Banky nabízejí zvýhodněné účty pro mladé

Podobně zvýhodněná konta pro mladé, jakými jsou zmíněná juniorská konta, představují také takzvaná studentská konta. Ta se však vážou na určité podmínky, které musí klient splňovat. Těmi jsou například - denní studium, ukončené nejméně maturitou, nebo pouze studium vysoké školy. Dálší podmínkou těchto kont bývá v neposlední řadě plnoletost.

Juniorská konta jsou ovšem určena mnohem širšímu okruhu juniorů. Nejen, že nejsou fixována na momentální snahu Juniora dosáhnout konkrétního vzdělání, ale i věková hranice svého uživatele je v tomto případě značně snížena. Ačkoli není klient ještě plnoletý, může mu totiž jeho účet zřídit jeho zákonný zástupce.

Výhody Juniorského konta

Juniorské konto představuje tzv. balíček bankovních produktů a služeb, který umožňuje komplexní řešení potřeb juniora. Ten může využívat elektronického bankovnictví, bezhotovostního platebního styku, termínovaného vkladu nebo třeba spořícího účtu za velice výhodných podmínek.

Osobní účet

Banka svému klientovi, jenž disponuje Juniorským kontem, zvýhodňuje úrokovou sazbu (ČSOB – 2%, Č. spořitelna pak 1%). Přitom zřízení, vedení účtu a měsíční výpisy poštou (u ČSOB) jsou zdarma. Pokud má klient (jeho zástupce) zájem, může si sjednat povolené přečerpání osobního účtu, které obě zmíněné banky také umožňují.

Platební karta

V souvislosti s používáním osobního účtu může klient využít také elektronické platební karty. Česká spořitelna nabízí kartu platnou pouze na území ČR, ČSOB dokonce kartu mezinárodní, která může Vašemu juniorovi usnadnit platby nejen doma – na území ČR, ale například také při studiu v zahraničí nebo na prázdninových pobytech, což každý z nich jistě uvítá. Tyto platební karty jsou určeny pro mládež ve věku od 15 do 26 let a jsou jim poskytnuty zdarma. Stejně tak zadarmo je i jejich vedení.

Karta mládeže Euro 26

Neméně zajímavou nabídkou je také karta Euro 26. Tu nabízí obě dvě banky. Junior ji může využít ve 30 evropských zemích včetně ČR. Tato karta svého držitele zvýhodňuje při absolvování běžných denních činností. Nabízí mu výrazné slevy při dopravě, ubytování, stravování, zábavě apod.

Elektronické bankovnictví

Stejně jako u ostatních typů účtů lze ovládat také juniorský účet prostřednictvím moderních komunikačních prostředků z pohodlí domova – tzn. pomocí telefonu nebo osobního počítače.

Kromě výše uvedených výhod má také klient možnost u ČSOB využít spořícího účtu nebo termínovaného vkladu, které pro něj banka opět zvýhodňuje. Zvýhodnění představuje snížený minimální nebo první vklad a již tradičně výši úrokové sazby.

Poplatky

Rozhodně se nemusíte bát, že by Vás tento typ konta přišel draho. Služby, jakými jsou například vedení účtu, zřízení platební karty nebo poplatky za vedení karty, totiž banky poskytují zdarma.

Junior konto nebo Sporojunior

Podmínky a dispozice konta Juniorská konta Junior konto ČSOB Sporojunior České spořitelny Věk klienta 15 - 19 let 15 - 19 let Pro koho je určen mladí do 19 let mladí do 19 let Úroková sazba 2% 1% Karta na slevy (i v zahr.) Euro 26 (Evropa) Euro 26 (Evropa) Poplatky za vedení účtu zdarma zdarma Poplatky za měs. výpisy zdarma 5,40 Kč za výpis Platební karta mezinárodní ČR Poplatek za vedení karty zdarma zdarma Poplatek za výběr z bankomatu zdarma 4 Kč, u jiné banky 20 Kč + 0,5% Poplatek za výběr na přepážce zdarma 4 Kč, u jiné banky 19 Kč Platnost platební karty 2 roky 2 roky Výše čerpání z účtu měsíčně od 1 000 Kč 600 nebo 1000 Kč týdně

Díky následující tabulce máte možnost diferencovat obě juniorská konta. Pokud by jste chtěli porovnat juniorská konta s konty studentskými, naleznete tabulku s charakteristikou studentských kont zde.

Máte Vy nějakou zkušenost s Junior kontem nebo s některým ze studentských kont? Doporučili byste je studentům nebo ostatním rodičům?