodin potřebnou k ověření údajů). Veškerou komunikaci s bankami a uvěrovými společnostmi za klienta vyřídí zaměstnanci banky zdarma.

Banka zjišťuje solidnost klienta v bankovním registru klientských informací. Pokud má klient dostatečnou bonitu, může získat i další částku navíc na cokoliv.

Úroky stanovuje banka podle výše úvěru, doby splácení a bonity klienta od 9,9 %, RPSN od 10,62 %.

Proti neschopnosti splácet je možné se pojistit u pojišťovny Cardif Pro Vita.

KOMERČNÍ BANKA

Optimální půjčka – konsolidace spotřebitelských úvěrů, kreditních karet, povolených debetů a úvěrů splátkových společností. Přefinancování dvou a více úvěrů od 30 tisíc korun až do půl milionu, do 250 tisíc korun bez zajištění. Volitelná doba splatnosti až do deseti let.

Jaké podmínky je třeba splnit: věk od 18 let, je třeba doklad totožnosti, potvrzení o příjmu a veškerá dokumentace konsolidovaných úvěrů. Chce-li klient splatnost úvěru nad šest let, banka vyžaduje, aby byl jejím klientem již alespoň šest měsíců. Klient se dostaví na pobočku, bankéř mu poradí, je-li konsolidace v jeho případě vhodná. Klient musí mít u banky k úvěrovému účtu ještě běžný účet, za který platí 36 korun měsíční poplatek. Za vyřízení Optimální půjčky není žádný poplatek. Vzory smluv a úvěrové podmínky jsou k nahlédnutí na www.kb.cz.

Banka umožňuje bezplatné předčasné splacení půjček.

Solidnost klienta zjišťuje banka v registru klientských informací. Při potížích se splácením je bankovní poradce v kontaktu s klientem a může mu nabídnout odklad splátek až na šest měsíců nebo změnu splátkového kalendáře.

Úroky stanovuje banka podle výše úvěru, doby splácení a bonity klienta, jsou od 9,66 %, přehled poplatků, které se týkají půjčky, je přiložen ke smlouvě.

Pojištění proti neschopnosti splácet je poskytováno k úvěru zdarma.