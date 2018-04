Banky nabízejí hypotéky s úrokem pod 4 procenta, ale mají hromadu podmínek

Roční úrok 3,59 procenta, to už je u hypotéky opravdu slušná nabídka. Jen málokdo z klientů České spořitelny si přitom hned povšimne, že základní sazba je 4,59 procent, jedno procento jsou slevy za splnění dalších podmínek. A i ta základní sazba je "od" – většina lidí na ni nejspíš nedosáhne.

Na nejnižší sazbu dosáhnou podle vyjádření České spořitelny movitější klienti s příjmem značně převyšujícím splátku úvěru a ti, kteří požádají o hypotéku do 60 procent zástavní hodnoty nemovitosti. I když však banka klientovi nenabídne nejnižší sazbu, ale třeba roční úrok pět procent, o akční jedno procento lze jít dolů i v tomto případě.

Co udělat, abyste získali slevy

První půlprocentní slevu lze získat za aktivní využívání Osobního konta. Sleva není automatická, musíte o ni v bance písemně požádat a přitom se zavázat, že opravdu budete účet používat. A to znamená, že na účet pošlete alespoň o polovinu víc, než kolik je měsíční splátka hypotéky, a prostřednictvím účtu provedete alespoň čtyři platby.

Banka vás bude jednou ročně kontrolovat. Když se vám podmínky splnit nepodaří, budete muset slevu za daný rok vrátit a další rok vás čeká sazba o půl procenta vyšší. Používání osobního konta vás vyjde minimálně na 69 korun měsíčně, můžete ho mít i zdarma, ale to byste museli mít pravidelný měsíční příjem přes 100 tisíc korun, nebo pět milionů na kontě. Jenže to byste pak zase nejspíš nežádali o hypotéku.

Abyste získali další půlprocentní zvýhodnění, musíte mít hypotéku s pětiletou fixací minimálně na 20 let, musíte si koupit pojištění schopnosti splácet, nesmíte být v prodlení se splácením a především musíte celou dobu splatnosti zůstat u České spořitelny. Takže žádné refinancování. V případě, že by klient po ukončení fixace úrokové sazby odešel k jiné bance, musí dosud obdrženou slevu za poslední období vrátit.

V podmínkách banky je psáno, že hypotéku poskytují bez poplatku za vyřízení. To je pravda, avšak alespoň nějakému jednorázovému poplatku se stejně nevyhnete. Pokud totiž chcete využít nižší sazby, musíte si povinně zvolit dvě služby, každou za jednorázový poplatek 1 999 korun. Za to vám banka garantuje, že budete mít po celou dobu splatnosti zvýhodněnou sazbu.

To ale neznamená, že sazbu, kterou vám nabídnou dnes, udržíte po celých 20 let. Jen to, že budete platit o půl procenta méně, než kdybyste tuto výhodu neměli. Když se za pět let zvýší úrokové sazby na osm procent, vy budete platit 7,5.

V každém výročí fixace, tedy po pěti letech, můžete umořit bez sankcí úvěr až o 20 procent dlužné částky. Nepřímo z této výhody vyplývá, že předčasné splacení nepřipadá v úvahu.

Přidávají se další banky

S ještě nižší sazbou přichází na trh UniCredit Bank. "Připravili jsme novou variabilní Převratnou hypotéku s atraktivní úrokovou sazbou již od 3 procent," uvádí mluvčí banky Tomáš Pavlík. Jsou to hypotéky s pohyblivou sazbou (každý měsíc se může splátka měnit podle sazby vyhlašované ČNB) a na tři procenta dosáhne ten, kdo si pořídí osobní účet v bance za minimálně 64 korun, bude ho aktivně využívat, to znamená, že mu na něj bude chodit například výplata a bude z něj provádět platby.

Další podmínkou pro nejnižší úrok je sjednání jednorázového pojištění úvěru Cardif. Aktuálně je pojistné 2,5 procenta částky, kterou si půjčujete, takže třeba u dvoumilionové hypotéky je to 50 tisíc korun.

Nabídka je zajímavá pro lidi, kteří se nebojí jít do rizika plovoucích sazeb, navíc i ten, kdo splní podmínku vlastnit účet a pojištění, dosáhne na příjemných 3,3 procenta.

Banka také od zítřka snižuje úrokové sazby u standardní hypotéky, a to z 4,84 na 4,60 procenta. Na čtyřprocentní sazbu se klienti mohou dostat v případě, že si sjednají jednorázově placené pojištění úvěru Cardif, budou vlastnit některý z balíčků osobních účtů banky a zároveň využijí kreditní kartu.

Podle zdroje MF DNES i Komerční banka přichází se sazbou začínající trojkou, je však zajímavá především pro movitější klienty.

Na sazbu 3,95 procenta totiž dosáhne jen ten, kdo požádá o hypotéku na částku vyšší než čtyři miliony korun. Další podmínky jsou, že úvěr bude do 70 procent hodnoty zastavované nemovitosti a s tříletou fixací; navíc podobně jako u České spořitelny musí klient měsíčně připsat na účet v bance takovou částku, aby zaplatil splátky všech úvěrů a půjček v bance (minimálně však 10 000 korun) a provést alespoň tři odchozí transakce, navíc musí uzavřít rizikové životní pojištění.

Kolik doopravdy zaplatíte za hypotéku Jaké jsou skutečné náklady, abyste dosáhli na nejnižší sazbu, hypotéka na 1,5 milionu korun, 5 let fixace, splatnost 20 let. Jednorázové poplatky Poplatek za uzavření zdarma Poplatek za služby 3 998 Odhad nemovitosti od 3 000 Měsíční platby Splátky hypotéky 8 771 Osobní účet* 69 Úvěrový účet 200 Pojištění nemovitosti 200 Pojištění schopnosti splácet 500 Celkem Jednorázově od 6 998 Měsíčně 9 740 Z toho splátka hypotéky 8 771 Poznámka: model na příkladu České spořitelny, údaje jsou v korunách,* zvolí kartu, výběry z bankomatů ČS zdarma, internetové bankovnictví, platby v rámci ČR zdarma, spořicí plán 4,84 procenta ročně činila průměrná sazba hypotečních úvěrů poskytnutých v červenci letošního roku.

Úroky snižují nejen banky

Zareagovaly i stavební spořitelny. I u nich si lze totiž pořídit hypoúvěr. Například Modrá pyramida snížila úrokovou sazbu u Hypoúvěru a Hypoúvěru Garant ze 4,69 až o 0,4 procenta. Akční nabídka trvá do 3. října a sazba 4,29 procenta platí pro ty, kteří mají na účtu stavebního spoření naspořeno alespoň 35 procent cílové částky, budou splácet úvěr z běžného účtu vedeného v Komerční bance a kteří si zároveň k úvěru sjednají rizikové životní pojištění Pyramida od Komerční pojišťovny.

Do konce září mohou sníženou úrokovou sazbu využít i klienti Českomoravské stavební spořitelny. I ona snižuje sazby svých překlenovacích úvěrů o 0,4 procenta.