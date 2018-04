Banky křečkují peníze: využívají končící daňové výhody a pořizují si levněji peníze na půjčky

V porovnání s loňskem všechny velké banky až zečtyřnásobily objemy vydávaných hypotečních listů. Na poslední chvíli se tak snaží využít daňové výhody, která od ledna 2008 končí.

Z vydávání a prodeje hypotečních listů banky částečně získávají peníze na poskytování úvěrů na bydlení. Výhoda tohoto způsobu financování dosud spočívala v tom, že jejich prodej byl osvobozený od patnáctiprocentní daně. Investor, který si tento list koupil, tak mohl díky daňové úspoře poskytnout bance své peníze za nižší úrok.

V rámci daňových změn, které začnou platit od ledna, bude toto zvýhodnění zrušené. To povede ke zdražení peněz, které si banky od investorů půjčují. Banky proto nyní vydávají jeden hypoteční list za druhým. Například Česká spořitelna jich jen za posledního čtvrt roku vydala za 23 miliard korun, zatímco loni za celý rok jen za sedm miliard.

Podobně se rozjely i další banky. "Vydáváme listy jako diví," říká šéf Hypoteční banky Jan Sadil. Oproti loňsku je navýšili o šedesát procent.

"Chtěli jsme využít možnosti získat levné zdroje a zrušení daňového osvobození vydávání hypotečních listů pouze mírně urychlilo," dodává za Českou spořitelnu Kristýna Havligerová.

Podle investorů na finančním trhu budou navíc banky žít z levných peněz zčásti i příští rok. Na papíře totiž vydají hypoteční listy letos, ale fakticky prodají třeba jen část a zbytek až po Novém roce. "Dělají to skoro všichni," říká jeden z investorů.

Banky včasným předzásobením levnějšími penězi ušetří. Není ale jisté, zda se o úsporu rozdělí i s žadateli o hypotéku v podobě nižšího úroku. Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank říká, že díky předzásobení hypotéky po zrušení daňové výhody nezdraží.

Hypoteční banka dopad odhadnout neumí a Česká spořitelna žádné královské dělení neslibuje. "Zrušení daňového zvýhodnění u hypotečních listů zvýší úrokové sazby z hypoték až o půl procenta," říká na to Havligerová ze spořitelny.

Banky se také liší v tom, z jaké části hypotéky financují právě přes tyto listy. Například Hypoteční banka z 90 procent, jiné méně. Celkově se listy na financování hypoték podílejí z necelé poloviny. Pokud by to bylo ze sta procent, zdražily by úroky hypoték podle analytika Atlantik FT Milana Lávičky asi o půl procenta. Fakticky to proto bude méně.

"Samozřejmě je možné, že banky využijí zrušení výjimky jako argument k dalšímu zdražování hypoték a k růstu svých příjmů, ale další vlivy, jako zvyšování úroků České národní banky a úroků na finančních trzích, mají na zdražování hypoték větší dopad," dodává Lávička.

Odbytištěm pro hypoteční listy jsou převážně velcí investoři, především banky, stavební spořitelny nebo pojišťovny. Podle analytiků nemají banky s udáním většího množství papírů problém. "Banky si to kupují hlavně navzájem mezi sebou," říká Daniel Kozel, portfolio manažer PPF Asset Management.

Hypoteční listy

Vydané v miliardách korun 2006/2007

Česká spořitelna 7,5/ 32,5

Hypotéční banka 12,5/ 32

Raiffeisenbank 2,3/ 10

Ke konci října bylo hypotečních listů celkově vydáno za více než 180 miliard korun, banky poskytly hypotéky za zhruba 420 miliard. Listy tak financují hypotéky přibližně ze 40 procent.