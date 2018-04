Banky letos poskytnou hypotéky za 70 miliard korun

Listopadové statistiky více méně kopírují dosažené výsledky v předchozím měsíci, přesto v nich lze dohledat jisté signály oživení hypotečního trhu. Letošní listopad je totiž již čtvrtým měsícem v řadě, kdy se bankám podařilo objemově překonat výsledky dosažené v předchozím měsíci.

V samotném listopadu hypoteční banky poskytly 3 441 hypoték. I přesto, že je to přibližně o 80 smluv méně než v říjnu, celková suma sjednaných hypoték meziměsíčně narostla o 7 milionů na 5,72 miliard korun. Důsledkem, nebo spíše příčinou, je navýšení průměrné hodnoty uzavřeného hypotečního úvěru na 1 662 252 korun (10/2009: 1,622 milionů korun).

Dalším, i když spíše falešným, signálem zlepšování situace na trhu může být meziroční srovnání aktuálních statistik FINCENTRUM HYPOINDEXu. V porovnání s loňským listopadem totiž poklesl objem uzavřených smluv o "pouhých" 27 procent a co do počtu banky zaostaly dokonce o necelých 24 procent. Pryč jsou doby, kdy se trh meziročně propadal o více než 50 procent, na druhou stranu nelze tyto ukazatele nijak přeceňovat.

Uvedený rozdíl není způsoben tím, že by se bankám v závěru letošního roku vedlo o tolik lépe, ale spíše tím, že se bankám ve stejném období loňského roku začalo "vést o tolik hůře". Loni na podzim totiž začala česká ekonomika poprvé pociťovat dopady světové finanční krize.

Za uplynulých jedenáct měsíců uzavřely hypoteční banky podílející se na tvorbě FINCENTRUM HYPOINDEXu bezmála 41 000 hypotečních smluv v celkové hodnotě 68,44 miliardy korun. Na překonání sedmdesátimiliardové hranice jim tedy zbývá dopodepsat hypotéky v hodnotě 1,56 miliardy korun.

Úrokové sazby v závěru roku stagnují

Největší zájem mezi klienty je stále o hypoteční úvěry s pětiletým fixačním obdobím, jejichž podíl na celkovém objemu poskytnutých úvěrů činil 43 procent. Průměrná úroková sazba tohoto typu úvěru meziměsíčně vzrostla o 2 setiny procenta na 5,55 procent. I v tomto měsíci došlo k poklesu průměrné hodnoty hypotéky. Průměrný klient se v tomto měsíci upsal ke splácení hypotéky ve výši 1 439 484 korun, čímž se hodnota tohoto ukazatele propadla o dalších bezmála 6 tisíc korun.

Bez výraznějších změn úrokových sazeb zůstaly také zbývající fixace. Klienti s jednoletou fixací v souhrnu získali úvěr s úrokovou sazbou 5,85 procent (- 1 p.b.). Sazby tříletých fixací zůstaly v porovnání s říjnem beze změny - 5,62 procenta. Výsledkem minimálních posunů úrokových sazeb u jednotlivých fixací je stagnace souhrnného ukazatele FINCENTRUM HYPOINDEX na úrovni 5,60 procent.

Kde lze aktuálně ušetřit?

Hromadné snižování úrokových sazeb ke konci roku ustalo. Jedinou bankou, která oznámila změnu ve výši poskytovaných úrokových sazeb je Česká spořitelna. Na konci září začala nabízet 1% dotaci splátky poloviny hypotečního úvěru.

Nyní se s platností od 16. 11. 2009 se rozhodla tuto službu nabídnout také stávajícím klientům, kterým nadešla doba refixace hypotečního úvěru. Podmínkou získání zvýhodněné úrokové sazby i nadále zůstává minimálně 20 let do splatnosti úvěru, sjednání pětileté fixace a pojištění schopnosti splácet. Na druhou stranu klient s touto službou získá možnost jednou za pět let předčasné splatit 20 procent zůstatku úvěru bez jakýchkoli sankcí.

Novinky na hypotečním trhu

Na začátku listopadu vstoupila na na český hypoteční trh HSBC Bank plc se svými hypotékami pro bonitní klienty. Ani ne po dvou měsících se však dovídáme, že na základě rozhodnutí britské centrály HSBC česká pobočka skončí se všemi retailovými obchody a bude se věnovat pouze firemní klientele.

Což mimo jiné znamená, že HSBC Bank také končí s poskytováním hypoték. Klienti, kteří si již hypotéku sjednali, nebo mají hypotéku těsně před schválením, nemusí mít strach. Úvěr bude banka i nadále spravovat za smluvených podmínek, nicméně po skončení doby fixace budou muset úvěr refinancovat některým z produktů konkurenčních poskytovatelů.

Souhrn za listopad 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,60 % 5,85 % 5,55 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 0 -1 2 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 662 1 994 1 439 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 937 7 076 6 907 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 225 8 356 8 197 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 66 % 72 % 61 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 18 % 17 % 17 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 16 % 11 % 22 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

Podmínky užívání FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX je možné volně šířit pouze s označením "FINCENTRUM HYPOINDEX" a uvedením zdroje "Hypoindex.cz" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na http://www.hypoindex.cz/ ).

