Banky loni poskytly hypotéky za 74,4 miliardy korun

Hypoteční banky spolupracující na tvorbě FINCENTRUM HYPOINDEXu v posledním měsíci loňského roku poskytly 3 575 hypoték v celkovém objemu 5,953 miliard korun. Pomalý nárůst jak počtu, tak objemu poskytnutých úvěrů dává tušit, že hypoteční trh je z nejhoršího venku.

Pro bankéře a realitní makléře je dalším pozitivním signálem nárůst průměrné výše poskytnutých úvěrů. O více než 110 tisíc korun vzrostla meziměsíčně hodnota tohoto ukazatele u hypoték s jednoletou fixací. Pětileté fixace přidaly v porovnání s listopadem více než 65 tisíc korun. Průměrná hodnota úvěrů všech v prosinci poskytnutých úvěrů meziměsíčně narostla pouze o tři tisíce korun na 1 655 311 korun.

Úrokové sazby neklesají, ani nerostou

Podle názorů některých expertů je překážkou k masivnějšímu nastartování hypotečního a realitního trhu aktuální nastavení úrokových sazeb. Ty jsou podle realitních makléřů příliš vysoké, čímž znatelně snižují dostupnost úvěrů a tím dusí následně poptávku po bydlení. Z tohoto pohledu nejnovější statistiky FINCENTRUM HYPOINDEXu žádné pozitivní zprávy nepřináší.

Hodnota souhrnného FINCENTRUM HYPOINDEXu vzrostla oproti poslednímu měření pouze o desetinu procentního bodu na 5,61 procent, a to ještě spíše vlivem zaokrouhlování.

I přesto, že banky v posledních měsících roku upozorňovaly na několikeré snižování nabídkových úrokových sazeb, ve statistikách FINCENTRUM HYPOINDEXu se tyto akce de facto neprojevily. Od září průměrná sazba zůstává na hladině 5,60 procent.

Stagnují jak tříleté (5,64 procent), tak pětileté fixace (5,55 procent). Pouze v případě jednoletých fixací došlo k dramatičtějšímu poklesu průměrné úrokové sazby o 16 bazických bodů na 5,69 procent. Vzhledem k nízké oblibě jednoletých fixací se však tento propad na souhrnném indexu nijak nepodepsal.

Význam jednoletých fixací v posledních měsících slábne. Naopak stále více klientů si v nyní žádá o úvěry s tříletou fixací. Podíl těchto hypoték činil v prosinci 37 procent na celkovém objemu poskytnutých úvěrů a v preferencích výrazně dotáhl pětileté fixace (42 procent).

Na otázku, kam se budou vyvíjet úrokové sazby v dohledné době, neexistuje jednoduchá odpověď. Vývoj úrokových sazeb v "době klidu" více méně koreloval s úrokovými sazbami na finančních trzích. S příchodem krize likvidity a rostoucími obavami z budoucího ekonomického vývoje hypoteční banky reagují na nastalou situaci a začaly například skokově navyšovat rizikové přirážky. Tím se však vztah mezi sazbami na obou trzích z velké části přetrhal.

Po zklidnění situace bude s velkou pravděpodobností docházet k opětnému sladění sazeb na obou trzích, i když zvýšená riziková marže zde bude určitě ještě nějaký čas patrná.

Meziroční propad produkce činí 37 procent

V konečném ročním účtování podepsaly banky poskytující data pro výpočet FINCENTRUM HYPOINDEXu celkem 44 402 úvěrových smluv v hodnotě 74,389 miliardy korun. Průměrná výše úvěru tak činila 1 675 352 korun. V meziročním srovnání výsledek 74,4 miliardy korun znamená 36,6procentní propad oproti roku 2008 a téměř 50procentní pokles v porovnání s rekordním rokem 2007.





Objemy poskytnutých hypoték v jednotlivých čtvrtletích Období 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Součet 2006 18 255 26 347 25 598 28 743 98 943 2007 28 588 47 151 33 120 36 623 145 482 2008 26 426 34 605 31 517 24 733 117 281 2009 17 674 22 459 16 870 17 386 74 389 Zdroj: Hypoindex.cz

Za posledních 12 měsíců poskytly hypoteční banky úvěry s průměrnou úrokovou sazbou 5,61 procent, což shodou okolností odpovídá samotnému prosincovému měsíčnímu průměru. Úrokové sazby pravděpodobně nalezly svůj aktuální bod rovnováhy.

Kde lze aktuálně ušetřit?

Raiffeisenbank na začátku ledna rozhodla o snížení úrokových sazeb. U jednoletých fixací klesla úroková sazba z o 0,2 p. b. na 5,39 procent, tříleté fixace "zlevnily" o 0,1 procent a pětileté fixace nyní klienti získají dokonce za 5,49 procent. Dříve Raiffeisenbank tuto variantu financování poskytovala s úrokovou sazbou od 6,29 procent.

Snížení nabídkových úrokových sazeb avizovala také Komerční banka. Ta nabízí klientům po přechodné období hypotéky za úrokové sazby o 0,1 – 0,3 p.b. nižší. Nárok na zvýhodněnou úrokovou sazbu získají klienti, kteří si zažádají o úvěr v období od 18. ledna do 14. února 2010 a zároveň podepíší smlouvu do 31. března 2010. Hypotéky s tří a pětiletou fixací (do 85 procent hodnoty zastavené nemovitosti) nyní KB nabízí s úrokovou sazbou od 4,89 procent.

Souhrn za prosinec 2009 Doba fixace úrokové sazby všechny fixace 1 rok 5 let Hypoindex 5,61 % 5,85 % 5,55 % Změna oproti minulému měsíci (b. p.) 1 -16 0 Průměrná výše hypotéky (tis. Kč) 1 665 2 106 1 505 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 20 let (Kč) 6 940 6 984 6 908 Měsíční splátka 1mil. hypotéky na 15 let (Kč) 8 229 8 270 8 198 Účelovost úvěrů: Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů 66 % 72 % 58 % Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů 19 % 17 % 20 % Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů 15 % 11 % 22 %

Metodika FINCENTRUM HYPOINDEX: FINCENTRUM HYPOINDEX hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to vážená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují tyto banky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka.

