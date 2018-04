Banky nafukují pojistky karet, nechtějí přijít o výhodný zdroj příjmů

Banky mají totiž obavy, aby jejich klienti nevypověděli pojistky, které lidem dosud kryly náklady spojené se ztrátou karty. Tyto pojistky se díky novému zákonu stávají do jisté míry zbytečné. Od listopadu totiž musí banky lidem blokovat karty zdarma a každý klient ručí za peníze ukradené prostřednictvím ztracené karty jen do výše 150 eur, tedy necelých čtyř tisíc korun.

Samozřejmě jen v případě, pokud klient úplně nezanedbá bezpečnost a zloděj mu například nezcizí kartu i s jejím PIN. Banky proto hledají argumenty, které mají lidi přesvědčit, aby pojistky nevypovídali a peněžní ústavy nepřišly o část zisků.

Typy karet v Česku PODLE ZPŮSOBU PROVEDENÍ Elektronická

(5,8 mil. kusů)

nejčastější typ; údaje na kartě nejsou plasticky vytlačené; platba u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál Embosovaná

(2,7 mil. kusů)

na lícní straně plasticky vytlačené údaje; možná platba i tam, kde nemají elektronický terminál Virtuální

(98 tis. kusů)

existuje pouze ve formě čísla; pouze pro placení na internetu PODLE TECHNOLOGIE S magnetickým proužkem*

nosič informací (číslo karty, její platnost a další) na rubu karty S čipem

(7,2 mil. kusů**)

Mikroprocesor s uloženými daty, bezpečnější než karta s proužkem Hybridní

(7,2 mil. kusů**)

má čip i magnetický proužek PODLE ZPŮSOBU ZÚČTOVÁNÍ Debetní

(7,2 mil. kusů)

při platbě čerpáte vlastní peníze Kreditní

(1,2 mil. kusů)

při platbě čerpáte úvěr, po bezúročném období se úvěr splácí

s úroky od 10 do 26 procent Chargová

(445 tis. kusů)

úvěr se v daném období splácí jednorázově celý; bez úroků PODLE TŘÍDY standardní, stříbrná, zlatá, platinová*

čím prestižnější, tím vyšší úvěrové a doplňkové služby – třeba asistenta, který zajistí místo pro obchodní večeři; platinová je pro nejlepší klienty a nelze o ni žádat co-brandová*

debetní nebo kreditní karta vydaná obchodníkem, umožňuje získat za každý nákup slevy Pozn.: * počty se nesledují, ** počet čipových a hybridních dohromady; splátkové firmy čísla nezveřejňují; pramen: SBK 2Q/09

"Pojištění karet je pro banky dobrý zdroj příjmu. Vyberou na něm výrazně více, než klientům vyplatí jako náhradu škod," potvrzuje Patrik Nacher, šéf serveru bankovnipoplatky.com, jenž branži detailně sleduje.

Banky si toho jsou dobře vědomy, a proto přicházejí s doplňkovými službami krytí. Česká spořitelna dopojistila i další části "ukradené kabelky", jako je například kupon na městskou dopravu, dioptrické brýle nebo blokace mobilního telefonu.

Komerční banka pojišťuje i karty ostatních peněžních ústavů, které klient ztratí v jedné peněžence, náklady na nový mobil či zneužití jeho volání. "Abychom zůstali konkurenceschopní, ČSOB rozšířila dobu, po kterou je pojištěný klient při ztrátě karty krytý proti jejímu zneužití, na pět dní," dodává za ČSOB její mluvčí Ivo Měšťánek.

Co se tedy klientovi teď vyplatí? Zrušit pojistku, která se obvykle platí před koncem roku a často stojí několik stokorun ročně, nebo ji vypovědět a spolehnout se na nově přijatou evropskou normu?

Odpověď komplikuje chyba v novém zákoně, která dává bankám více prostoru než ministerstvo financí, jež nový zákon připravovalo, zamýšlelo. Původním záměrem EU i ministerstva totiž bylo, aby se spoluúčast 150 eur, tedy maximální částka, kterou by měl klient při ztrátě karty platit, vztahovala na všechny zlodějské transakce provedené s ukradenou kartou.

V legislativním procesu se však ztratilo množné číslo u slova transakce, a některé banky se proto rozhodly, že budou chtít spoluúčast klienta ve výši 150 eur za každou platbu, která se kradenou kartou uskuteční. Těch může být pochopitelně několik, než si klient všimne, že mu karta chybí nebo byla zneužita třeba na internetu.

"Postupujeme podle současného zákona," říká mluvčí Raiffeisenky Tomáš Kofroň s tím, že banka při spoluúčasti rozlišuje každou transakci zvlášť. Zároveň upozorňuje, že většina kont Raiffeisenbank má pojištění proti ztrátě zdarma v ceně v jejich vedení.

Pro klienta takový výklad znamená, že se vlastně ztratí zamýšlená výhoda, kdy by měl platit maximálně 150 eur. Pokud by totiž zloděj zneužil kartu třikrát na velký nákup, už by majitele karty mohla stát spoluúčast téměř dvanáct tisíc.

A v takovém případě je lépe si pojištění za několik stovek ročně ponechat. "O problému víme, ale počítáme s tím, že ho napraví výklad zákona od ČNB, který teď centrální banka připravuje," říká náměstkyně ministra financí Klára Hájková. Dodává, že pokud by problémy přetrvávaly i po výkladu ČNB, je možné, že se zákon bude muset změnit.

Podvody hlavně na síti

O kolik peněz Češi přišli kvůli karetním podvodům či krádežím, není známé. Banky ani karetní asociace takové informace říkat nechtějí.

"Podvody spáchané na kartách Visa jsou v České republice pouhých 0,005 procenta, což je necelý cent na 100 eur zaplacených prostřednictvím těchto karet," dušuje se například Miloslav Kozler, zástupce asociace Visa Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Podle odborníků je v Česku používání karet stále bezpečnější. Důvodem je rychlé rozšíření takzvaných čipových karet, které tvoří k letošnímu roku přes 80 procent všech platebních i kreditních karet u nás.

Při platbě takovou kartou přes čipové zařízení je totiž nutné vždy zadat PIN kód. "Většina obchodníků už má terminály na čip, proto je ohrožení majitele karty na českém území minimální," tvrdí Karel Kadlčák, předseda Bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty ČR.

Upozorňuje však, že roste nebezpečí ze zahraničí, které plyne z používání karet při placení na internetu. "Mnoho českých internetových obchodů je proti zneužití dat chráněno, problém je však u bank, které zatím tento bezpečný platební styk na síti kvůli výši nákladů nepodporují," vysvětluje Kadlčák.